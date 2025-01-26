Мбаппе против Левандовского, а Салах против Холанда. В главных лигах невероятные дуэли нападающих

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сегодня, 11:50

А вот Кейн потерял конкурента.

Испания. Левандовски – 16 голов, Мбаппе – 15 голов, Рафинья – 11 голов

Впечатляющая голевая форма нападающих «Барселоны» подняла их в рейтинге «Золотого мяча». А вот спорный старт отбросил Мбаппе. Килиан говорит, что его задача – создавать голы для Родриго и Винисиуса, собственная статистика не волнует. Обманывает, ведь француз бьет пенальти, что могли делать коллеги. В составе «Реала» у Мбаппе 8 голов в 5 последних играх во всех турнирах. Причиной хорошего настроения может быть завершение дела в Швеции после обвинений в сексуальном насилии. В Мадриде бродил слухи, что Килиан сильно испугался за карьеру и за свое имя. Не хотел быть очередным спортсменом на скамье подсудимых. Шведская прокуратура быстро разобралась. Похоже, Килиана пытались шантажировать. Когда не удалось – пошли в полицию. А теперь Мбаппе задышал свободнее. Окрыленный правосудием, нападающий начал грамотно выбегать из-за спин напарников и открываться под передачи. Физически Килиан пока не готов на сто процентов. Зато начал активнее включаться в ключевых эпизодах.

У Мбаппе первый хет-трик за «Реал». Говорят, это первый такой подвиг «Мадрида» в Ла Лиге именно на выезде со времен Роналду. Если так, то Мбаппе заслужил право отпраздновать гол в стиле Криштиану, что и сделал. Килиан набирает форму, Анчелотти доволен. А Левандовски разозлится. Роберт надеялся, что форварды «Реала» от него отстанут, пасуя друг другу. А теперь Мбаппе на расстоянии одного удара. Год назад поляка обогнали молодые коллеги – Довбик из «Жироны» и Серлот из «Реал Сосьедада». Форварды в других клубах, а Левандовски дождался тренера Флика. Хотя в Ла Лиге дела у «Барселоны» идут неважно, много осечек, а «Реал» заметно оторвался, идёт плотная борьба за трофей имени Рафаэля Морено Арансади по прозвищу Пичичи. Легендарный форвард «Атлетика» из Бильбао умер в 29 лет от сыпного тифа 103 года назад. Но память о нём живет. Мбаппе и Левандовски явные фавориты гонки. Впрочем, Рафинья много раз удивлял в новом сезоне. Достаточно хет-трика бразильца, чтобы включился в борьбу.

Англия. Салах – 19 голов, Холанд – 18 голов, Исак – 17 голов

Дальше идет полузащитник Палмер с 14 голами. Коулу из-за позиции и проколов «Челси» будет сложно обогнать коллег. Конкуренты чаще перед воротами. Салах, хотя речь о правом вингере, смещается в центр ради голевых ударов. У Мохамеда идеальная форма. Вчера «Ливерпуль» разгромил «Ипсвич» 4:1, а Салах обошел по голам в АПЛ самого Тьерри Анри. У коллег француза на известном футбольном шоу будет повод пошутить. А у фанатов «Ливерпуля» растет желание убедить американского владельца клуба предложить снайперу крутой контракт. Салаху глупо уходить из команды, где новые напарники Собослаи, Гакпо и Диас делают всё, чтобы египтянин собирал голы. Впрочем, Мохамед ещё и голевые передачи раздает. У него 19 точных ударов в АПЛ и 13 ассистов. У Холанда теперь 2 ассиста и 18 мячей после гола «Челси» – норвежец играл неважно, но ошибся голкипер Санчес. А у изумительного Исака, за которым теперь охотятся «Ливерпуль» и «Арсенал», 17 мячей и 5 ассистов в составе «сорок». В «Ньюкасле» сложнее собрать статистику, швед порадовал.

