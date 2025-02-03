Самые противоречивые футбольные звёзды. У Хаверца, Холанда и Онаны сложнейший сезон

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вчера, 11:35

Их игра вызывает смешанную реакцию.

У Хаверца разные футбольные лица

Одна игровая маска немца отсылает к фильму «Субстанция». Кто смотрел на перевоплощение Деми Мур, тот поймёт намёк. Во вчерашнем матче против «Манчестер Сити» Хаверц добил соперника, которому забивал за «Челси» в финале Лиги чемпионов. А в первом тайме Кай запорол идеальный момент. После всех промахов в роли вынужденного форварда «Арсенала» Хаверц среди причин, почему у Артеты нет крупных трофеев. В новом сезоне ничего не изменилось. Имитируя форварда в атакующей команде, Кай набивает статистику. А вот в решающий момент у «Арсенала» нет успешных позиционных атак. Были обидные ничьи. И ставка на стандарты. Артета не подписал подходящего профильного форварда. Возможно, Хаверц не помешает слева в атаке. А как центральный нападающий буквальное описание понятия «противоречивая звезда футбола».

Онана сочетает сейвы и «бабочки»

Теперь «Манчестер Юнайтед» на тринадцатой строчке в АПЛ . Проиграли соседу по таблице «Кристал Пэлас». Середняк на «Олд Траффорд» забил два безответных мяча. В поединке почти не было выстрелов в створ ворот. Камерунский голкипер пропустил дважды после трёх ударов соперника. Сначала Андре не прочитал удар оппонента головой. Мяч ударился в перекладину и отскочил удобно для Матета. Затем «орёл» сделал дубль, и здесь Онана не виноват. Зато в других матчах сезона камерунский голкипер ошибался. А рядом были запоминающиеся двойные сейвы. Противоречивость сопровождает бывшего голкипера «Аякса» и «Интера» в Манчестере. Сомневаемся, что тренер Аморим является поклонником стиля игры вратаря. Скорее всего, следующим летом Онана покинет клуб, а вместо него найдут другого игрока. Например, Кошту из «Порту».

Холанд уничтожает свою репутацию

Демонстрирует высокомерие на фоне плохого футбола. Забив случайный мяч «Арсеналу», Холанд повторил жест Варди. Джейми отвечал фанатам «Тоттенхэма», которые его ругали, показав на льва на рукаве. Намекнул, что «Лестер» был чемпионом, в отличие от «шпор». А Эрлинг сам провоцирует «Арсенал» в очередной раз. При этом движениями напоминает сорокалетнего ветерана. У него шикарная статистика и ужасная игра в центральных матчах. Вчера Холанд забил 250-й гол в клубной карьере. Средняя результативность последних сезонов зашкаливает. Начал результативнее, чем Роналду и Месси в его возрасте. Но Эрлинг не развивается, получив рекордную зарплату и контракт на сто лет. Гвардиола доверяет нападающему. А соперники пользуются тем, что Холанд не играет на команду. Против «Арсенала» ветеран Де Брюйне охотнее прессинговал соперников, чем молодой норвежец.

Винисиуса часто подводят нервы

Накануне «Реал» проиграл «Эспаньолу». Анчелотти недоволен судьями. Но можно ли снимать вину с игроков? У Беллингема перепады формы. А Винисиус утонул в самолюбовании. Готовился праздновать «Золотой мяч», который отдали после голосования Родри. Крайний форвард «Реала» лишь 32-й игрок сезона по средним оценкам среди мастеров известных лиг. У него неплохая голевая статистика. А важно посмотреть чуть дальше. Винисиус участвовал в серии избиений. Как и Холанд, без труда оформляет дубли и хет-трики, когда у всего «Реала» пошла игра. В начале сезона Жуниор выручил в матчах, где другие страдали. Его действия приносили ничьи против «Мальорки» и «Лас-Пальмаса». Но где «лучший футболист мира» был в поединках с «Лиллем», «Барселоной», «Райо Вальекано» и «Валенсией»? Винисиус психует и не играет солидно, как только встречает нормальную опеку.

Энцо Фернандес закис в Лондоне

Появились слухи, что аргентинский чемпион мира хочет уйти из «Челси». Не желает работать на команду, которая снова может не попасть в Лигу чемпионов. Недавно Фернандес бросил жену с двумя детьми, аргументируя поступок тем, что слишком молодой. Хочет коллекцию моделей, а не быть отцом и мужем в 24 года. Уход из «Челси» будет в его стиле. А ведь Мареска защитил оболтуса после скандала с оскорбительной песней о Мбаппе и темнокожих футболистах сборной Франции. Энцо Фернандес ужасно начал сезон. Затем тренер «Челси» помог ему набрать форму, вернул в основу. Сейчас у команды проблемы, а где их вице-капитан? Энцо без голевых действий больше месяца. За это время «Челси» ни разу не выиграл в шести поединках с аргентинцем на поле. Фернандес получил классных напарников Палмера и Кайседо. Но аргентинец не играет как футболист за 121 млн евро.

У Дарвина Нуньеса проблемы в раю

Идеальный сезон для центрального форварда «Ливерпуля», чтобы выдать отрезок в стиле Луиса Суареса. Команда всюду первая. Соперники допускают осечки. Можно забивать много мячей за «красных», как делает фланговый нападающий Салах. А форвард Нуньес не поддержал рвения египтянина. Гакпо оказался слева, Диас в центре, как и Жота временами. А Дарвину остается роль джокера. Учитывая любовь к промахам, из Нуньеса плохой спаситель. Удалось забить два мяча «Брентфорду», но после этого уругваец не вернулся в основу «Ливерпуля». Один из самых странных нападающих мира с талантами и данными. По хитрости у чужих ворот Дарвин равен великим уругвайцам, вроде Суареса, Форлана и Кавани. Однако не готов постоянно находиться в центре композиции Слота. Также не может стать заменой для Бобби Фирмино, ведь для этого нападающий должен начать делиться мячом.

Фил Фоден выдал короткую вспышку

В начале года забил 6 голов в 4 матчах АПЛ . Прекрасная статистика. Ещё дважды были голевые передачи в разных турнирах. А как только Фоден нужен против ПСЖ , «Брюгге» или «Арсенала», то ни одного голевого действия. Лучший игрок прошлого сезона АПЛ не вернулся. Противоречивый Фил провалил осень. Тогда не радовал голами и ассистами. Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» не соединил пасами хавбеков и Холанда. Эрлинг в этом сезоне касается мяча преступно редко. Отчасти виноват сам, ленится искать передачи. А отчасти оплошали вингеры «горожан» и Фоден на правах человека, который давно в первой команде. Фил не стал лидером коллектива Гвардиолы в решающий момент. Тренер это запомнит. Возможно, в команде появятся крайние форварды, которые оставят Фила на скамейке. А ведь речь о футболисте из числа самых дорогих на планете.

В этом списке много дорогих ставок. За Хаверца платили 80 и 75 млн евро. Холанда и Винисиуса считают самыми ценными игроками мира, рыночная оценка по 200 миллионов евро. За трансфер Фернандеса «Челси» заплатил 121 млн евро. Нуньес перешел в «Ливерпуль» за 85 млн евро и хочет покинуть команду. Нет греха в том, чтобы называть вещи своими именами. Многие знаменитые, часто молодые и сильные мастера проводят противоречивый сезон. Некоторые пытаются спрятаться за голевой статистикой, как Холанд. Но достаточно посмотреть парочку матчей «Манчестер Сити», чтобы понять природу критики Эрлинга со стороны фанатов самих «горожан». Наглость есть, элитного футбола нет.