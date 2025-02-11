У «Динамо» противоречивая зима. Готовят топ-трансфер, но от клуба ждут большего

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вчера, 16:31

Конкуренты наращивают мощь.

Удержали Бителло

Один из ключевых вопросов, вставших перед «бело-голубыми» зимой – удастся ли удержать Бителло. Это креативный центр и лидер команды, которого при этом удалось привезти за бесценок. И ведь угроза потерять системообразующего полузащитника была крайне велика. Бразилец осознал свою ценность в рамках Премьер-Лиги – и понял, что условия контракта этому уровню не соответствуют. Те же бразильцы «Зенита» получают в разы больше. А его зарплата при сопоставимом влиянии на игру, по слухам, ниже, чем у того же Бальбуэны.

Так, в первой половине января Бителло не прибыл в расположение «Динамо» перед началом стартового сбора. Дело в том, что сложившимся противоречием захотел воспользоваться «Ботафого». Футболист не выходил с москвичами на связь, а бразильский клуб вступил в переговоры. Таким способом рассчитывали сбить ценник на хавбека – изначально предлагали 10 миллионов евро.

В сложной ситуации «бело-голубые» продолжили гнуть свою линию. Лидера были готовы отпустить только за 30 млн евро и на другие предложения не соглашались. В то же время предложили игроку начать переговоры по улучшению условий контракта, а когда Бителло не оказалось в расположении команды, пригрозили жёсткими санкциями. «Ботафого» не удалось договориться на 2,5 млн евро первого взноса («Динамо» требовало 10 миллионов) – и футболист вернулся в клуб. Так что для клуба это скорее успех. Вопрос в том, как ситуацию воспримет легионер.

Глебов добавит характера и дисциплины

Данил – один из немногих топ-футболистов, которые ещё не достались топ-клубам. «Ростов» Карпина – это, конечно, тёмная лошадка. Но уровень амбиций всё равно не тот. На опорника претендовал «Спартак» – «красно-белых» смущали запросы ростовчан. И в этом плане Глебов был заложником. Это уже не молодой подающий надежды игрок, а сложившийся лидер. Южане намерены заработать на нём по максимуму.

Поэтому тот факт, что в переговоры с «Ростовом» включилось «Динамо» – событие знаковое. Изначально об этой сделке говорили с привязкой к Бителло и «Ботафого» – отмечалось, что «бело-голубые» согласятся выложить за Данила до восьми миллионов евро, если потеряют бразильца.

При этом переговоры продолжились и после возвращения плеймейкера. По последним данным, стороны сошлись на компенсации в восемь млн евро, пять-шесть из которых южане получат сразу. Оставшаяся сумма будет выплачиваться одинаковыми траншами раз в полгода. Футболисту готовы платить зарплату в 1,2 млн евро за сезон.

Данил – боец с подтвержденными качествами на уровне РПЛ , так что для москвичей это стопроцентное усиление. Фомин не даёт такого уровня единоборств, Лаксальт периодически напоминает, что опорник – не его профиль. Глебов же выгрызает мячи и не даёт спокойно жить игрокам соперника. С этой точки зрения это стопроцентное усиление. Правда, есть важный нюанс. Культура паса у Глебова низкая, а Личке важно играть в комбинационный атакующий футбол. Примирить отработанные принципы с особенностями нового лидера будет непросто.

Не хватает усиления в оборону

Никак не меняется ситуация со слабыми сторонами «Динамо». Москвичи изначально понимали профиль Лички, когда приглашали его. Глупо надеяться, что сложившийся специалист вдруг на 180 градусов изменит свою философию. При этом футбол Марцела может быть эффективным – просто нужен качественный подбор игроков. У «Динамо» же в обороне – стагнирующий Бальбуэна, травмированный Майсторович, не тянущие на топ-уровень Фернандес и Маричаль. Такие футболисты лишь оголяют слабые стороны системы тренера – отсюда хоккейные счета и корвалольный футбол.

При этом до последнего времени слухов о переговорах с защитниками практически не было. Только с Хуаном Касересом появилось что-то предметное. Футболист «Лануса» очень близок к переезду в Москву. С защитником согласовали контракт на пять лет – он должен стать заменой Дасе, с которым собираются расторгнуть соглашение.

Вроде Касерес и считается надёжным защитником – однако «Динамо» всё же берёт «кота в мешке».

Теряются на фоне конкурентов

В прошлом сезоне «бело-голубые» боролись за золото чемпионата – и к последнему туру даже лидировали в турнирной таблице. Но с того момента «Зенит» укрепил российский костяк, «Спартак» нашёл центр новой команды – дуэт новичка Барко и Угальде. Сейчас два гиганта продолжают закупаться. «Красно-белые» уже привезли форварда Гарсию – замену Угальде на случай его продажи. Плюс развиваются переговоры по Пабло Солари, зашла речь о возможном возвращении Квинси Промеса. «Сине-бело-голубые» подписали Луиса Энрике, сообщается о договорённости по Саласару и попытках забрать кого-то из группы Уэсли/Коштинья/Сильянов/Лангович.

Понятно, что активность на рынке ничего не гарантирует – но в случае с «Динамо» бездействие означает провал. Команда может противопоставить «Зениту» только группу атаки – а теперь конкуренты продолжают идти вперёд, пока «бело-голубые» топчутся на месте.