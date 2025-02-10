Мбаппе или Холанд быстро вылетят из Лиги чемпионов. Начинается раунд именитых штрафников

Стартует плей-офф любимого турнира.
«Реал» и «Манчестер Сити» доигрались до неприятностей
Через неделю будет ясно, кто вылетит, а завтра сыграют в Англии. Через две недели в пятницу будет полная сетка плей-офф Лиги чемпионов. Выживший после матчей команд Гвардиолы и Анчелотти сразится с неприятным соперником. «Атлетико» или «Байер», разные и опасные оппоненты двух крутых тренеров. «Реал» и «Манчестер Сити» часто теряли очки на общем этапе Лиги чемпионов, а в результате получили ужасный жребий.
Турнир потеряет один из двух невероятно мощных составов. Де Брюйне и Модрич могут провести последние матчи в карьере в Лиге чемпионов в ближайшие недели. Мбаппе или Холанд недосчитаются важных матчей в турнире, где прекрасно стартовали, забивая неприлично много мячей. Поражение для двух сторон и футбола в целом. Хотя неудачи читались. У «Реала» с каждым днём всё больше потерь именно в линии обороны.
Старт сезона Анчелотти не удался. Дальше побеждали и пользовались подарками «Барселоны» в Испании. Но «Реал» не играет легко и красиво. Хорошим примером служит результативность Винисиуса, который хотел «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона. Бразилец не забивал в чемпионате Испании три месяца. Мбаппе отличается, но Килиан не становится героем центральных драк. На выходных был незаметен в дерби.
Родриго создал гол для француза проходом правым флангом. Но это как мячи Холанда. Эрлинг забивает, когда создают идеальный момент. Мбаппе и Холанд точно не лучшие футболисты сезона, невзирая на статистику. Тем интереснее драка не идеальных, но мощных команд. Для Гвардиолы ранний вылет может обернуться новыми неприятностями в Англии. «Реал» в случае неудачи будет свежее в Ла Лиге, но еврокубки им важнее.
Хорошим индикатором паники в Манчестере является зимняя закупка на все деньги. Надеются, что форвард Мармуш, хавбек Гонсалес и защитник Хусанов помогут, их заявили на плей-офф Лиги чемпионов. А удачным индикатором паники в Мадриде является поведение Переса и клубного ТВ «Реала». Анчелотти переживает, что без защитников наступит темная полоса в игре. Решили отвлечь, набросившись на плохих арбитров Ла Лиги.
Расследуя коррупцию и разыскивая клубы, блокирующие настоящую реформу судейства, детективу Пересу важно не выйти на себя. Разумеется, «дело Негрейры» – позорная страница в истории испанского футбола. Годами не замечали конфликт интересов, который стоило пресечь. Затем не наказали боссов «Барселоны» за миллионные выплаты семье менеджера арбитров. Но и «Реал» радовался, когда судьи ошибались в их пользу.
Аутсайдеры и середняки поверили в себя в Лиге чемпионов
Новый формат позволил «Бресту», «Брюгге», «Селтику», «Фейеноорду» и «Спортингу» не просто выйти в плей-офф, а получить маленькую надежду на проход дальше. В итоге не повезло «Бресту», ведь вместо «Бенфики» им достался чемпион Франции ПСЖ. А у «Селтика» не было хорошего варианта. Или «Реал», или «Бавария». Шотландцы под руководством опытного тренера Роджерса попытаются использовать слабые стороны немцев.
Два матча выделяются, в них есть однозначные аутсайдеры. Недавно «Брест» играл дома против ПСЖ. В начале февраля вингер Дембеле сделал хет-трик. Форвард Рамуш в концовке добавил дубль. И хотя Доннарумма пропустил от «Бреста» дважды, середняки Лиги 1 дрались и довели счет до 2:3, разница в классе слишком большая. Нужны досадные и необъяснимые ошибки ПСЖ для вылета, а новая команда Кварацхелии в хорошей форме.
«Бресту» и «Селтику» нечего терять. У них низкие шансы на проход дальше. Тогда как в паре «Брюгге» и «Аталанты» не всё так легко и просто для победителя Лиги Европы. У тренера Гасперини хорошая команда. Особенно Ретеги, сделавший покер на выходных. Даже «Реалу» пришлось повозиться в Бергамо, чтобы выиграть 3:2. Но у «Аталанты» разные матчи против топовых клубов, вроде «Ливерпуля», и середняков. Бывают глупые осечки.
У «Аталанты» нет такого глубокого состава, как у «Интера», чтобы легко разрываться между двумя турнирами. Они не такие свежие, как «Наполи», поскольку команда Конте пропускает сезон в еврокубках. А «Брюгге» до неудачи с «Манчестер Сити» собрал серию из 20 матчей без поражений. У бельгийцев, если сами не подарят итальянцам легкую выездную победу, есть шанс навязать достойную борьбу. И так во всех остальных парах.
Разве «Ювентус» фаворит против ПСВ? Да, голландцы начали сезон в Лиге чемпионов с поражения в Турине 1:3. Но после этого у тренера Мотты было много слабых матчей. А у ПСВ опытного наставника Боса ряд интересных поединков. Именно голландцы нанесли «Ливерпулю» единственное поражение, пускай речь о смешанном составе Слота. У ПСВ есть аргументы для туринцев. Как у «Спортинга» есть Дьёкереш против «Боруссии» в кризисе.
У клуба из Дортмунда новый тренер. У португальцев тоже, попробуют друг друга удивить. Также преподнести сюрприз может нестабильный «Фейеноорд». Хотя у команды хватает поражений, у них также есть домашний разгром «Баварии» 3:0. «Милан» не сильнее немцев. Тоже меняли тренера, взяли скандалиста Консейсау. Посмотрим на подход «россонери» в гостях. Возможно, попробуют сыграть осторожно, чтобы добить голландцев дома.
А для российских зрителей отдельное внимание матчам «Монако» и «Бенфики». Уже играли между собой на общем этапе. Одна из фишек нового формата Лиги чемпионов. Тогда Головин дома уступил Ди Марии. Хотя хозяева повели в меньшинстве, в концовке матча бывший игрок ПСЖ передал два жестких привета обороне «Монако». Ди Мария сделал два ассиста, ответил на голевой пас Головина. Встретятся снова, и фаворита здесь нет.
Жаль лишь, что в УЕФА не устроили по два матча в разное время. Раньше проведут лишь игру «Бреста» против ПСЖ, а также матч «Брюгге» и «Аталанты». Пора понять, что фанаты не отпрашиваются с работы за полчаса до игры, а планируют поход на плей-офф Лиги чемпионов заранее. Нет смысла издеваться над зрителями из других стран. А в остальном должен получиться увлекательный раунд. Мало кто умеет обороняться, все атакуют.
вряд ли Анчелотти еще раз вставит автобус.
один раз выручил, на том удача больше не улыбнется.
просто не вижу смысла лицезреть скучную безголевую игру!
потому вставлю ТБ 3,5.
такая "великолепная" оборона, какова у обоих команд, даже скорее исправит любые прогнозы.
вряд ли Анчелотти еще раз вставит автобус.
один раз выручил, на том удача больше не улыбнется.
просто не вижу смысла лицезреть скучную безголевую игру!
потому вставлю ТБ 3,5.
такая "великолепная" оборона, какова у обоих команд, даже скорее исправит любые прогнозы.