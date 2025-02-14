Гвардиола истощён топ-матчами. Сразу после провалов с «Реалом» и «Арсеналом» – ещё одна угроза

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сегодня, 15:55

У «сорок» – чёрная полоса в матчах с «горожанами».

Мощный удар по Пепу

Резкое падение в ноябре-декабре ощущалось на порядок острее – тогда «горожане» столкнулись с этим впервые и проигрывали матч за матчем. Сейчас дела обстоят чуть лучше – за 10 матчей в 2025 году потерпели только три поражения. Зато поражения эти – в принципиальных матчах. После 2:4 от «Пари Сен-Жермен» «Ман Сити» оказался на волоске от вылета из Лиги чемпионов (запрыгнули в последний вагон, обыграв «Брюгге»). В 24-м туре Премьер-лиги отправились в Лондон на игру с «Арсеналом» – «канониры» просто деклассировали оборону «горожан».

На фоне ужасных матчей возникали серьёзные сомнения в предстоящем столкновении с «Реалом». Команды в борьбе друг с другом всегда показывали классный футбол – только в этот раз «Ман Сити», несмотря на нестабильность и проблемы в обороне у «сливочных», скорее считались аутсайдером (это подтвердилось результатом).

Гвардиола перестраховался – вышел со схемой «4-1-4-1», в которой выпустил пять центральных защитников. Даже так в обороне не добавилось надёжности – вместе с тем стерилизовалось владение. «Небесно-голубым» было очень трудно двигать мяч. Несмотря на то, что хозяева дважды выходили вперёд в счёте, «сливочные» сравнивали, а в самой концовке вырвались вперёд и увезли с «Этихада» победу. В гостях придётся играть при -1.

Заявка на худший сезон в карьере испанца

Конечно, это считывалось и в ноябре, и в декабре – сложно вспомнить, когда в последний раз команды Гвардиолы резко разваливались и было ли вообще такое. Но тогда такие мысли были связаны с ощущениями от игры – а теперь примешивается то, какие вырисовываются результаты сезона. «Горожане» уже точно не сотворят камбэк в чемпионате. «Ливерпуль» великолепно настроен и не допускает ошибок (Кубок в расчёт не берём), «Арсенал» не отпускает мерсисайдцев далеко, единственное, на что можно рассчитывать «небесно-голубым» – зона Лиги чемпионов.

Что касается самой ЛЧ , тут победа тоже не светит – да и жребий выпал так, что огромный риск вылететь появился уже в 1/16 финала. «Реал», опять же, идёт по сезону не без ошибок – и всё же смотрится надёжнее. Первый матч укрепил опасения.

По сути, единственным доступным трофеем сейчас является Кубок Англии – в этом турнире у кризисного гранда тоже нет никаких гарантий. Когда Пеп до этого оставался без трофеев по итогам сезона (можно сказать, что и сейчас взяли Суперкубок Англии – но это смешно).

«Сороки» в хорошей форме и отличном настроении

На дистанции последних 14 матчей «Ньюкасл» проиграл только дважды – это лучший показатель формы команды. Банда Хау так себе начала сезон, больше было похоже, что они проведут его без борьбы за что-то значимое. Но такой рывок позволил надеяться на попадание в Лигу чемпионов.

На этой дистанции «сороки» разобрались с «Виллой», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Арсеналом» (все матчи шли подряд). Сейчас коллектив за пределами первой пятёрки – но в паре шагов от «Сити» и зоны ЛЧ . С «горожанами» у «Ньюкасла» по 41 очку, а до идущего четвёртым «Челси» – лишь два балла.

Вместе с тем коллектив рассчитывает побороться за первый за долгое время трофей – «сороки» добрались до финала Кубка лиги. Второго за последние три сезона – в этот раз играть предстоит с «Ливерпулем». Но за исключением этой игры нагрузка на «Ньюкасл» ложится незначительная (ещё играют в Кубке) – это преимущество перед тем же «Сити», которого вымотала ЛЧ , а теперь параллельно надо думать о решающем выезде в Мадрид сразу после матча с «Ньюкаслом». «Сороки» элементарно свежее.

Хау умеет играть с грандами

На это указывают результаты в конце 2024 года и полуфинальные матчи с «Арсеналом». «Сороки» полностью переиграли «канониров» и показали, что умеют грамотно готовиться к топ-противостояниям. Банда Хау по делу переиграла лондонцев на их территории – гости были активнее и навязали свой футбол.

А в ответном матче проявилась гибкость коллектива. «Ньюкасл», понимая, что «Арсенал» полетит вперёд, согласился играть вторым номером и выстроил игру от обороны. Вышли в три центральных защитника, команда разделилась на две группы – первая душила «пушкарей» высоким прессингом и заставляла ошибаться, вторая встречала в глубине, чтобы у скоростной атаки гостей не было пространства для разбега. Этот план сработал – за два матча «канониры» не забили ни разу. «Сороки» – гибкая команда, которая умеет надавить на слабости соперника. И это важный козырь в столкновениях с топ-клубами.

Чудовищный соперник для «Ньюкасла»

Тенденция не на стороне Хау – «Ньюкасл» испытывает огромные проблемы с «горожанами». За 20 предыдущих матчей «сороки» лишь дважды переигрывали «Сити», тогда как «небесно-голубые» забрали уже 14 побед. За последние шесть лет у «Ньюкасла» вообще одна победа.

Стоит посмотреть и статистику игр на территории «Сити». Тут дела ещё хуже – ни одной победы у «Ньюкасла» во всех турнирах, начиная с осени 2014-го. Если смотреть именно на матчи чемпионата, неудачная серия длится уже почти 25 лет.