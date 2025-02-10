Мбаппе или Холанд быстро вылетят из Лиги чемпионов. Начинается раунд именитых штрафников

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сегодня, 12:12

Стартует плей-офф любимого турнира.

«Реал» и «Манчестер Сити» доигрались до неприятностей

Через неделю будет ясно, кто вылетит, а завтра сыграют в Англии. Через две недели в пятницу будет полная сетка плей-офф Лиги чемпионов. Выживший после матчей команд Гвардиолы и Анчелотти сразится с неприятным соперником. «Атлетико» или «Байер», разные и опасные оппоненты двух крутых тренеров. «Реал» и «Манчестер Сити» часто теряли очки на общем этапе Лиги чемпионов, а в результате получили ужасный жребий.

Турнир потеряет один из двух невероятно мощных составов. Де Брюйне и Модрич могут провести последние матчи в карьере в Лиге чемпионов в ближайшие недели. Мбаппе или Холанд недосчитаются важных матчей в турнире, где прекрасно стартовали, забивая неприлично много мячей. Поражение для двух сторон и футбола в целом. Хотя неудачи читались. У «Реала» с каждым днём всё больше потерь именно в линии обороны.

Старт сезона Анчелотти не удался. Дальше побеждали и пользовались подарками «Барселоны» в Испании. Но «Реал» не играет легко и красиво. Хорошим примером служит результативность Винисиуса, который хотел «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона. Бразилец не забивал в чемпионате Испании три месяца. Мбаппе отличается, но Килиан не становится героем центральных драк. На выходных был незаметен в дерби.

Родриго создал гол для француза проходом правым флангом. Но это как мячи Холанда. Эрлинг забивает, когда создают идеальный момент. Мбаппе и Холанд точно не лучшие футболисты сезона, невзирая на статистику. Тем интереснее драка не идеальных, но мощных команд. Для Гвардиолы ранний вылет может обернуться новыми неприятностями в Англии. «Реал» в случае неудачи будет свежее в Ла Лиге, но еврокубки им важнее.

Хорошим индикатором паники в Манчестере является зимняя закупка на все деньги. Надеются, что форвард Мармуш, хавбек Гонсалес и защитник Хусанов помогут, их заявили на плей-офф Лиги чемпионов. А удачным индикатором паники в Мадриде является поведение Переса и клубного ТВ «Реала». Анчелотти переживает, что без защитников наступит темная полоса в игре. Решили отвлечь, набросившись на плохих арбитров Ла Лиги.

Расследуя коррупцию и разыскивая клубы, блокирующие настоящую реформу судейства, детективу Пересу важно не выйти на себя. Разумеется, «дело Негрейры» – позорная страница в истории испанского футбола. Годами не замечали конфликт интересов, который стоило пресечь. Затем не наказали боссов «Барселоны» за миллионные выплаты семье менеджера арбитров. Но и «Реал» радовался, когда судьи ошибались в их пользу.

Аутсайдеры и середняки поверили в себя в Лиге чемпионов

Новый формат позволил «Бресту», «Брюгге», «Селтику», «Фейеноорду» и «Спортингу» не просто выйти в плей-офф, а получить маленькую надежду на проход дальше. В итоге не повезло «Бресту», ведь вместо «Бенфики» им достался чемпион Франции ПСЖ . А у «Селтика» не было хорошего варианта. Или «Реал», или «Бавария». Шотландцы под руководством опытного тренера Роджерса попытаются использовать слабые стороны немцев.

Два матча выделяются, в них есть однозначные аутсайдеры. Недавно «Брест» играл дома против ПСЖ . В начале февраля вингер Дембеле сделал хет-трик. Форвард Рамуш в концовке добавил дубль. И хотя Доннарумма пропустил от «Бреста» дважды, середняки Лиги 1 дрались и довели счет до 2:3, разница в классе слишком большая. Нужны досадные и необъяснимые ошибки ПСЖ для вылета, а новая команда Кварацхелии в хорошей форме.

«Бресту» и «Селтику» нечего терять. У них низкие шансы на проход дальше. Тогда как в паре «Брюгге» и «Аталанты» не всё так легко и просто для победителя Лиги Европы. У тренера Гасперини хорошая команда. Особенно Ретеги, сделавший покер на выходных. Даже «Реалу» пришлось повозиться в Бергамо, чтобы выиграть 3:2. Но у «Аталанты» разные матчи против топовых клубов, вроде «Ливерпуля», и середняков. Бывают глупые осечки.

У «Аталанты» нет такого глубокого состава, как у «Интера», чтобы легко разрываться между двумя турнирами. Они не такие свежие, как «Наполи», поскольку команда Конте пропускает сезон в еврокубках. А «Брюгге» до неудачи с «Манчестер Сити» собрал серию из 20 матчей без поражений. У бельгийцев, если сами не подарят итальянцам легкую выездную победу, есть шанс навязать достойную борьбу. И так во всех остальных парах.

Разве «Ювентус» фаворит против ПСВ ? Да, голландцы начали сезон в Лиге чемпионов с поражения в Турине 1:3. Но после этого у тренера Мотты было много слабых матчей. А у ПСВ опытного наставника Боса ряд интересных поединков. Именно голландцы нанесли «Ливерпулю» единственное поражение, пускай речь о смешанном составе Слота. У ПСВ есть аргументы для туринцев. Как у «Спортинга» есть Дьёкереш против «Боруссии» в кризисе.

У клуба из Дортмунда новый тренер. У португальцев тоже, попробуют друг друга удивить. Также преподнести сюрприз может нестабильный «Фейеноорд». Хотя у команды хватает поражений, у них также есть домашний разгром «Баварии» 3:0. «Милан» не сильнее немцев. Тоже меняли тренера, взяли скандалиста Консейсау. Посмотрим на подход «россонери» в гостях. Возможно, попробуют сыграть осторожно, чтобы добить голландцев дома.

А для российских зрителей отдельное внимание матчам «Монако» и «Бенфики». Уже играли между собой на общем этапе. Одна из фишек нового формата Лиги чемпионов. Тогда Головин дома уступил Ди Марии. Хотя хозяева повели в меньшинстве, в концовке матча бывший игрок ПСЖ передал два жестких привета обороне «Монако». Ди Мария сделал два ассиста, ответил на голевой пас Головина. Встретятся снова, и фаворита здесь нет.