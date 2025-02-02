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Мората попрощался с болельщиками «Милана» перед трансфером в «Галатасарай»

вчера, 23:32

Нападающий «Милана» Альваро Мората, который близок к переходу в «Галатасарай», попрощался с болельщиками «россонери».

Благодарю за то, что подарили мне возможность играть в этой футболке. «Милан» — невероятный клуб, а ещё более невероятны люди, которые в нём работают. Спасибо всем.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:25
Мората не оставил следа, Милан лишь потратил время на него...
Antikrot
Antikrot ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:13
Мората не доволен в Милане и сам попросился на выход. И в принципе это очень хорошо, он даже вторым Жиру не стал для команды.
И какая там логика по Павловичу и Томори??? После матча с Пармой, который шикарно отыграл серб - он не продаётся, по крайней мере до лета. А интерес к нему был в это трансферное окно. А Томори в итоге отказался уходить. И сегодня выдал отличный матч против ме.ды.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:06
Как то совсем недолго поиграл в Италии...
протон
протон
вчера в 23:55
Абрахама не спихнуть, Йович никому не нужен, Камарда будет расти с клубом, остается Мората на выход после подписания Хименеса.
Калаброид все равно бы ушел, но из-за кривоногости новичка Эмерсона пришлось подписывать Уокера, который еще и на цз может сыграть. Дальше та же логика, пытаются продать того, кто еще кого-то может заинтересовать. Из Павловича и Томори выбрали последнего.
Так что итого усиление получается, хотя вызвано это скорее попыткой минимизировать прошлые косяки. Если выцепят Фелиша и кого-то опытного в центр поля совсем хорошо будет
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:53
...с его горячим характером может и покатит или на скамью.....!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:48
Удачи тебе в Турции ! Думаю что там ты будешь нужен.
Гость
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