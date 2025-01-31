Воспитанник «Сити» и экс-игрок «Ростова» сделали игру для «Ромы». Раньери оживил родной клуб

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вчера, 13:00

Обыграли «Айнтрахт» в ЛЕ .

«Рома» и «Айнтрахт» – среди тех клубов, которые сделали концовку группового этапа Лиги Европы действительно яркой. Римляне в итоге одержали уверенную победу – важно то, как они это сделали.

Нашли замену Мармушу

Для клуба из Франкфурта главная вводная к этому матчу – потеря своего главного бомбардира. Омар Мармуш блеснул ещё в предыдущем сезоне, а в этом подтверждал свой уровень. Дино Топпмеллер выстраивал игру «орлов» именно вокруг египтянина. Зимой за форвардом «Айнтрахта» пришёл обескровленный «Сити». Гранд пробивал очередное дно в АПЛ , возникла острая необходимость в омоложении. Франкфуртцам было нечего противопоставить богатому клубу, да и незачем – «горожане» выплатили щедрую компенсацию.

В любом случае из этого вытекал очевидный вопрос – кем заменить ушедшего бомбардира? Ответ на него даже искать не пришлось. Ещё летом «Айнтрахт» почти за бесценок забрал Уго Экитике. Француз не раскрылся в ПСЖ , поэтому парижане согласились на 16,5 млн евро. Форвард забивал и при Мармуше в составе – в его активе 11 мячей в 15 матчах Бундеслиги. После отъезда Омара Уго успел оформить дубль в ворота «Хоффенхайма», также забил «Ференцварошу» и «Боруссии» (игра с дортмундцами была до официального объявления о переходе – но уже тогда Омара не было в заявке).

Несмотря на продажу, «орлы» оставались серьёзной угрозой для соперников.

Колкие атаки – оружие «Ромы» Раньери

Несмотря на то, что «Айнтрахт» в форме, игровое преимущество было скорее за «Ромой». Немецкий клуб не смог нивелировать козыри, которые появились у римлян с приходом Клаудио Раньери. Возрастной итальянец оживил атаку «жёлто-красных» – при нём игроки принимают решения быстрее и ориентируются на вертикальные атаки, избегают перекатывания мяча.

Римляне упрощают игру, чтобы увеличить давление на ворота соперника. Часто используют передачи на дальние дистанции, забросы в финальную треть, где за мяч отлично борются Лоренцо Пеллегрини и Артём Довбик. У них всегда есть адресат для передачи в лице Пауло Дибалы – аргентинец умеет творить магию. Да и сам Артём готов открыться для удара.

За счёт таких забросов «Рома» поджала «Айнтрахт» на первых минутах – после забросов Паредеса и Манчини на удар выходили Довбик и Салемакерс. Таким путём Анхелиньо открыл счёт в матче, а Шомуродов удвоил преимущество (подробнее об обоих будет ниже). Де-факто можно сказать, что Раньери переиграл Топпмеллера, хотя не сделал ничего сверхъестественного.

Забили игроки, чья карьера идёт на спад

Приход Раньери положительно сказался на «Роме», но среди всей команды выделяются авторы двух вчерашних голов. Анхелиньо и Шомуродов не сказать, что переживают лучшие годы карьеры. Испанец выпускался из академии «Ман Сити» и рассчитывал постепенно попасть в основной состав – после нескольких аренд его продали ПСВ , а за возвращением последовала аренда в «Лейпциг» и в итоге – полноценный трансфер. Это неплохой путь – при упорной работе открывался путь в европейский гранд. Анхелиньо же оказался сначала в «Галатасарае» и теперь – в кризисной «Роме». И это к 28 годам, когда пора выходить на пик и получить главный контракт в карьере.

Элдор знаком по играм в РПЛ за «Ростов» – южане в своё время выгодно продали его в «Дженоа», а оттуда форвард быстро перебрался под крыло Моуриньо в «Рому». Изначально португалец верил в Шомуродова – только с приходом Дибалы количество игровой практики сократилось. В итоге его отдавали в аренду «Специи» и «Кальяри». Теперь пришёл Довбик, так что дорога в старт закрыта.

Но Раньери стал давать узбеку больше игрового времени, у испанца видоизменилась игровая роль – и обоим изменения пошли на пользу. Анхелиньо сейчас – заметная фигура в атаке «Ромы», уже не просто грузит в штрафную, но и сам смещается туда под удар. Латераль опасно выходил на удар на 10-й минуте – и в итоге забил на 44-й. Что касается Элдора, он эту игру начинал как обычно на скамейке. Но единственным своим шансом воспользовался – открылся под диагональ, сбросил на ход и с защитником на плечах прокинул мяч мимо вратаря в дальний. Раньери хвалит форварда с каплей иронии:

Я ему сказал, что он остается с нами. Все ребята его любят, болельщики – тоже, потому что он выкладывается. Я уже работал с ним в «Кальяри». Он всегда улыбается, хотя иногда и бесит меня! Я сказал ему: «Если ты уйдешь, на кого я буду злиться?» Он знает, что я его люблю!

Шомуродову очень важно услышать такую поддержку после гола.

Раньери снова идеально исполняет свою роль

Это не тренер типажа Конте или Гвардиолы, который в каждой команде борется за трофеи. Титулами итальянец не избалован – он соглашается на любую работу, которую ему предложат. Как следствие, достижений не так много, а похвастаться можно разве что чемпионством с «Лестером» в АПЛ . Проще говоря, Клаудио – это кризис-менеджер, что подтверждается всей его карьерой.

Неудивительно, что как раз сейчас возрастного специалиста позвали в родной клуб – в текущем сезоне неожиданно разгорелся пожар, клуб остался без тренера и завязанной на нём стратегии. Раньери – временное решение, такой вывод напрашивается изначально (да и сам тренер с этим согласен). Он приведёт команду в порядок и передаст следующему специалисту, с которым будут строить долгосрочный проект.