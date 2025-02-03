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Джон Стоунз извинился за крупное поражение в матче с «Арсеналом»

сегодня, 00:22
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался о матче с «Арсеналом» в АПЛ (1:5).

Это тяжело. Думаю, все мы не очень хорошо воспринимаем поражения. Трудно выразить это словами сразу после такого поединка. Гордость уязвлена. Приносим извинения болельщикам, которые приехали посмотреть на это.

То, как мы играли в последние 30 минут, было неприемлемо. Лично и коллективно, это не мы. Неприятно быть частью этого, когда понимаешь, что это не твоя команда в таких ситуациях. Надо отдать должное «Арсеналу», было непросто. На протяжении 65 минут мы играли в качественный футбол. Мы были в игре, и это были качели. Но всё повернулось не в нашу пользу. Я зол и огорчен.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:09
Кому нужны твои извинения? Впору головы пеплом посыпать и каяться, каяться, каяться... Еще немного и придется кого-нибудь на растерзание болельщикам отдавать. Хозяевам пора принимать радикальное решение, достаточно экспериментов....
xmhj782bxu62
xmhj782bxu62
сегодня в 03:01
Знатно отодрали шарлатановских вчера
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:38
Результат на табло, минуты не нужно считать... это удел лысых...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:26
А лысый физрук не хочет извенится?? Ему зимнее трансферы накупили кого он просил а результата все так же нет!! Шарлатан развел шейхов на бабки. 💰
протон
протон
сегодня в 00:49
Сложно понять что происходит с МС.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:43
Джон, злится надо было на поле.
Гость
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