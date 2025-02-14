Лучшая трагикомедия зимы. «Локомотив» безуспешно вербует забивного форварда

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сегодня, 12:56

Многолетняя сага москвичей.

Проблемы с форвардами – клубная традиция

Атакующий хавбек Дмитрий Лоськов забил за «Локомотив» 128 голов. Московский клуб древний, но в прошлом не был в центре внимания, как ЦСКА , «Динамо» и «Спартак». Сычеву хватило 92 мячей, чтобы оказаться в тройке лучших снайперов в истории «железнодорожников». Дмитрий давно не играет за команду, а рекордсменам никто не угрожает. Среди легионеров на первой строчке Джанашия, грузин собрал 52 мяча. Скромная планка. И никто из новых иностранцев клуба не добрался до такого показателя.

Десять лет назад правый хавбек Самедов был лучшим снайпером «Локомотива» в РПЛ . Опередил сенегальского форварда Ниасса. Пять лет назад больше всех забил центральный хавбек Крыховяк. Поляк опередил нападающего Смолова. В прошлом сезоне крайний защитник Тикнизян навязал борьбу Сулейманову, Миранчуку и Глушенкову. Вся четверка забивала редко. Но у них за сезон в РПЛ было 25 голов. А еще 9 мячей родили ветераны Жемалетдинов и Дзюба. Сейчас есть лишь успехи юного Батракова.

У Алексея 10 голов в первой части сезона, но 19-летний парень не центральный нападающий. У Самошникова, которого с фланга защиты перевели на правый край атаки, 4 гола. Как у центрального защитника Ньямси. У форварда Воробьева 5 мячей, скромный вклад в успех открытой команды Галактионова. Лучший снайпер прошлого сезона в РПЛ Сулейманов забил 1 гол. А Сарвели, хотя неплохо включается после выходов на замену, отметился 2 точными ударами. Итого у тройки форвардов всего 8 мячей.

Играют примерно, как Жемалетдинов и Дзюба, которых отпустили прошлым летом свободными агентами. Воробьева на старте сезона справедливо хвалили на умные действия. Теперь от «девятки» ждут большего количества мячей. Не удивляют попытки «Локомотива» найти центрального форварда. А поскольку давно и неудачно, то напоминают кадры из черно-белой немой комедии. Где главный герой бегает, суетится, пытается порадовать публику. А соперники смеются с нелепости ситуаций и гримас боли.

Московский клуб скован в финансах этой зимой

В отличие от «Динамо» и «Спартака», «Локомотив» ближе к ЦСКА по возможностям. Хотя у команды обычно стабильное финансирование, с новым курсом рубля денег не хватает. Когда Галактионов забрасывал удочку в сторону Казани, где есть албанский хулиган Даку, то «Рубин» просил точно не меньше 10 млн евро. Вряд ли условия устроили москвичей. Мирлинд нужен казанцам. И у него точно есть приглашения от зарубежных клубов. Зачем ему менять «Рубин» на «Локомотив» без шансов на чемпионство?

Зато москвичи – хороший перевалочный пункт для российских талантов. Клубу доверяют сильнее, чем «Зениту», когда начинаются переговоры с россиянами. Пиняеву проще переживать проблемы под крылом у Галактионова, чем в заявке Семака, где таланты часто и быстро выгорают. Батраков может остаться в «Локомотиве», пока не окрепнет. Глушенков набрал форму именно в составе московского клуба. А вот если говорим о сильных легионерах, то их можно заманить только выдающейся зарплатой.

«Локомотив» не может предлагать неприличные деньги, которые платили раньше во времена Денисова и Чорлуки. Тогда Сёмин сумел выиграть чемпионство. А сейчас попадание в тройку назовут успехом. Но ведь между вторым и шестым местами никакой разницы. ЦСКА был на «серебряной» строчке. Это никак не изменило перспективы или привлекательность клуба для футболистов с чемпионскими замашками. У «Локомотива» шансы на успех выше, чем у «армейцев», но ниже, чем у «Зенита» и «Спартака».

Для них выкуп спорного форварда за парочку миллионов евро – финансовый вызов. Решили не рисковать. А трагикомичной ситуацию сделало количество вариантов. Рассматривали откровенно слабых форвардов. Присматривались к скандалистам. Возможно, получалось убедить Бен-Йеддера. Но 34-летний бывший напарник Головина по «Монако» наказан по одному делу о насилии над женщинами, а дальше второй суд об изнасиловании. Человеку с такой репутацией не стоит платить миллионы евро.

Не осталось времени наиграть среднего новичка

Вероятность заманить футболиста высокого класса, который заиграет с первого поединка, близка к нулю. Тогда два пути. Первый – доверять тем, кто имеется. Воробьев и Батраков играли в дуэте нападающих. Сарвели и Сулейманов разные по формату, и это козырь для Галактинова. Можно подстраиваться под соперников. Раков пока не ушел в аренду. Быть может, 20-летний форвард удивит след за Батраковым? «Локомотив» спешил с нападающими год назад, получил нестабильного здоровяка Хамулича.

Голландец не заиграл. Опытные агенты знают, что в «Локомотиве» трудно закрепиться в центре атаки. Команда десятая по владению мячом. При таком стиле нужны юркие и быстрые ребята. Поэтому в основе чаще появлялся Воробьев. Дмитрий умеет заметить напарников на флангах. Но не стоит забывать, что Батраков забил намного больше мячей, чем получил качественных моментов. Алексей не может одновременно раздавать передачи и ждать мяч перед воротами. А его напарники сыграл неважно.

«Локомотив» не впечатлил в атаке, хотя в некоторых матчах устраивали смелый размен ударами. По голам с игры москвичи на восьмой строчке в РПЛ , ниже новичка лиги «Акрона» с Дзюбой на острие. Артём нелестно отзывался о руководителях «Локомотива», а его бывший клуб не может найти себе подходящую замену для Дзюбы. И ещё повезло, что много голов забили со стандартов. Повезло, что раскрылся Батраков. Но оголтелая ставка на 19-летнего парня опасна, ведь в таком возрасте бывают спады.

Галактионов разрывается между просьбой к руководству клуба и скаутам найти недооцененного другими форварда и отказом от трансфера. Осталась неделя. Не получится наиграть новичка на сборах. Надо угадать, а никто не хочет брать ответственность. Боятся учудить нечто в стиле подписания Изидора. Вильсон ярко стартовал и достаточно быстро потерялся. Хорошо, что добрый «Зенит» забрал его за деньги. И плохо, что нет средств на очень мощного нападающего. Придется играть без звезды на острие.