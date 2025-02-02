«Реал» обвинил арбитров в поражении. А фанатов «сливочных» разозлили футболисты и Анчелотти

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вчера, 11:25

Судейство не отменяет ошибки фаворита.

«Анчелотти не готовится к матчам, это невыносимо»

Один из комментариев из Испании после матча «Реала» и «Эспаньола». Таких сообщений тысячи. Фаворит проиграл в Барселоне. К обвинениям арбитров на сайте столичного клуба ещё вернемся. А пока поговорим о теме, ставшей центральной для большинства фанатов «Реала». Болельщики «сливочных» массово винят в поражении Анчелотти и футболистов. «Эспаньол» был собой. Аутсайдер вышел драться за очки, получили три пункта после гола на последних минутах.

Каталонцы играли грубо. Стояли всем составом у собственных ворот. «Реал» нашел два десятка ударов. Семь из них были в створ. Молодой голкипер Гарсия стал героем поединка. А фанаты «Реала» задают вопросы Винисиусу и Беллингему. На их счету 10 ударов «сливочных» из 21, а напарников почти не замечали. Центральный форвард Мбаппе создал для других столько моментов, как Жуниор и Джуд вместе. При этом сам Килиан сыграл в Барселоне без свежих идей.

На шестнадцатой минуте заменили Рюдигера. Травма защитника тревожит «Реал» накануне матчей против «Атлетико» в Ла Лиге и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. За двенадцать дней трижды сыграют против Симеоне и Гвардиолы. Тренеры давно работают со своими командами и прекрасно знают минусы Анчелотти. Карло против «Эспаньола» разозлил фанатов, у него банальные ходы. Выход Модрича – вялая классика, а отсутствие замен в атаке огорчает фанатов.

Анчелотти пора вспомнить, что «Барселона» сама вручила «Реалу» лидерство. Флик дважды подряд разгромил Карло в Эль Класико в Ла Лиге и Суперлиге. Каталонцы выше в таблице Лиги чемпионов. По уровню формы точно не уступают извечному сопернику. В Испании «Барселона» уступала середнякам и аутсайдерам, не только «Атлетико». А что будет с «Реалом» без подарков оппонента? «Атлетико» отстает на один пункт, а в субботу Анчелотти проведет дерби с Симеоне.

Испанские арбитры привычно крайне низкого уровня

Вода мокрая, небо голубое, трава зеленая, а многие судьи в Ла Лиге не отвечают уровню соревнования. В Испании иногда называют дивизион «Лига Негрейры». Толстый намек на скандал с выплатами бывшему руководителю арбитров со стороны «Барселоны». Нельзя исключать, что другие клубы занимались подобной покупкой «консультаций». Только действовали хитрее и не попались. И даже когда нет тени коррупции, рефери в Ла Лиге часто судят ужасно.

Муньис Руис, который был главным арбитром матча «Эспаньола» и «Реала», представляет молодое поколение. Ему всего 33 года, детский возраст для судьи. В сентябре Муньис Руис оказался в центре скандала, когда работал на игре «Реала» и «Алавеса». Команда Анчелотти уверенно побеждала 3:0, а в концовке пропустили два мяча. После матча говорили о благосклонности арбитра к «Реалу». Судья Алехандро имел основания для двух красных карточек.

Эндрик ударил соперника ногой в пах. Винисиус с желтой карточкой устроил привычное для него шоу, нарываясь на удаление. Кстати, именно Муньис Руис заметил эпизод в Валенсии, когда бразильцу показали красную карточку. Когда говорят о плохом поведении футболистов «Реала», то снова возвращаются к Анчелотти. Лучше бы вместо провокаций Винисиус и Беллингем играли стабильнее. Вчера бразилец сумел отправить мяч в ворота «Эспаньола».

