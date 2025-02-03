Джон Стоунз извинился за крупное поражение в матче с «Арсеналом»

Защитник «Манчестер Сити» высказался о матче с «Арсеналом» в АПЛ (1:5).

Это тяжело. Думаю, все мы не очень хорошо воспринимаем поражения. Трудно выразить это словами сразу после такого поединка. Гордость уязвлена. Приносим извинения болельщикам, которые приехали посмотреть на это.

То, как мы играли в последние 30 минут, было неприемлемо. Лично и коллективно, это не мы. Неприятно быть частью этого, когда понимаешь, что это не твоя команда в таких ситуациях. Надо отдать должное «Арсеналу», было непросто. На протяжении 65 минут мы играли в качественный футбол. Мы были в игре, и это были качели. Но всё повернулось не в нашу пользу. Я зол и огорчен.