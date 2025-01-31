Бекхэм собрал мёд, Погба встретился с Тайсоном. Как футболисты провели эту неделю

1738350415

вчера, 22:06

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Легендарный итальянский голкипер отпраздновал 47-летие в Венеции.

Форвард «Ромы» выгулял собаку.

Милота дня. На поле выбежал самый верный болельщик полузащитника «Манчестер Сити» .

завел пчел и собрал очередную порцию меда.

встретился с великим .

А — с актером Марио Касасом.

— с бойцом UFC Исламом Махачевым.

Полузащитник «Тоттенхэма» позагорал вместе со своими питомцами.

Легенды «Милана» и встретились в Мадриде.

Девушка дня. Спутница новобранца «Зенита» .

продолжает покорять велосипедный спорт.

Форвард «Милана» восстановил отношения со своей женой. Может, теперь передумает улетать в Турцию?

Бывший футболист «Арсенала» решил покататься на лыжах.

Такой же вид отдыха выбрал и экс-игрок «Милана» .

Легендарный свой чемодан в аэропорту точно не перепутает.

Бывшим игрокам МЮ Варану, Эвра и Джи Суну явно есть о чем поговорить.

Веселый француз воспользовался случаем и попросил корейца об услуге — повторили постер с фильма «Час пик 2».

На этом наш выпуск завершен, друзья! Держите себя в форме — берите пример с 50-летнего !