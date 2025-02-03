Последние гастроли Гризманна, Левандовского и Зоммера. Ветераны спасают грандов в новом сезоне

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вчера, 16:29

Помогают в сложных лигах.

В пяти главных дивизионах Европы 168 футболистов от тридцати трех лет и старше с игровой практикой. При этом меньше половины сыграли хотя бы 1 000 минут в чемпионате. Из ветеранов, независимо от игрового времени, только двое старше сорока лет. Вечный бразильский защитник Данте играет за «Ниццу», ему 41 год. А голкипер Пепе Рейна представляет «Комо», испанскому весельчаку 42. Среди 39-летних есть парочка звёзд, но легендарные для своих лиг Модрич и Милнер готовятся к футбольной пенсии. А Хесус Навас, легенда «Севильи», завершил карьеру в конце прошлого года перед Рождеством. Зато есть среди ветеранов полноправные герои сезона. Поскольку в футболе непросто сохранять форму после тридцати лет, напомним об игроках, заслуживших уважение из-за их стабильности.

Роберт Левандовски, 36 лет, «Барселона»

Все восторгаются тем, как 17-летний Ямаль убежал от половины игроков «Алавеса». Но единственный гол матча «Барселона» забила после удара Левандовского. Роберт, невзирая на возраст, в отличной форме. Поляк забил 18 мячей в 21 туре Ла Лиги. Также у него 9 голов в восьми турах Лиги чемпионов. «Барселона» подумывает о подписании нападающего, ведь Левандовски скоро помечтает о футбольной пенсии. А пока Флик рад, что судьба снова свела его с бывшим форвардом «Баварии».

Крис Вуд, 33 года, «Ноттингем Форест»

Не сравнится со многими в списке по популярности и классу. Зато выдал роскошный сезон в АПЛ . Новозеландец оказался ключевым форвардом «Ноттингем Форест». На выходных нападающий отправил три мяча в ворота «Брайтона». «Лесники» обыграли «чаек» со счетом 7:0. Крис выдал очередной впечатляющий поединок. Тяжелый центральный нападающий демонстрирует футбол, который идеально подходит схемам тренера Эшпириту Санту. Вуд на своем месте и на пике славы в Англии.

Кевин Де Брюйне, 33 года, «Манчестер Сити»

Де Брюйне слава не нужна, наелся. Трофеев тоже хватало. А в прощальном сезоне в Европе может остаться без значимых кубков. Отстали от «Ливерпуля» в АПЛ . Нарвались на «Реал» в Лиге чемпионов. Но если «горожане» хотят пройти команду Анчелотти, то им нужны умные передачи Де Брюйне. Проблемы со здоровьем мешали бельгийцу себя показать, но на одной ноге плеймейкер продуктивнее многих молодых коллег. Де Брюйне сделал 6 ассистов в АПЛ . А вот с «Арсеналом» не спас, не было шансов.

Янн Зоммер, 36 лет, «Интер»

Самый успешный голкипер общего этапа Лиги чемпионов. Пропустил один гол в восьми матчах. Зоммер в Серии А достает мячи из сетки чаще, но не по собственной вине. Янн надежно закрыл ворота Индзаги на замок после ухода Онаны в «Манчестер Юнайтед». Андре на новом месте нет покоя, часто уступает. А вот Зоммер нашел себя в Италии после успешных выступлений в Германии. В Милане задумываются о новом голкипере, но строго из-за возраста Янна. Колоссальный опыт выручает швейцарца на линии ворот.

Вирджил ван Дейк, 33 года, «Ливерпуль»

У ван Дейка нет новостей о новом контракте. Переговоры продолжаются. «Реал» точно его не подпишет, в Мадриде хотят увидеть на поле более молодых игроков. Вирджилу стоит подумать и остаться в «Ливерпуле». Ван Дейк снова в хорошей форме и при поддержке крутого напарника Конате делает Слота счастливее. Кучерявые мечты заводят голландца в финал Лиги чемпионов и витают на вершине таблицы АПЛ . Чтобы грёзы стали явью, необходима правильная игра великана Вирджила. Ключевой игрок «Ливерпуля».

Давид Де Хеа, 34 года, «Фиорентина»

Можно порадоваться за Де Хеа. Избавился от психологических проблем. Давид сломался в «Манчестер Юнайтед». Клубы боялись с ним связываться из-за депрессивных эпизодов. Де Хеа пришел в себя в городе имени великих художников и самого известного вымышленного каннибала. Доктор Лектер залезал в головы врагов буквально, а Де Хеа забрался туда психологически. Давид в форме, взял шесть десятков ударов в Серии А. Понятно, что случаются ошибки, или подводит защита «фиалок». Но Де Хеа вернулся, и это подвиг.

Мартен де Рон, 33 года, «Аталанта»

Голландский ветеран не сдается в борьбе за место в основе «Аталанты». Центральный полузащитник, который умеет сыграть в обороне при необходимости, является вторым в команде по сыгранным минутам после коллеги Эдерсона. Бразильский хавбек заинтересовал большие клубы из Англии. А де Рон как-то бегал за «Мидлсбро», не понравилось. Клубом его сердца является «Аталанта». Стал легендой коллектива из Бергамо. Мартен верой и правдой служит Гасперини. Скоро сыграют в плей-офф Лиги чемпионов против «Брюгге».

Кевин Трапп, 34 года, «Айнтрахт»

Бывший вратарь ПСЖ входит в десятку самых эффективных голкиперов ведущих лиг по проценту сейвов, независимо от возраста. Кевин отражает 77.3 % ударов. Без Траппа у «Айнтрахта» не было бы шансов идти настолько высоко в Бундеслиге. Приятно, что Экитике и Мармуш помогли команде в атаке, но голкипер тоже важен. Трапп работает на опыте и влияет на оборону. Если так велит жеребьевка, то против «Айнтрахта» в этом сезоне могут сыграть Оздоев и Чалов. Игроки ПАОКа, если пройдут ФКСБ , встретят или немцев, или «Лион».

Генрих Мхитарян, 36 лет, «Интер»

Для 36-летнего футболиста универсальный армянский хавбек выступает здорово. «Интеру» в последнее время тяжело в дерби Милана. Вчера избежали поражения уже после ухода Генриха с поля. Зато Мхитарян был в основе, входит в пятерку среди игроков «нерадзурри» по минутам в Серии А. Индзаги ему полностью доверяет. Бывший игрок «Арсенала» и МЮ демонстрирует мудрость, которую не получить в двадцать лет. Генрих правильно работает с мячом и до сих пор может огорчить сильного соперника умной голевой передачей.

Антуан Гризманн, 33 года, «Атлетико»

Гризманн в числе крутых ветеранов. У француза 14 голов и 6 ассистов в Примере и Лиге чемпионов. Без Антуана «Атлетико» не сумел бы претендовать на чемпионство. Команда Симеоне выдала серию побед, когда Гризманн грамотно работал рядом с Альваресом и Серлотом. Молодые нападающие со следующего сезона могут играть вместе, так как Антуан хочет уйти летом, чтобы «Атлетико» получил за него деньги. А пока напарники учатся у выдающего мастера переходов между фазами игры. Гризманн – легенда «Атлетико» и футбола.