Бекхэм собрал мёд, Погба встретился с Тайсоном. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон отпраздновал 47-летие в Венеции.
Форвард «Ромы» Пауло Дибала выгулял собаку.
Милота дня. На поле выбежал самый верный болельщик полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.
Дэвид Бекхэм завел пчел и собрал очередную порцию меда.
Поль Погба встретился с великим Майком Тайсоном.
А Икер Касильяс — с актером Марио Касасом.
Миралем Пьянич — с бойцом UFC Исламом Махачевым.
Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски позагорал вместе со своими питомцами.
Легенды «Милана» Карло Анчелотти и Андрей Шевченко встретились в Мадриде.
Девушка дня. Спутница новобранца «Зенита» Луиса Энрике.
Андрес Иньеста продолжает покорять велосипедный спорт.
Форвард «Милана» Альваро Мората восстановил отношения со своей женой. Может, теперь передумает улетать в Турцию?
Бывший футболист «Арсенала» Тео Уолкотт решил покататься на лыжах.
Такой же вид отдыха выбрал и экс-игрок «Милана» Кака.
Легендарный Кафу свой чемодан в аэропорту точно не перепутает.
Бывшим игрокам МЮ Варану, Эвра и Джи Суну явно есть о чем поговорить.
Веселый француз воспользовался случаем и попросил корейца об услуге — повторили постер с фильма «Час пик 2».
На этом наш выпуск завершен, друзья! Держите себя в форме — берите пример с 50-летнего Зе Роберто!
А то со своими гантелями в 2,5 кг для фитнеса смешно выглядит.
А то со своими гантелями в 2,5 кг для фитнеса смешно выглядит.