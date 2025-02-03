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«Большая шестёрка» в Англии распалась. Фанаты грандов в печали, зато лига становится веселее

вчера, 19:00
АПЛ

Строят новые достойные команды.

Не осталось гегемонов

Работа Слота вызывает уважение. Но «Ливерпуль» не выносит всех вперёд ногами. У них есть очень сложные победы. Пользовались подарками конкурентов и разных по уровню соперников. При достойном сопротивлении, которое оказал «Ноттингем Форест», клуб из Ливерпуля проиграл дома и допустил ничью на выезде. Следующий в таблице «Арсенал» себе не хозяин. После разгрома «Манчестер Сити» команда Артеты с легкостью может вылететь от «Ньюкасла» после ответного полуфинала Кубка Лиги. Проиграли Хау дома в первом матче. Также «Арсенал» без труда сыграет вничью с «Лестером», пропустив от ветерана Варди. Такая ничья будет девятой для Артеты в АПЛ. Даже с несчастным Гвардиолой «канониры» дали сопернику создать явные моменты. А затем после рационального отрезка повезло с серией голевых ударов. Восемнадцатилетний крайний защитник забил первый гол в АПЛ в карьере.

Опорнику помог рикошет от спины соперника. «Арсенал» не машина, которая всех сметает в Англии и в еврокубках. О слабостях «Челси» говорят сами футболисты команды и тренер Мареска. Они короли Лиги конференций, но у лондонцев сырая команда. О «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед» либо хорошо, либо ничего. Четыре года назад в АПЛ была «Большая шестерка». «Ливерпуль» на один пункт отстал от мощной команды Гвардиолы. Артета тогда не сумел вернуть «Арсенал» в Лигу чемпионов, зато оказался рядом с «Тоттенхэмом» и «Челси». «Шпоры» были в финале Лиги чемпионов. Их соседи выиграли за год до этого. Даже МЮ не позволил «Вест Хэму» финишировать в топ-6. А теперь гегемонов не осталось. Зато есть перемены у вершины таблицы.

Появились новые герои

Лишь 12 из 90 возможных слотов наверху АПЛ за пятнадцать лет заняли клубы вне «Большой шестерки». Слава и деньги крутились в одних руках. Метод «Лестера» сработал один раз. Вряд ли крупные клубы допустят подобный сбой в матрице. После титула команда Раньери старалась закрепиться выше. В итоге вылетели, вернулись и снова сражаются за выживание. Зато ещё один бывший аутсайдер «Ноттингем Форест» удачно выбрал тренера. Эшпириту Санту обеспечил крутую серию. Скромные игроки наподобие Криса Вуда среди героев сезона. Год назад в первой четверке оказалась «Астон Вилла». Недавно обыграли «Баварию» в Лиге чемпионов, вышли в плей-офф турнира. «Ньюкасл» сыграл в престижном кубке чуть раньше.

«Лесники» греческого миллиардера Маринакиса могут в ЛЧ дебютировать осенью. «Вест Хэм» и «Брайтон», «Брентфорд» и «Борнмут» добивались временных успехов. Навязывали борьбу грандам в очных матчах. Середнякам морально проще. Критики уничтожат клубы из Лондона и Манчестера, ведь миллионы людей смотрят их матчи намного чаще, чем поединки «Борнмута». «Вишенкам» хватило удачной серии испанского тренера Ираолы, чтобы хвалили команду за игру в обороне с молодой связкой центральных защитников и Кепой в воротах. «Борнмут» будет проигрывать в будущем, но достаточно короткого рывка для счастья. Попадут в еврокубки – получат деньги и славу, как планируют. Проблемы «Большой шестерки» помогли развитию остальных клубов.

Гранды сами просчитались

«Борнмут» не сильнее МЮ, хотя побеждал «красных дьяволов» и находится выше в таблице. Невозможно, имея огромную разницу в бюджетах, как у «Челси» и «Ноттингем Форест», получить одинаковый по силе состав. Но когда известные клубы вроде МЮ и «Челси» совершают безумные трансферы с переплатой, ставя на странных футболистов, то шансы уравниваются. Также грандов подвело отсутствие амбиций. Вся стратегия «Тоттенхэма» Леви строилась с учетом, что доходы важнее результатов. «Манчестер Юнайтед» при директоре Вудворде попался на похожую удочку. Не нужен тренер Зидан, ведь у него аура и характер. Хватит Сульшера и тен Хага, если есть огромный трансферный бюджет и не нужны трофеи.

В 2010-х в АПЛ ещё доминировали клубы «Большой шестерки», а в середине нового десятилетия ситуация меняется. Середняки начали действовать оригинальнее и тоньше, а гранды объелись телевизионным пирогом. Успокоение привело к очаговым кризисам. И не все клубы с именем взлетали высоко. «Эвертон» как идеальный пример. Бывший чемпион Англии тратил деньги и не добился успехов. Снова разговор о менеджменте. Гранды тоже не всегда выбирают удачно. Клопп поднял «Ливерпуль», а тен Хаг не сделал «Манчестер Юнайтед» лучшей командой Англии. Раньше клубы «Большой шестерки» зарабатывали 75-80 очков в среднем. В этом сезоне идут на 65 пунктов на брата. Существенный откат не только из-за «шпор» и «красных дьяволов».

