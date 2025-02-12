В плей-офф Лиги чемпионов прячется тёмная лошадка. Шансы на успех команды Головина – три процента

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вчера, 19:04

Будут сюрпризы в плей-офф?

В Лиге чемпионов часто случаются неожиданности. В прошлом сезоне «Боруссия» достойно сыграла в финале, создав «Реалу» серьезные проблемы. Кроме богатых клубов и чемпионов топовых лиг, которых нельзя назвать тёмными лошадками, в плей-офф покажут себя команды, претендующие на такой статус. Оценим их шансы и вспомним о козырях.

«Аталанта»

Симуляция результатов суперкомпьютером оценила условные шансы победителей Лиги Европы на выход в полуфинал в 18.7 %. Для сравнения, самый высокий показатель у «Ливерпуля», 61.7 %. Разница огромная. Понятно, почему «Аталанта» выше многих середняков. У них нет богатого опыта в плей-офф Лиги чемпионов, зато много желания. Им достался неуступчивый «Брюгге». Бельгийцы не «Реал», чтобы Гасперини ощутил себя в положении Гвардиолы. У «Аталанты» есть невероятный снайпер Ретеги. Матео набрал форму и забил 20 мячей в Серии А. Его результативность среди феноменальных результатов сезона. Команда классно собрана, футболисты чаще всего опытные. А самое главное, что в случае прохода «Брюгге» итальянцам играть или с «Лиллем», или против «Астон Виллы». Сложные соперники, но можно драться. А вот дальше краски сгущаются. «Аталанта» для выхода в полуфинал должна выбить или ПСЖ , или одного из парочки «Ливерпуля» и «Барселоны». Год назад Гасперини оставил Клоппа без финала Лиги Европы. В этот раз будет сложнее. Англичане знают, с кем имеют дело.

«Астон Вилла»

Сегодня клуб из Бирмингема не играет. Ждут свою жеребьевку через неделю. Достанется или победитель пары «Аталанты» и «Брюгге», или «Боруссия», поскольку вряд ли «Спортинг» в Дортмунде отыграет перевес немцев в три мяча. Проблемы для Эмери начнутся, если пройдут первого соперника. У «Астон Виллы» глубокий и гармоничный состав. Покупками занимался опытный директор Мончи, создатель победной «Севильи». Успех в Лиге чемпионов нужен англичанам ради премиальных. Их главный тренер умеет играть в Европе. Футболисты хотят себя показать. У команды интересные новички. Можно представить победу «Астон Виллы» по сумме двух матчей над одним из возможных соперников. У англичан был успех против самой «Баварии». Могут сыграть закрыто, а потом грамотно огрызнуться. Команда жесткая, а Эмери контролирует тактические нюансы. У «Астон Виллы» есть голкипер Мартинес, мастер плей-офф со сборной Аргентины. Хотя суперкомпьютер дает 13.3 % на их проход в полуфинал, будут шансы на сенсационный итог.

«Лилль»

Классический кандидат на роль тёмной лошадки. Их шансы на полуфинал оценивают в 10.5 %. Вероятность низкая, но есть аргументы в пользу команды тренера Бруно Женезио. «Доги» очень плохо играют во Франции. У них много поражений. Умудрились вылететь из Кубка страны, хотя в серии пенальти против скромного клуба «Дюнкерк» вели 3:1. В чемпионате уступили дома аутсайдеру «Гавру». Зато «Лилль» разозлился. У них сильный молодой голкипер Шевалье. Опытный плеймейкер Кабелла, бывший игрок «Краснодара». У французов сильный центральный нападающий Джонатан Дэвид. Старается, ведь летом станет свободным агентом. Хочет получить приглашение от большого клуба. «Доги» попали в первую восьмерку в таблице Лиги чемпионов, так как обыгрывали «Реал» и «Атлетико». Также не уступили «Ювентусу». По сетке турнира их ждёт или победитель в дуэли «Аталанты» и «Брюгге», или «Боруссия» Дортмунд. Такой путь, как у «Астон Виллы». И похожие проблемы. Для попадания в полуфинал нужно встретить одну из команд из тройки на выбор – ПСЖ , «Ливерпуль» или «Барселону».

«Бенфика»

Вероятность попадания клуба из-за пределов топ-5 в полуфинал оценивают в 5.9 %. У «Бенфики» одна из самых равных пар в стыковом раунде. Достался «Монако», хотя могли сыграть против «Бреста». В случае прохода дальше «орлов» сразу ждёт смертельный соперник. За ними будут охотиться линии атаки с Ямалем или Салахом. Рафинья не забыл, как отыгрывался против «Бенфики». «Барселона» победила португальцев 4:5 в одном из самых диких поединков последних лет. А «Ливерпуль» встречался с «Бенфикой» три года назад. Тоже была веселая перестрелка 3:3, но уже после стартовой победы Клоппа в первом матче. Обычно Лигу чемпионов выигрывает команда, которая прошла «Барселону» или «Реал». Совпадение основано на частоте попадания мадридцев в решающие раунды. «Бенфика» не сможет встретить «Реал» раньше финала. А вот с «Барселоной» матчи-реванши возможны. Но для начала португальцам надо выбить «Монако». Команды встречались в конце ноября. Тогда на последних минутах чемпион мира Ди Мария сделал две голевые передачи, «орлы» вырвали важную победу 2:3.

«Монако»

Французы могли оказаться в первой восьмерке, но уступили в гостях сильным соперникам «Арсеналу» и «Интеру». Остались без прямой путевки, надо взять реванш у «Бенфики». Шансы Головина на полуфинал Лиги чемпионов оценивают в скромные 3.6 %. Зато при сравнении с «Бенфикой» клуб из французской лиги получает почти равные цифры. Уступают, ведь проиграли недавно. Оборона «Монако» часто трещит по швам. Если брать богатые клубы, то у команды Головина одна из самых плохих линий защиты. Жесткие перепады формы. Похожи на «Манчестер Сити», могут выключиться за секунду. Клуб из Монако обожает играть против «горожан». А вот «Бенфика» не настолько удобный соперник. Зато ближе по классу. Поскольку у команды Головина всего три победы в последних девяти играх, а накануне получили от ПСЖ много мячей, то сегодня должны собраться. Первый поединок дома. У соперника сильная линия атаки – Актюркоглу, Павлидис и Ди Мария. Головин может не сыграть в основе, тогда «Монако» поведут вперед опытные Минамино и Закариа. А вот как пройти в полуфинал?