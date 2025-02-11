«Милан» доверился Консейсау в непростой момент. У решения есть ключевой индикатор

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вчера, 21:28

Надо оправдать доверие в ЛЧ .

У итальянских клубов не самые радужные перспективы в Лиге чемпионов – как минимум серьёзные вопросы есть к готовности «Ювентуса» и «Милана». Оба коллектива вступили в перестройку, при этом «россонери» успели ещё раз сменить тренера. В кандидатуре Консейсау всё ещё есть сомнения – и еврокубковая кампания должна их развеять.

Лидеры не хотят работать с Сержиу – но есть мнение, что им и нужен тиран

Менеджеру и можно было бы дать спокойно поработать – но у него обострились отношения с лидерами, из-за чего руководство столкнулось с дилеммой. Дело в том, что Сержиу начал работать над дисциплиной команды – и его методы не понравились лидерам миланцев. Сообщалось, что в раздевалке специалист часто срывается на игроков. Плюс португалец требует от футболистов на ночь перед игрой оставаться на базе, запретил ходить в тапочках на обед и просил меньше сидеть в телефонах.

Перед матчем с «Пармой» ряд футболистов команды посетили концерт – Камарда в итоге просидел весь матч в запасе, Лофтус-Чик вообще не попал в заявку, а Эрнандеса и Калабрию заменили по ходу встречи. С последним дело едва не дошло до драки – предполагается, что Консейсау привело в бешенство, что посетивший концерт футболист высказывал недовольство своей заменой.

Боссы «Милана» встали перед тяжёлым выбором. Сержиу не уживался с командой – но, если его оставить, придётся искать замену лидерам, что очень непросто. Реалистичнее привести нового наставника. С другой стороны, уже сформировалось мнение, что «россонери» не хватает жёсткой руки – лидеры капризны, им не хватает характера. У Мораты были ментальные проблемы, Леау называют футболист эпизода – всё это не просто так. Вот в клуб привели такого менеджера – и теперь его увольнять потому, что те самые звёзды недовольны?

Боссы доверились наставнику

Трансферы уже показали, какой позиции решили придерживаться в клубе. Морату на правах аренды отдали в «Галатасарай», Калабрия остаток сезона проведёт в «Болонье». Также в аренду отдали Беннасера (достался «Марселю») и Окафора («Наполи»). «Милан» пошёл по трудному пути – пришлось тратиться на замену лидерам, и эта ставка ещё не факт, что сыграет.

Так, зимой состав миланцев пополнили Сантьяго Хименес («Фейеноорду» заплатили 32 миллиона евро), Жоау Феликс, Кайл Уокер. В последних есть определённые сомнения (Жоау так и не вышел на стабильный топ-уровень, возрастной Кайл теряет в скорости) – поэтому с «Челси» и «Манчестер Сити» договорились об аренде. Теперь Уокер закрывает правый фланг миланцев, Феликс играет «десятку», а Хименес успел забить в дебютном матче Серии А, выйдя на замену против «Эмполи».

Ощущение доверия от руководства в любом случае должно пойти португальскому менеджеру на пользу. Другое дело, что его ещё предстоит оправдать.

Консейсау — тренер-загадка

Действия боссов «россонери» скорее правильные, они поддаются объяснению – тренера недавно привели в команду, ему необходимо оказать доверие, чтобы не накладывать лишний источник стресса. При этом вопрос скорее в том, насколько обдуманным было само назначение. Может, в клубе и увидели в тренере что-то стоящее, но пока Сержиу объективно – кот в мешке. Паулу Фонсека был более понятен, поскольку работал и в других европейских клубах. Отсутствие топ-проектов, значимых достижений уже показало, что это так себе кандидат для европейского гранда.

Уровень Консейсау же был просто непонятен. Специалист провёл много времени в Италии в качестве игрока – при этом как тренер Сержиу помимо Португалии тренировал лишь во Франции. Да и то скромный «Нант». До последнего времени в резюме был только один топ-проект – «Порту» (хотя даже он топ – лишь по местным меркам). С «драконами» Консейсау взял три чемпионских титула и четыре раза финишировал в топ-3. Это с учётом того, что в Португалии титул всегда разыгрывается между трио «Спортинг»-«Бенфика»-«Порту». В еврокубках тоже не было возможности оценить тренерский уровень – португальцы звёзд с неба не хватали, но в плей-офф пробивались регулярно, периодически выходили в четвертьфинал. Резюмируя, какие-то достижения есть – в то же время не хватает информации, чтобы оценить, насколько Сержиу стоит такого доверия, которое показывает «Милан».

Результаты в плей-офф ЛЧ – первый внятный ответ об уровне португальца

Португальский менеджер говорит о высоком прессинге, давлении на соперника, плюс пытается успокоить атмосферу вокруг команды – вот что он заявлял после ничьей с «Интером»:

Мне нравится высокий прессинг, нравится не позволять сопернику выходить со своей половины с мячом. Мы забили после того, как Абрахам выиграл борьбу в верхней части поля. Над этим нужно работать. Отношение к делу было правильным, но есть над чем работать. Мы все согласны на этот счет.

Я понимаю обстановку и что бывают различные ситуации, но мы должны быть сильнее всего этого. Мы в «Милане», футболисты должны брать на себя ответственность за владение мячом и остановку соперников, за то, чтобы не позволять ему слишком часто доходить до наших ворот. Ходят слухи о моем будущем, но я только приехал. Мой багаж все еще в машине, а пресса уже собирается отправить меня обратно.

Но не всё, что говорится, в итоге используется на деле – не всем удаётся перенести идеи на поле, в этом и заключается разница между топ-тренером и средним.