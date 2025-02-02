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Дюков ответил на вопрос о переговорах представителей РФС и УЕФА

вчера, 21:56

Президент РФС Александр Дюков высказался о переговорах представителей Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В воскресенье в Москве состоялась отчетно-выборная конференция РФС, в рамках которой Дюков был переизбран на должность президента организации.

С представителями УЕФА мы говорим о футболе и других сферах, это же конференция, она посвящена подведению итогов и программе развития футбола. Было обсуждение моего доклада, в том числе наших показателей и планов. Как развивается проект «Футбол в школе», на какой он вышел уровень, интересно коллегам из ФИФА и УЕФА. И они ставят его в пример другим федерациям. Они считают, что мы являемся эталоном в плане реализации этого проекта. Вполне возможно, что они попытаются распространить его на другие страны и рекомендовать наш опыт другим ассоциациям.

Также их заинтересовало введение новой выплаты тренерам и школам за воспитание молодых футболистов — «ежегодного единого взноса», который мы выплачивали впервые в этом году, он привязан к заработным платам футболистов. Из этого фонда собранная сумма распределяется школами и тренерами, что позволяет им сфокусироваться на том, чтобы готовить индивидуально сильных футболистов, а не на сиюминутных результатах. Целый ряд проектов, которые мы реализуем, интересны коллегам из ФИФА и УЕФА.

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Futurista
Futurista
вчера в 22:22
"Уважаемый редактор! Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд -
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, - то у вас собаки лают, то руины говорят"....
STVA 1
STVA 1 ответ p5r3kwye3grf (раскрыть)
вчера в 22:06
Будь хоть в тысячу раз лучше руководитель ничего бы не поменялось!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:05
Зачем вообще с этим дер-ом разговаривать? Разговор ни о чем!Как им скажут так они и будут плясать))
p5r3kwye3grf
p5r3kwye3grf
вчера в 22:04
Похоже ближайшее время ничего не поменяется с такими руководителями
Гость
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