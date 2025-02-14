Лучшая трагикомедия зимы. «Локомотив» безуспешно вербует забивного форварда

Многолетняя сага москвичей.
Проблемы с форвардами – клубная традиция
Атакующий хавбек Дмитрий Лоськов забил за «Локомотив» 128 голов. Московский клуб древний, но в прошлом не был в центре внимания, как ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Сычеву хватило 92 мячей, чтобы оказаться в тройке лучших снайперов в истории «железнодорожников». Дмитрий давно не играет за команду, а рекордсменам никто не угрожает. Среди легионеров на первой строчке Джанашия, грузин собрал 52 мяча. Скромная планка. И никто из новых иностранцев клуба не добрался до такого показателя.
Десять лет назад правый хавбек Самедов был лучшим снайпером «Локомотива» в РПЛ. Опередил сенегальского форварда Ниасса. Пять лет назад больше всех забил центральный хавбек Крыховяк. Поляк опередил нападающего Смолова. В прошлом сезоне крайний защитник Тикнизян навязал борьбу Сулейманову, Миранчуку и Глушенкову. Вся четверка забивала редко. Но у них за сезон в РПЛ было 25 голов. А еще 9 мячей родили ветераны Жемалетдинов и Дзюба. Сейчас есть лишь успехи юного Батракова.
У Алексея 10 голов в первой части сезона, но 19-летний парень не центральный нападающий. У Самошникова, которого с фланга защиты перевели на правый край атаки, 4 гола. Как у центрального защитника Ньямси. У форварда Воробьева 5 мячей, скромный вклад в успех открытой команды Галактионова. Лучший снайпер прошлого сезона в РПЛ Сулейманов забил 1 гол. А Сарвели, хотя неплохо включается после выходов на замену, отметился 2 точными ударами. Итого у тройки форвардов всего 8 мячей.
Играют примерно, как Жемалетдинов и Дзюба, которых отпустили прошлым летом свободными агентами. Воробьева на старте сезона справедливо хвалили на умные действия. Теперь от «девятки» ждут большего количества мячей. Не удивляют попытки «Локомотива» найти центрального форварда. А поскольку давно и неудачно, то напоминают кадры из черно-белой немой комедии. Где главный герой бегает, суетится, пытается порадовать публику. А соперники смеются с нелепости ситуаций и гримас боли.
Московский клуб скован в финансах этой зимой
В отличие от «Динамо» и «Спартака», «Локомотив» ближе к ЦСКА по возможностям. Хотя у команды обычно стабильное финансирование, с новым курсом рубля денег не хватает. Когда Галактионов забрасывал удочку в сторону Казани, где есть албанский хулиган Даку, то «Рубин» просил точно не меньше 10 млн евро. Вряд ли условия устроили москвичей. Мирлинд нужен казанцам. И у него точно есть приглашения от зарубежных клубов. Зачем ему менять «Рубин» на «Локомотив» без шансов на чемпионство?
Зато москвичи – хороший перевалочный пункт для российских талантов. Клубу доверяют сильнее, чем «Зениту», когда начинаются переговоры с россиянами. Пиняеву проще переживать проблемы под крылом у Галактионова, чем в заявке Семака, где таланты часто и быстро выгорают. Батраков может остаться в «Локомотиве», пока не окрепнет. Глушенков набрал форму именно в составе московского клуба. А вот если говорим о сильных легионерах, то их можно заманить только выдающейся зарплатой.
«Локомотив» не может предлагать неприличные деньги, которые платили раньше во времена Денисова и Чорлуки. Тогда Сёмин сумел выиграть чемпионство. А сейчас попадание в тройку назовут успехом. Но ведь между вторым и шестым местами никакой разницы. ЦСКА был на «серебряной» строчке. Это никак не изменило перспективы или привлекательность клуба для футболистов с чемпионскими замашками. У «Локомотива» шансы на успех выше, чем у «армейцев», но ниже, чем у «Зенита» и «Спартака».
Для них выкуп спорного форварда за парочку миллионов евро – финансовый вызов. Решили не рисковать. А трагикомичной ситуацию сделало количество вариантов. Рассматривали откровенно слабых форвардов. Присматривались к скандалистам. Возможно, получалось убедить Бен-Йеддера. Но 34-летний бывший напарник Головина по «Монако» наказан по одному делу о насилии над женщинами, а дальше второй суд об изнасиловании. Человеку с такой репутацией не стоит платить миллионы евро.
Не осталось времени наиграть среднего новичка
Вероятность заманить футболиста высокого класса, который заиграет с первого поединка, близка к нулю. Тогда два пути. Первый – доверять тем, кто имеется. Воробьев и Батраков играли в дуэте нападающих. Сарвели и Сулейманов разные по формату, и это козырь для Галактинова. Можно подстраиваться под соперников. Раков пока не ушел в аренду. Быть может, 20-летний форвард удивит след за Батраковым? «Локомотив» спешил с нападающими год назад, получил нестабильного здоровяка Хамулича.
Голландец не заиграл. Опытные агенты знают, что в «Локомотиве» трудно закрепиться в центре атаки. Команда десятая по владению мячом. При таком стиле нужны юркие и быстрые ребята. Поэтому в основе чаще появлялся Воробьев. Дмитрий умеет заметить напарников на флангах. Но не стоит забывать, что Батраков забил намного больше мячей, чем получил качественных моментов. Алексей не может одновременно раздавать передачи и ждать мяч перед воротами. А его напарники сыграл неважно.
«Локомотив» не впечатлил в атаке, хотя в некоторых матчах устраивали смелый размен ударами. По голам с игры москвичи на восьмой строчке в РПЛ, ниже новичка лиги «Акрона» с Дзюбой на острие. Артём нелестно отзывался о руководителях «Локомотива», а его бывший клуб не может найти себе подходящую замену для Дзюбы. И ещё повезло, что много голов забили со стандартов. Повезло, что раскрылся Батраков. Но оголтелая ставка на 19-летнего парня опасна, ведь в таком возрасте бывают спады.
Галактионов разрывается между просьбой к руководству клуба и скаутам найти недооцененного другими форварда и отказом от трансфера. Осталась неделя. Не получится наиграть новичка на сборах. Надо угадать, а никто не хочет брать ответственность. Боятся учудить нечто в стиле подписания Изидора. Вильсон ярко стартовал и достаточно быстро потерялся. Хорошо, что добрый «Зенит» забрал его за деньги. И плохо, что нет средств на очень мощного нападающего. Придется играть без звезды на острие.
Уважаемый автор этой статьи! Жемалетдинову 28 лет. Может зря его ветераном назвали? Дзюбе 36 лет. Это вообще дряхлость на поле - ветеран. А Рифата то зря обидели 28 лет - это вершина карьеры. Согласны?
Уважаемый автор этой статьи! Жемалетдинову 28 лет. Может зря его ветераном назвали? Дзюбе 36 лет. Это вообще дряхлость на поле - ветеран. А Рифата то зря обидели 28 лет - это вершина карьеры. Согласны?