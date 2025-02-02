Мората попрощался с болельщиками «Милана» перед трансфером в «Галатасарай»

Нападающий «Милана» , который близок к переходу в «Галатасарай», попрощался с болельщиками «россонери».

Благодарю за то, что подарили мне возможность играть в этой футболке. «Милан» — невероятный клуб, а ещё более невероятны люди, которые в нём работают. Спасибо всем.