Дюков ответил на вопрос о переговорах представителей РФС и УЕФА

Президент РФС высказался о переговорах представителей Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ). В воскресенье в Москве состоялась отчетно-выборная конференция РФС , в рамках которой Дюков был переизбран на должность президента организации.

С представителями УЕФА мы говорим о футболе и других сферах, это же конференция, она посвящена подведению итогов и программе развития футбола. Было обсуждение моего доклада, в том числе наших показателей и планов. Как развивается проект «Футбол в школе», на какой он вышел уровень, интересно коллегам из ФИФА и УЕФА . И они ставят его в пример другим федерациям. Они считают, что мы являемся эталоном в плане реализации этого проекта. Вполне возможно, что они попытаются распространить его на другие страны и рекомендовать наш опыт другим ассоциациям.