А параллельно Мбаппе ответил за захват соперника рукой толчком двумя. Килиан мог сыграть иначе. Но Анчелотти не пресекает вспышки гнева у звёзд. Теперь Карло винит арбитров, как и Перес. На официальном сайте «Реала» прямо написали, что арбитр VAR Иглесиас Вильянуэва и главный судья Муньис Руис сыграли за «Эспаньол». В дебюте встречи игрок «Реала» подтолкнул соперника в спину и тот коснулся мяча рукой. Но разве эпизод был голевым?

Также в «Реале» злятся, что судьи не удалили автора будущего гола. Карлос Ромеро прыгнул в ноги Мбаппе. Попробуем понять логику арбитров, которые выдали желтую карточку. Судьи посчитали, что хотя это очевидный срыв в атаке в центре поля, не было чрезмерной грубости. Ромеро сыграл хитро. Кончиком бутсы ударил Мбаппе в бедро, а потом нога защитника пошла вниз и зацепила голень Килиана. При прямом ударе в кость – чистая красная.

А удаляют за использование «чрезмерной силы». Или после «угрозы для безопасности соперника». Красные выдают, если футболист получили травму или был высокий риск увечий. Мбаппе продолжил матч. Желтая карточка хавбеку Морено формально не стала грубой ошибкой арбитра, из-за чего не вмешался арбитр VAR . Вот поэтому нужно разрешить тренерам запрашивать повтор. У арбитров есть протокол. Они ему слепо следуют, иначе их накажут.

Великолепные футболисты не развиваются как команда

У футболистов «Реала» невероятное мастерство. Хотя резервисты уступают главным звёздам, что логично, даже Диас или Себальос в других командах могли быть в центре внимания. Футболистам для развития нужна командная идея, фундамент. Анчелотти в новом сезоне его не заложил. Карло ждёт, что всех задавят классом. В основном получается, «Реал» намного сильнее многих в Ла Лиге. А в Лиге чемпионов сами как «Эспаньол», жесткие и терпеливые.

Осталось научиться работать так, чтобы после спорных действий арбитра фанаты критиковали судью, а не Анчелотти. Редко увидите такую яростную критику со стороны фанатов. И болельщики «Реала» правы. Анчелотти зря назвали лучшим тренером прошлого года. У Карло много трофеев и шансы на новые успехи. А работает неважно. Вспышки успехов случайные, как у Беллингема, а последовательного развития нет даже у Гюлера и Эндрика, хотя оба жутко талантливые.

Вратарь Куртуа может часами жаловаться на игру «Реала» в обороне. Единственная защита – владение мячом. Стоит соперникам огрызнуться – сразу ошибки. Подстраховка не работает. Опорник Тчуамени чаще в центре защиты. А на привычной позиции французу не хватает опыта, чтобы стать волнорезом уровня молодого Каземиро. У Вальверде атакующая природа, уругваец не второй Кроос. Запасным Анчелотти не доверяет, жаловались на Карло журналистам.

Плохая новость для «Реала», что в поражении от «Эспаньола» ничего нового. Да, арбитр мог поступить иначе. А мог и не поступать. На стоп-кадрах якобы очевидные эпизоды, а при анализе видны нюансы. Клуб уровня «Реала» не имеет права ждать красную карточку, чтобы замучить аутсайдера. Анчелотти должен грамотнее разбирать «автобусы». «Реалу» важно собраться, ведь перепады в игре не всегда компенсируют ударами центрфорварда поневоле Мбаппе.

Впереди поединки с теми, кто переигрывал Анчелотти. Симеоне 25 раз встречал Карло. У них равенство, по 9 побед и 7 ничьих. Для «Реала» 16 осечек в 25 матчах – плохой результат. Гвардиола встречал «Реал» Анчелотти с «горожанами» шесть раз. Уступил лишь в одном матче. «Манчестер Сити» попробует собраться. Будущие соперники Анчелотти намного мощнее «Эспаньола». А итальянец собрал коллекцию поражений именно в центральных матчах нового сезона.