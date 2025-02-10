«Реал» – фаворит с оговорками. «Манчестер Сити» мечтает удивить израненную защиту «сливочных»

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вчера, 22:59

Невероятная вывеска в Лиге чемпионов.

Гвардиола знает слабые места «сливочных»

У «Реала» вылетел квартет самых мощных защитников. Рюдигер и Милитао могли играть в центре. Алаба вспомнить молодость на левом фланге, а Карвахаль – лучший правый бек «Реала». Все четверо вне игры, и даже у резервистов проблемы. Лукас Васкес играл справа, а в дерби с «Атлетико» получил травму. Испанца исключили из заявки на игру в Манчестере. Без Васкеса на правый фланг надо ставить хавбека Вальверде. Тогда в центре будут Камавинга и Себальос. Если придумают другой вариант, то уругваец останется в середине.

«Манчестер Сити» заявил Родри и Нико на плей-офф Лиги чемпионов, но у опорников проблемы со здоровьем. Молодой центральный защитник Хусанов вряд ли сыграет против «Реала». В центре у Гвардиолы опытные Аканджи и Диаш. В воротах есть выбор, ведь Ортега потеснил Эдерсона. Также важно оттеснить группу атаки «Реала» от ворот англичан. Ключевую роль сыграет бывший игрок «сливочных» Ковачич. Хорват понимает методы соперника и ему надо закрыть путь к правильным передачам на Мбаппе со стороны Беллингема и его напарников.

Поскольку у Доку проблемы со здоровьем, а Грилиш не впечатляет, слева у «горожан» может появиться дебютант плей-офф Лиги чемпионов Мармуш. Омар пока не забивал в новой команде. А вот Гвардиол среди самых результативных защитников сезона. Хорват вместе с египтянином проверит сменщика Васкеса и вингера Родриго. Логично давить на фланг, куда может часто смещаться диспетчер Де Брюйне. Кевин хочет сыграть, ведь для него поединки против «Реала» при неблагоприятном исходе могут стать последними в карьере в Лиге чемпионов.

«Горожане» не в форме. Разгромное поражение от «Арсенала» 5:1 суммировало все беды. Хотя хватало и поединка в Париже, где уступили ПСЖ . Дома играют лучше. С «Реалом» важно не начать дуэль с неудачи в Манчестере, ведь ответный матч пройдет в Мадриде. Там футболисты «сливочных» никогда не рады гостям. «Горожане» ставят на понимание соперника, ведь в очередной раз встречаются в плей-офф Лиги чемпионов. Гвардиола прекрасно понимает футбол Анчелотти. Вот только Хосеп впервые за много лет не контролирует свою команду.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-1-4-1): Эдерсон – Нуньеш, Аканджи, Диаш, Гвардиол – Ковачич – Фоден, Бернарду, Де Брюйне, Мармуш – Холанд.

Анчелотти доверяет многомиллионной атаке

У «Манчестер Сити» поломалась игра первым номером. В кубковом матче против «Лейтон Ориент» сначала придумали гол в свои ворота, а затем выпустили на поле Хусанова и Де Брюйне, чьи голы позволили пройти дальше. У «Реала» на выходных тоже был сложный матч. Но если Гвардиола поберег основных футболистов, то Анчелотти не имел такого права. Играли против «Атлетико» в дерби. Родриго организовал гол Мбаппе, ответили на пенальти от Альвареса. Команда Симеоне плохо атаковала, но «Реал» не выжал важнейшую победу.

«Реал» в странном состоянии. Можно кивать на кадровые потери, когда пропускают. Легко забивать, ведь Винисиус, Беллингем, Родриго и Мбаппе – одна из самых мощных четверок атаки в мире. Если не самая мощная. Вот только у Винисиуса хандра. Три месяца не забивал в Ла Лиге, хотя отличался в других турнирах. А Родриго сыграет против команды, куда его звали прошлым летом. Молодой бразилец захочет показать свои таланты Гвардиоле. Беллингему и Мбаппе не занимать класса и заносчивости, а это сразу плюс и минус этих игроков.

Анчелотти уступил «Эспаньолу», а после матча жаловался на судейство. Многие фанаты «Реала» отметили, что поведение представителей клуба в последнее время не подходит для королевского клуба, действующего победителя Лиги чемпионов. Перес и Анчелотти на нервах, ведь «Манчестер Сити» достаточно опасен, чтобы «Реал» мог вылететь из еврокубков до конца февраля. На словах больше аргументов в пользу испанцев. На практике слишком серьезные потери в защите, чтобы получилось легко убрать англичан без их явной помощи.

Мбаппе хочет сыграть лучше, чем Холанд. Килиан прекрасно стартовал в Лиге чемпионов, как и его норвежский коллега. Вот только Эрлинг плох в центральных матчах, а у француза в таких случаях чередуются великолепные и слабые поединки. Раньше на Холанда работала монолитность «Манчестер Сити». Сейчас надо показать характер. Мбаппе тоже вышел из зоны комфорта. Килиану удалось успокоиться после шведских приключений, не связанных с футболом. Нападающий набрал форму, 9 голов в 8 последних матчах. Адаптируется как «девятка».

Ориентировочный состав «Реала» (4-2-3-1): Куртуа – Вальверде, Тчуамени, Асенсио, Менди – Камавинга, Себальос – Родриго, Беллингем, Винисиус – Мбаппе.

Центральный матч недели – самый непредсказуемый

Возможен любой из сюжетов. Причем каждую версию будущего легко обосновать, ссылаясь на статистику и факты. Предположим, «Реал» громит «Манчестер Сити». Так уже делал на выезде «Тоттенхэм», когда выиграл 0:4. Что могут «шпоры», то точно повторит «Реал». Разгром «сливочных» хозяевами? Легко, вспомним два Эль Класико этого сезона. Пропустили девять мячей. Результативная ничья тоже в меню, ведь у Гвардиолы и Анчелотти на поле много футболистов, способных забить на ровном месте. Класс исполнителей впечатляет.

Нельзя исключить тактические игры, которые приведут к нулевой ничьей. Гвардиола не увидел голов против «Интера» Индзаги. «Реал» ни разу в сезоне не играл 0:0. Вот и повод разнообразить таблицу результатов. Хотя матч без голов менее вероятен, ведь команды слишком грубо ошибаются в обороне. И обычно нагло атакуют, так что ждём голкиперов в игре. Но поединок в Манчестере вряд ли окажется эталонным по уровню футбола. Именитые команды не вышли на пик формы в феврале, будут переживать за результат.

Обидно терять сильного участника сразу. Но «Реал» и «Манчестер Сити» часто уступали на основном этапе Лиги чемпионов, сами виноваты. Анчелотти побаивается матчей против Гвардиолы, ведь явная неудача против кризисных «горожан» может означать отставку Карло в конце сезона. А Хосеп постоянно после матчей отмечает, как фанаты соперника поют о его увольнении. Испанца не выгонят, никого лучше не найдут. Но чем дольше «горожане» в непривычно плохом состоянии – тем сложнее им вернуться. Чемпион Англии заметно сбавил.