Италия. Ретеги – 16 голов, Тюрам – 13 голов, Кин – 12 мячей

Серия А всегда была благосклонной к выносливым снайперам. Даже когда речь не о типичных центральных нападающих, как «десятка» «Ромы» Тотти. Или о форвардах, что пробовали себя за рубежом, как Иммобиле. Если человек настроен играть долго и результативно, то получит место в истории. Как Ди Натале, не выступавший за китов Серии А. Но рынок диктует правила. Нужен отказ семьи уехать, как у чемпиона мира Лаутаро Мартинеса, чтобы невероятно сильный снайпер остался в Серии А надолго. Или крутой форвард может вернуться после неудач, как Лукаку в «Наполи», где снова встретил Конте. Но на вершине по голам не главные звезды, а натурализованный аргентинец Ретеги из «Аталанты», сын Лилиана Тюрама – форвард «Интера» Маркус. А также Мойсе Кин, списанный из «Ювентуса» в «Фиорентину». Интересная тройка. Ещё учтите четвертого в гонке. Лучший игрок Африки Лукман забил 10 мячей в «Аталанте».

Франция. Гринвуд – 12 мячей, Дембеле, Баркола, Дэвид – по 11 мячей

Нет больше Мбаппе, давно нет Кавани или Ибрагимовича. Килиан пять раз подряд выигрывал гонку снайперов, лишь раз разделил приз с Бен-Йеддером. Теперь бывший форвард «Монако» осужден за сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения. Дорогие адвокаты спасли от тюрьмы. Дали два года условно и обязали выплатить моральную компенсацию жертве. При этом Бен-Йеддер ещё может сесть в тюрьму. Идёт другое дело о другом изнасиловании. Ужасно совпало, но во Франции по голам снова лидирует насильник Гринвуд. Избивал и насиловал свою девушку. Есть неопровержимые доказательства, поэтому вингера вышвырнули из МЮ . Вот только жертва забеременела, вернулась к насильнику. Фанаты соперников «Марселя» ненавидят Гринвуда. Во французском ралли игрок, который хочет выступать за Ямайку, может проиграть Дембеле и Баркола из ПСЖ , или Дэвиду из «Лилля». Гринвуду повезло, что в ПСЖ на острие нет Осимхена. Виктор после пасов Кварацхелии, Баркола и Дембеле мог лидировать. А вот у Рамуша и Коло Муани не получилось занять нишу Эдинсона, Златана или Килиана.

Германия. Кейн – 17 голов, Мармуш – 15 голов, Шик – 13 голов

Зная Кейна, форвард расстроился, что конкурента Мармуша забрали за 75 миллионов евро в «Манчестер Сити». Харри любит достойную борьбу. В первом сезоне в Бундеслиге у него было 36 голов, но Гирасси из «Штутгарта» достойно дрался, собрал 28 мячей. Сейчас у форварда «Баварии» нет такого дикого преимущества над конкурентами. Но англичанин стабилен, забил 17 мячей и сделал 6 ассистов в 17 матчах Бундеслиги. Прекрасный результат. У Мармуша тоже было всё замечательно, и забивал, и раздавал умные пасы. Стал очередным нападающим «Айнтрахта», ушедшим за большие деньги. Опасный переход, многие его коллеги не заиграли на новом месте. Шик из «Байера» тоже может не заиграть в следующем клубе. Хотя молодого чеха активно ведут. У Патрика есть покер в ворота «Фрайбурга». Также у Бундеслиге сидит парочка разочаровавших форвардов. Опенда и Шешко не впечатлили в «Лейпциге», а Гирасси не сохранил уровень формы после трансфера в «Боруссию». Впрочем, даже если бы другие нападающие показали максимум, Кейн остался бы явным фаворитом на пушку – приз лучшему снайперу Бундеслиги. И Харри волнуют не личные награды, а первый в жизни трофей. «Бавария» теперь на шесть пунктов выше «Байера» в Бундеслиге, Кейн предельно мотивирован.