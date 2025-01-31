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Бекхэм собрал мёд, Погба встретился с Тайсоном. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 22:06
Бекхэм
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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 00:40
...Иньеста хорош,думал мы яблоко надкусанное не увидим,спортсмен!!!
shur
shur
сегодня в 00:37, ред.
...вот жена у Луиса Энрике настоящая кросотка, не то что у зенитовского страхолюдина....!!!
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 22:39
Зе Роберто просто машина, тело идеальное в 50 лет, на пресс как работает, видно тренируется постоянно, но нам со всех утюгов про криша рассказывают как совершенного спортсмена. Покажите это видео Авейру 😀
А то со своими гантелями в 2,5 кг для фитнеса смешно выглядит.
Гость
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