Дюков ответил на вопрос о переговорах представителей РФС и УЕФА

Президент РФС Александр Дюков высказался о переговорах представителей Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В воскресенье в Москве состоялась отчетно-выборная конференция РФС, в рамках которой Дюков был переизбран на должность президента организации.
С представителями УЕФА мы говорим о футболе и других сферах, это же конференция, она посвящена подведению итогов и программе развития футбола. Было обсуждение моего доклада, в том числе наших показателей и планов. Как развивается проект «Футбол в школе», на какой он вышел уровень, интересно коллегам из ФИФА и УЕФА. И они ставят его в пример другим федерациям. Они считают, что мы являемся эталоном в плане реализации этого проекта. Вполне возможно, что они попытаются распространить его на другие страны и рекомендовать наш опыт другим ассоциациям.
Также их заинтересовало введение новой выплаты тренерам и школам за воспитание молодых футболистов — «ежегодного единого взноса», который мы выплачивали впервые в этом году, он привязан к заработным платам футболистов. Из этого фонда собранная сумма распределяется школами и тренерами, что позволяет им сфокусироваться на том, чтобы готовить индивидуально сильных футболистов, а не на сиюминутных результатах. Целый ряд проектов, которые мы реализуем, интересны коллегам из ФИФА и УЕФА.
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, - то у вас собаки лают, то руины говорят"....
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, - то у вас собаки лают, то руины говорят"....