Драматическая развязка в знаменитом дерби. «Интер» проиграл штангам, но не «Милану»

1738562575

вчера, 09:02

Фаворит огорчил соседей в концовке.

Не дали «Милану» развить серию побед

Недавно у «Интера» была серия из пяти побед над «россонери» подряд. По ходу успешного отрезка громили соседей 5:1. Один из трех разгромов в дерби Милана за последние годы. Каждый раз результативно побеждал «Интер». «Милан» был чемпионом три года назад. Не удержались на вершине. Новым фаворитом Серии А является «Интер». Вот только разучились обыгрывать «россонери» в дерби. В первом круге три очка против «нерадзурри» взял Фонсека.

В начале года команды сыграли в финале Суперкубка Италии. «Милан» уже тренировал Консейсау. Сержиу встретил бывший клуб, ведь выступал за «Интер» в прошлом. «Россонери» проигрывали 1:2 до восьмидесятой минуты. Затем Пулишич сравнял счет. В концовке отпраздновали мяч Абрахама. В новом дерби забил шустрый футболист, которого родители назвали в честь бывшего нападающего «Аякса», нигерийской легенды Тиджани Бабангиды.

Голландец Рейндерс огорчил «Интер». Подтвердил комплименты, которые хавбеку выдавали в этом сезоне. А вот голкипер сборной Франции Меньян заговорил ворота на полтора часа. Мяч летел точно в голкипера или в каркас. Забив до перерыва, «россонери» потратили второй тайм на защиту победного счета. У «Интера» не пошла игра, моменты после стандартов не реализовали. Такие поединки иногда случаются. Но вчера уступал в счете фаворит.

Консейсау в концовке обнаглел. Шестнадцатилетний форвард Камарда вышел на замену и пытался найти гол в дерби. Символичный удар не случился. За «Милан» не мог сыграть новичок Хименес из ПСВ . Также не вышел на поле Мората, Альваро уже в Стамбуле. Поссорился с директором клуба Ибрагимовичем и отправился в «Галатасарай» к Осимхену, Батшуайи и Икарди. Вчера «Интер» не спасли форварды, зато выручили солидные защитники команды.

У «Интера» сильнейшая атака в Серии А

Сильнейшая она потому, что голы умеют создавать все полевые игроки. «Интер» забил «Милану» трижды, а мячи отменили арбитры. «Интер» три раза попадал в штанги. А затем немецкий центральный защитник Биссек подал мяч с правого фланга. Классный навес нашел левого защитника Залевски. Поляк умно сбросил мяч на третьего игрока обороны в голевой комбинации. Голландский ветеран де Врей спас точным ударом мимо Меньяна.

Один матч не показатель. В большинстве поединков сезона команда Индзаги четко реализует моменты. Соотношение голов к ударам в створ у них 0.42. На таком уровне может иногда играть «Зенит» в РПЛ . А для Серии А речь об аномальной меткости. «Наполи» и «Аталанта», хотя команды Конте и Гасперини в прекрасной форме, не достали «Интер» по этой статистике. Год назад эффективность миланцев была ниже, хотя тоже опережали другие клубы.

Прошлой весной «Интер» стал первым в Серии А, первое чемпионство Индзаги. Сейчас снова фавориты, невзирая на очаровательный «Наполи». Там Конте поменял тактику и перешел на два центральных защитника, но неаполитанцам тяжело удерживать лидеров. Осимхен оказался в Стамбуле. Кварацхелия перебрался в Париж. В Милане не потеряли никого важного. Лишь отпустили парочку ветеранов и нашли игровую практику резервистам.

Теперь «Интеру» стало проще заинтересовать игроков. Поляк Зелиньски из «Наполи», а также форвард Тареми из «Порту» выбрали миланскую команду свободными агентами. Хавбек Фраттези вернулся из аренды в «Сассуоло», забивал голы в новом сезоне Серии А. Ключевым снайпером стал Тюрам, у него 13 мячей и 4 ассиста в чемпионате. Недобрал голов Лаутаро Мартинес, но опытный аргентинец в любой момент сезона может выдать крутую голевую серию.

У «Интера» с голами в Серии А полтора десятка игроков. Невероятно опасная команда. С голевыми передачами почти два десятка футболистов. Индзаги получает шикарные диагонали от защитника Бастони. Хавбек Барелла радует разрезающими передачами. Привычно опасны латерали в схеме «3-5-2». Димарко слева готов выдать голевую передачу, а Думфрис справа помогает голами. Из-за этой особенности «Интер» крайне сложно остановить.

Индзаги заслужил попытку в другой лиге

Симоне доказал мастерство, когда вышел в финал Лиги чемпионов. Всегда кивают на жеребьевку, она влияет. Но всегда встречаешь непростых оппонентов. И в финале против «Манчестер Сити» команда Индзаги сыграла здорово, хотя уступила в один мяч после удара Родри. Зато получили опыт. И гарантию, что ключевые игроки не убегут. Когда выигрываешь Серию А и оказываешься в главном европейском финале, не потеряешь даже ценного Лаутаро.

А теперь посмотрим на интерес к тренеру «Интера». Если Индзаги подучит английский язык, что ему давно следовало сделать, то должен оказаться в итоге в АПЛ . Миф, будто наставник «Интера» играет в скучном стиле, не подтвержден фактами. Иногда играют вяло. Как и «Реал», как и «Бавария», как и «Манчестер Сити». И куда чаще Индзаги получает грамотный футбол со ставкой на результат. Меньше в Серии А пропустил только «Наполи» Антонио Конте.

У Индзаги смелая команда, которая умеет играть вертикально. На поле много крутых мастеров. В запасе у «Интера» попадаются футболисты, которых другие клубы Серии А охотно ставили бы в основу. Индзаги получил от президента «Интера» Маротты сбалансированный состав. Ветеран Зоммер удачно заменил камерунца Онана. В обороне остался Бастони, хотя его звали богатые зарубежные клубы. Вместе с ветеранами де Вреем и Ачерби они умеют держать удар.

Индзаги заслужил попытку в клубе, который всегда претендует на финалы Лиги чемпионов. Вряд ли его позовут в «Реал». Хотя чего в футболе только не бывает. Но есть другие клубы. А пока Индзаги за «Интер». Коллектив интересный, Симоне может остаться надолго, как Симеоне в «Атлетико». У молодого тренера случаются проколы, как у всех. Зато благодаря частым успехам Индзаги утвердился в списке лучших наставников мира во главе волевой команды.