АПЛ становится интереснее

Многие матчи самых богатых клубов с середняками увлекательнее, чем центральные поединки. В центральных играх чаще давит боязнь нарваться на критику, проиграв историческому врагу. А поскольку скромные команды прекрасно готовы, то возможны сюрпризы. Разумеется, когда у «Манчестер Юнайтед» столько поражений, то очередную домашнюю осечку подопечных Аморима не встречают как извержение огромного вулкана. Зато теперь почти во всех играх возможен резкий разворот. Так случилось в матче МЮ и «Кристал Пэлас». А несовершенство «Манчестер Сити» помогло превратить не самый яркий поединок против «Арсенала» в историческое событие. Артета обыгрывал Гвардиолу в АПЛ до вчерашнего дня один раз с разницей 1:0. А теперь у «канониров» есть разгром накануне матчей «Манчестер Сити» против «Реала».

Благодаря кризисным отрезкам в клубах «Большой шестерки» получили более интересную для зрителей лигу. У «Ливерпуля» был крах надежд Клоппа на прощальные трофеи меньше года назад. «Арсенал» наглотался ничьих, как хлорированной воды в бассейне. У «Тоттенхэма» травмы. У МЮ бардак в клубе с увольнениями важных фигур. «Манчестер Сити» в кризисе. Гвардиола оказался там, где никогда в тренерской карьере не был. А «Челси» напугал успехами, выиграв 8 матчей подряд. А затем вернулся к футболу в стиле босса клуба Боэли. У Марески всего 2 победы в 8 последних играх. «Большая шестерка» распалась, и это замечательно для АПЛ.

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Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 23:08, ред.
Опять эпоха великих тренеров прошла, где боссы клубов вредят как в Челси или в МЮ... За Тотенхем больно болеть ей богу там наверно не выздоравливают) а мне нравится конкуренция потрясная и Ливерпулю рано петь деферамбы и МС сложно вернуться сопротивление что надо у средняков как в последний бой.... конечно сложно в еврокубках потом Ньюкасл прогорел зато какой опыт и счастье у игроков участвовать в ЛЧ блестнешь и дорога в топ клуб может быть обеспечена... Кто знает... Вот будет фантастика если М С не пустят в зону ЛЧ это не нокдаун будет это будет фиаско по Испански
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 21:30, ред.
Как можно к большой шестёрке причислять клуб, который трофеи вообще не выигрывает? Также МЮ после сэра Алекса уже не является членом элитного клуба, как и Челси после Абрамовича. Зато поднялся Сити. Арсенал странный клуб,: вроде бы какие-то победы были, но давно и уже неправда - сомнительный кандидат на кресло в масонской ложе.
По большому счёту, в Англии последние 5-7 лет есть лишь "большая двойка". А финал ЛЧ с Тоттенхэмом и даже победа в турнире от Челси - разовая вспышка.
69Haya96
69Haya96
вчера в 20:10
Хотя, надо отдать должное Ноттингем Форест. В составе команды хорошо физически подготовленные футболисты с габаритами: они очень выносливы и поэтому, учитывая средний уровень лиги, кажутся сильными. Они как Жирона в прошлом сезоне. В следующем сезоне такой игры не будет, потому что невозможно играть на самом высоком уровне два сезона подряд, используя только физическую силу, нужны тактические действия со стороны тренера. Но команда хорошая.
69Haya96
69Haya96
вчера в 19:54
Ситуация в Премьер-лиге говорит о том, что квалифицированных тренеров там практически нет, в противном случае Пеп не выиграл бы Премьер-лигу четыре раза подряд. Только Клопп участвовал в соревнованиях дважды из этих четырех сезонов, но так и не победил и не смог остановить Сити. Но один конкурент — это несерьезно, нужно как минимум три-четыре, чтобы можно было с уверенностью сказать: «Я выиграл Премьер-лигу в сильном соревновании четыре раза подряд».

У Манчестер Юнайтед не было Тренера со времен Алекса Фергюсона, Арсенал Артеты еще не АРСЕНАЛ. Такая же ситуация была, и даже хуже - в Челси, Тоттенхэме, в течение многих лет... Вот почему Ноттингем Форест поднялся: Сити, МЮ, Тоттенхэм, Вест Хэм сейчас в крахе. Деградация в Премьер-Лиге началась давно, но это деградация не для всех, для кого-то это "интересно". Конечно, я согласен, не всегда хочется видеть одну и ту же четверку, но все же надо признать, что такая ситуация в Премьер-Лиге только потому, что там творится хаос с точки зрения квалификации тренеров.

Премьер-лига в настоящее время находится на среднем уровне. Вы можете не согласиться.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:42
хорошая статья, аргументированный анализ, всё верно подмечено
Гость
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