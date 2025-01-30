Уникальное достижение «Интера» и 470 голов на первом этапе. Лига чемпионов оправдала ожидания

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сегодня, 17:32

Новый формат не разочаровал.

На первом этапе увидели 470 голов

Никто не посмотрел все матчи, это физически невозможно сделать. Но география престижного турнира расширилась. Фанаты «Янг Бойз» смотрели матчи своей команды. Болельщики «Астон Виллы» увидели восемь поединков клуба из Бирмингема. В результате многие получили незабываемый опыт Лиги чемпионов. Некоторые команды провалились, но есть вторая сторона медали – результативность. В среднем в Лиге чемпионов забивали по 3.26 мяча за игру. Зрелищность зашкаливал, а ничьих очень мало. Эталоном стала битва «Бенфики» и «Барселоны», в которой увидели 9 мячей. Но это не самый результативный поединок сезона, «Бавария» сыграла в матче с 11 голами. Оба поединка среди рекордных в истории Лиги чемпионов.

«Интер» пропустил всего один мяч

Безумный результат, у швейцарского ветерана Янна Зоммера семь «сухарей» в восьми турах. «Интеру» забил только Норди Мукиеле, защитник «Байера». Хаби Алонсо обыграл Индзаги, но против семи разных соперников итальянская команда идеально сработала в защите. У оппонентов были моменты, но Зоммер и широкая линия защиты из пяти человек не допустили голы «Манчестер Сити», «Арсенала», «Лейпцига» и «Монако». У Зоммера 21 сейв, 95.5 % отраженных ударов. Безумный успех в работе без мяча. Бастони, Де Врей и Павар показали мастер-класс остальным грандам. «Интер» благодаря опыту в еврокубках и силе разных линий – Чалханоглу, Барелла и Лаутаро тоже хороши, построил идеальную стену. Теперь ждут плей-офф.

Холанд и Мбаппе – главные мазилы

Нападающие «горожан» и «сливочных» лидируют по ударам в створ. У Эрлинга 17 попыток, а у Килиана 15. При этом у норвежца 6 голов, из которых пять забил в ворота середняков и аутсайдеров. У Килиана 3 гола, два из которых клубам, не вышедшим в плей-офф. В результате Холанд неграмотно распорядился 11 ударами в створ, а ведь ещё были промахи после других выстрелов. У Мбаппе на совести 12 поражений при ударах в створ. Килиан не реализовал пенальти против «Ливерпуля», проиграл голкиперу Келлехеру. У Холанда могло быть 7-9 голов, а у Мбаппе 7-8 мячей. Реальность намного хуже. Также мог лучше реализовать свои моменты Салах. Зато у Мохамеда предостаточно созданных моментов для напарников.

Недооцененные порадовали голами

По системе «гол плюс пас» на первом месте с 12 баллами Рафинья. Прошлым летом в «Барселоне» готовили к печати футболки с фамилией Уильямс. Старались подписать замену для бразильца – Нико из «Атлетика». Трансфер не выгорел из-за долгов каталонцев. Зато повезло, что Рафинья не обиделся на Лапорту и не вернулся в Англию. Бывший вингер «Лидса» играет прекрасно. Левандовски, который лидирует по голам с 9 мячами, тоже хорош. Также девять мячей у Гирасси из «Боруссии» Дортмунд. Ещё один изначально недооцененный футболист. И отмечаем 9 результативных действий по сумме ударов и пасов де Кетеларе. Бельгиец не заиграл в «Милане», зато раскрылся в «Аталанте». А вот звёзды Винисиус и Гризманн собрали по 7 баллов.

Полузащитники выбрали агрессивность

Защитники и форварды на виду. Среди вратарей, помимо Зоммера, выделился Мартинес из «Астон Виллы». А что же хавбеки? Они, судя по статистике и общим впечатлениям, перешли к невероятно агрессивной манере игры. Часто среди лидеров по отборам и перехватам футболисты аутсайдеров. Чаще в обороне, вероятность вступить в борьбу выше. Но в этот раз по отборам и перехватам выделялись многие звезды. Новый формат заставил постоянно бороться за мяч. По отборам мяча выделяются юный Невеш из ПСЖ и молодой Касадо из «Барселоны». По перехватам хороши известные всем Гравенбах из «Ливерпуля», Вальверде из «Реала» и Закария из «Монако». Также отметим опорника «Бенфики» Флорентино – настоящий зверюга.

Фавориты доверяли атакующему стилю

У десяти команд турнира средний показатель xG за матч, то есть оценка качества моментов, перевалил за два гола. Если говорим о лидере «Баварии», то у них показатель выше трех за счет выноса «Динамо» Загреб. Но «Аталанта», «Барселона» и «Ливерпуль» тоже ставили на агрессивный футбол. Даже «Реал» и «Манчестер Сити», невзирая на поражения, старались часто атаковать. Их подвела реализация. Зато фиксируем общий тренд, все хотели играть ярко. Больше всего голов у «Барселоны», 27 мячей. Дальше идёт «Боруссия» Д – 22 мяча, их выручил разгром «Селтика» 7:1. Даже мадридский «Атлетико» забил 20 мячей, как «Реал» и «Бавария». А «Лилль» и «Фейеноорд» шикарно реализовали моменты, превзошли ожидания.

Никто не прошел этап без поражений

Тяжело собрать серию без осечек, когда восемь матчей разбросаны во времени. Меняется форма команды. Некоторые тренеры, выполнив задачу, могут поставить резервистов, как сделал Слот. Вчера Арне мог добиться серии из восьми матчей без поражений, но «Ливерпуль» сыграл против ПСВ ярко, проиграли 3:2. У пяти клубов по одному поражению. В списке также «Аталанта», «Интер», «Барселона» и «Арсенал». Без единой победы в восьми турах только «Янг Бойз» и «Слован». По одной победе у «Лейпцига» и «Болоньи», но представителей Бундеслиги и Серии А прибило календарем. Именно эти команды чаще всего встречали успешных соперников. Также сложный календарь был у «Реала» (3 поражения) и «Монако» (1 ничья и 3 поражения).

Англичане добились заметных успехов