«Большая шестёрка» в Англии распалась. Фанаты грандов в печали, зато лига становится веселее

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вчера, 19:00

Строят новые достойные команды.

Не осталось гегемонов

Работа Слота вызывает уважение. Но «Ливерпуль» не выносит всех вперёд ногами. У них есть очень сложные победы. Пользовались подарками конкурентов и разных по уровню соперников. При достойном сопротивлении, которое оказал «Ноттингем Форест», клуб из Ливерпуля проиграл дома и допустил ничью на выезде. Следующий в таблице «Арсенал» себе не хозяин. После разгрома «Манчестер Сити» команда Артеты с легкостью может вылететь от «Ньюкасла» после ответного полуфинала Кубка Лиги. Проиграли Хау дома в первом матче. Также «Арсенал» без труда сыграет вничью с «Лестером», пропустив от ветерана Варди. Такая ничья будет девятой для Артеты в АПЛ . Даже с несчастным Гвардиолой «канониры» дали сопернику создать явные моменты. А затем после рационального отрезка повезло с серией голевых ударов. Восемнадцатилетний крайний защитник забил первый гол в АПЛ в карьере.

Опорнику помог рикошет от спины соперника. «Арсенал» не машина, которая всех сметает в Англии и в еврокубках. О слабостях «Челси» говорят сами футболисты команды и тренер Мареска. Они короли Лиги конференций, но у лондонцев сырая команда. О «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед» либо хорошо, либо ничего. Четыре года назад в АПЛ была «Большая шестерка». «Ливерпуль» на один пункт отстал от мощной команды Гвардиолы. Артета тогда не сумел вернуть «Арсенал» в Лигу чемпионов, зато оказался рядом с «Тоттенхэмом» и «Челси». «Шпоры» были в финале Лиги чемпионов. Их соседи выиграли за год до этого. Даже МЮ не позволил «Вест Хэму» финишировать в топ-6. А теперь гегемонов не осталось. Зато есть перемены у вершины таблицы.

Появились новые герои

Лишь 12 из 90 возможных слотов наверху АПЛ за пятнадцать лет заняли клубы вне «Большой шестерки». Слава и деньги крутились в одних руках. Метод «Лестера» сработал один раз. Вряд ли крупные клубы допустят подобный сбой в матрице. После титула команда Раньери старалась закрепиться выше. В итоге вылетели, вернулись и снова сражаются за выживание. Зато ещё один бывший аутсайдер «Ноттингем Форест» удачно выбрал тренера. Эшпириту Санту обеспечил крутую серию. Скромные игроки наподобие Криса Вуда среди героев сезона. Год назад в первой четверке оказалась «Астон Вилла». Недавно обыграли «Баварию» в Лиге чемпионов, вышли в плей-офф турнира. «Ньюкасл» сыграл в престижном кубке чуть раньше.

«Лесники» греческого миллиардера Маринакиса могут в ЛЧ дебютировать осенью. «Вест Хэм» и «Брайтон», «Брентфорд» и «Борнмут» добивались временных успехов. Навязывали борьбу грандам в очных матчах. Середнякам морально проще. Критики уничтожат клубы из Лондона и Манчестера, ведь миллионы людей смотрят их матчи намного чаще, чем поединки «Борнмута». «Вишенкам» хватило удачной серии испанского тренера Ираолы, чтобы хвалили команду за игру в обороне с молодой связкой центральных защитников и Кепой в воротах. «Борнмут» будет проигрывать в будущем, но достаточно короткого рывка для счастья. Попадут в еврокубки – получат деньги и славу, как планируют. Проблемы «Большой шестерки» помогли развитию остальных клубов.

Гранды сами просчитались

«Борнмут» не сильнее МЮ , хотя побеждал «красных дьяволов» и находится выше в таблице. Невозможно, имея огромную разницу в бюджетах, как у «Челси» и «Ноттингем Форест», получить одинаковый по силе состав. Но когда известные клубы вроде МЮ и «Челси» совершают безумные трансферы с переплатой, ставя на странных футболистов, то шансы уравниваются. Также грандов подвело отсутствие амбиций. Вся стратегия «Тоттенхэма» Леви строилась с учетом, что доходы важнее результатов. «Манчестер Юнайтед» при директоре Вудворде попался на похожую удочку. Не нужен тренер Зидан, ведь у него аура и характер. Хватит Сульшера и тен Хага, если есть огромный трансферный бюджет и не нужны трофеи.

В 2010-х в АПЛ ещё доминировали клубы «Большой шестерки», а в середине нового десятилетия ситуация меняется. Середняки начали действовать оригинальнее и тоньше, а гранды объелись телевизионным пирогом. Успокоение привело к очаговым кризисам. И не все клубы с именем взлетали высоко. «Эвертон» как идеальный пример. Бывший чемпион Англии тратил деньги и не добился успехов. Снова разговор о менеджменте. Гранды тоже не всегда выбирают удачно. Клопп поднял «Ливерпуль», а тен Хаг не сделал «Манчестер Юнайтед» лучшей командой Англии. Раньше клубы «Большой шестерки» зарабатывали 75-80 очков в среднем. В этом сезоне идут на 65 пунктов на брата. Существенный откат не только из-за «шпор» и «красных дьяволов».

АПЛ становится интереснее

Многие матчи самых богатых клубов с середняками увлекательнее, чем центральные поединки. В центральных играх чаще давит боязнь нарваться на критику, проиграв историческому врагу. А поскольку скромные команды прекрасно готовы, то возможны сюрпризы. Разумеется, когда у «Манчестер Юнайтед» столько поражений, то очередную домашнюю осечку подопечных Аморима не встречают как извержение огромного вулкана. Зато теперь почти во всех играх возможен резкий разворот. Так случилось в матче МЮ и «Кристал Пэлас». А несовершенство «Манчестер Сити» помогло превратить не самый яркий поединок против «Арсенала» в историческое событие. Артета обыгрывал Гвардиолу в АПЛ до вчерашнего дня один раз с разницей 1:0. А теперь у «канониров» есть разгром накануне матчей «Манчестер Сити» против «Реала».