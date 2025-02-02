«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити». Футболисты Гвардиолы подтвердили плачевное состояние

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вчера, 22:28

Заслуженная победа «канониров».

Поединок украсили голы после перерыва

Артета и Гвардиола не в той форме, чтобы впечатлить тактически. Нервы шалили у представителей обеих команд. В результате не было скоростей и красивых осмысленных длительных атак. «Манчестер Сити» пытался давить, уступая в счете после первого тайма. «Арсенал» работал плотно и узко, мечтая об удачных контратаках. Артета зря выбрал такой подход. Рисковал перечеркнуть все старания после одного удачного тычка от футболиста «горожан», или одной подачи.

Так едва не случилось. Бесполезный в матче Холанд выпрыгнул и сравнял счет после удачного навеса. «Арсеналу» повезло, что после этого Партей спрятался за арбитром, а Фоден неудачно отдал пас на ганца. Дальше вмешался рикошет после удара хавбека «канониров». А когда 18-летний латераль «Арсенала» Льюис-Скелли технично переложил мяч на правую ногу и забил третий гол в ворота «Манчестер Сити», то игра была сделана. «Горожане» не в том состоянии, чтобы отыграться.

Получилось символично. В прошлом матче команд случился скандал. Холанд кричал Льюису-Скелли: «Кто ты вообще такой?» Ещё Эрлинг заявил Артете, чтобы тот вел себя скромнее и бросил мячом в голову Габриэлу. Сегодня фразу о скромности пели фанаты «Арсенала», а Льюис-Скелли специально отпраздновал дебютный гол в стиле Холанда. Защитник сел в позу лотоса и сложил пальцы. «Манчестер Сити» поплатился не только за средний футбол, но и за дерзость из прошлого.

Даже нестабильный Хаверц в итоге попал мячом в ворота Ортеги. Голевые отрезки после перерыва украсили шахматную игру. До этого игроки «Арсенала» выбирали аккуратные решения, чтобы реже терять мяч. А «горожанам» не хватало физической формы, чтобы взвинтить темп. Пешком перемещался полем не только высокий блондин Холанд. Гвардиола при счете 1:0 ждал удачный стандарт, понимая, что иначе не спастись. Дождался навеса, а в ответ «Арсенал» забил четырежды.

Гвардиоле не хватило смелости убрать Холанда с поля в концовке. Безыдейный Эрлинг мешал. Будь на позиции «десятки» Де Брюйне, а на острие Мармуш, могли заработать инсайды Савиньо и Фоден. Гвардиола зажат поражениями, тренер на собственном дне. А вот Артета немножко обезумел без трофеев и плотно закрылся. Хорошо, что футболисты сыграли вопреки установкам Микеля. До сегодняшнего дня «Арсенал» выиграл 1 из 18 последних матчей против «Манчестер Сити» в АПЛ .

Понимаем, что испуг вырос из статистики. Играли против неудобного фаворита. «Канонирам» подходила победа с любым счетом. Но если бы опорник Партей не выскочил на позицию «десятки», а юный Льюис-Скелли не пробил по воротам сам, могли получить ещё одну опасную для «Арсенала» ничью. Артета отдал Гвардиоле мяч, а его футболисты раскрылись и дошли до серии голов. Приятный бонус за смелость и очередное падение чемпионов из Манчестера.

«Арсенал» упустил шанс на быструю победу

В дебюте встречи швейцарский центральный защитник «Манчестер Сити» Аканджи заслужил «Оскар» за исполнение роли Хусанова. Молодой узбек подарил гол «Челси» в недавнем матче, когда неудачно скинул мяч вратарю Эдерсону. Аканджи подарил гол «Арсеналу», замешкался недалеко от ворот. Быстрый мяч Эдегора задал тон первому тайму. Хотя сильнее повлияло состояние «Манчестер Сити». Без Родри и Де Брюйне увидели бледную тень великой команды.

Но даже в нынешнем печальном состоянии футболисты Гвардиолы создают моменты. Результативный защитник Гвардиол классно сыграл головой, однако испанский голкипер «Арсенала» Райя был на месте. А затем повезло с рикошетом Савиньо. Левый вингер «горожан» пробил из-под защитников. Давид в воротах «канониров» справился с непростым выстрелом. Благодаря подарку Аканджи и реакции вратаря «Арсенал» мог завершить первый тайм с перевесом в два мяча.

Кай Хаверц оказался перед воротами. Хотя защитник и вратарь находились в поле зрения, были открыты оба угла. Левша выбрал выстрел в правую от себя сторону. Вероятность забить почти 80%. Но «ложная девятка» пробил мимо ворот. Из таких эпизодов складываются неудачи Артеты. Микель сегодня пытался обыграть Гвардиолу всего во второй раз в тренерской карьере в рамках АПЛ . У «Арсенала» были кубковые успехи против «Манчестер Сити», но не в лиге.

В дебюте встречи «канониры» играли намного лучше. «Горожане» чувствовали себя аутсайдерами без ряда ключевых игроков. В каждой полевой линии были потери. В центре обороны нет Диаша. В середине Родри. Между полузащитой и атакой не хватало Де Брюйне. А в атаке «Манчестер Сити» простыл след Холанда. Он единственный из четверки был в старте. Вот только норвежец в очередной раз оказался безыдейным. У Эрлинга 6 касаний мяча до перерыва.

Артета ошибся с выбором тройки хавбеков

Микель остается учеником Гвардиолы, невзирая на ответные комплименты Хосепа. Артета побаивается человека, у которого перенял много тактических фокусов. «Арсенал» заметно в лучшем состоянии, невзирая на осечки сезона, чем «Манчестер Сити». Но Артета не стал сильнее, как тренер, чем Гвардиола. Микель ошибся, выбирая тройку полузащитников. Учитывая характер почти всего первого тайма, на поле не хватало Жоржиньо, чтобы управлять игрой «Арсенала».

Партей часто касался мяча, Райс и Эдегор работали выше и не стали диспетчерами. Будь рядом с Партеем чемпион Европы итальянец Жоржиньо, он мог бы заставить Ковачича и Бернарду допустить ещё больше оплошностей в опорной зоне. Также «Арсеналу» явно не хватало вингера Сака. Букайо прирожденный правый форвард. Умеет срезать угол для удара в стиле Салаха и раздает правильные передачи. А Мартинелли, отправленный на непривычный фланг, сыграл слабо.

У двух команд нашлись претензии к группе атаки. У Мармуша была серия удачных передач. Но напарники не поняли новичка коллектива. Не конвертировали моменты в голы. Омар всплывал эпизодично. А Де Брюйне со скамейки смотрел, как вразнобой работает четверка в атаке «Манчестер Сити». Холанд стоял рядом с защитниками. Мармуш дергался, но Савиньо и Фоден не открывались под его неплохие передачи. В результате два момента было, а на гол не наиграли.

«Арсенал» зря дома отдал «Манчестер Сити» мяч, едва не поплатились. Артета сегодня должен благодарить футболистов, что сами переписали сценарий очередной глупой ничьей. Все ведь помнят матч первого круга. «Арсенал» так яростно защищал победный счет 2:1 в гостях в меньшинстве после удаления Троссарда, что вдесятером стояли в защите. «Горожане» мучились, но Стоунз затолкал гол на 98-й минуте. Сегодня было иначе, «Арсенал» разбил кризисных гостей.