Красивейшее прощание «Аталанты» с легендами. Это повод болеть за скромный клуб в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:03

В клубе сплелись молодёжь и лидеры прошлого – у каждого своя мотивация.

Плей-офф Лиги чемпионов уже стартовал – сегодня главной афишей является противостояние «Сити» и «Реала», завтрашние пары не менее интересны. Мы уже разобрали, насколько важен исход ЛЧ для Сержиу Консейсау – теперь поговорим о том, что стоит за еврокубковой кампанией для бергамасков.

Гасперини – громкое прощание или главный аргумент в пользу контракта

По сути, Джан Пьеро уже показал всё, что нужно, для продления контракта. Уже активно говорили, что тренеру старой закалки пора прощаться с «Аталантой» – осталось много хороших воспоминаний, но эффективность работы падает. В прошлом сезоне Гасперини показал, что за этими словами нет ничего. Его команда восстала из пепла – неожиданно вернулась в борьбу за тройку, отобралась в Лигу чемпионов. Но главное – недавно проблемный клуб вышел в финал ЛЕ и перекусил главную «тёмную лошадку сезона» «Байер».

После такого сезона соглашение должно продлеваться автоматически – но новостей не было (только слова тренера, что стороны вот-вот договорятся). Контракт менеджера действует до лета 2025, это наталкивает на определённые мысли. Неясно, что с будущим специалиста. Возможно, длительный период в «Аталанте» его вымотал – поступить бы как Клопп, подарить команде новое начало и уйти с миром. А может, под занавес контракта Джан Пьеро хочет сделать такое, чтобы у всех челюсти отвисли – и на этой волне выбить максимально выгодное новое соглашение. Тут не угадаешь.

Де Кетеларе, Лукман, Ретеги – новый виток в карьере

Как ни крути, «Аталанта» – маленький клуб, который открывает таланты для крупных корпораций. И ведь даже в этой нише у бергамасков специфическая роль – находить применение тем, кого точно не назовёшь стабильным топом.

Де Кетеларе, Лукман, Ретеги – их всех объединяет то, что до «Аталанты» карьера не клеилась. Шарль заявил о себе в «Брюгге» и попал «Милан» – но там потерялся, лишился уверенности. Адемола безуспешно катался по арендам («Лейпциг», «Фулхэм», «Лестер»), Ретеги оказался не нужен сборной Аргентины, да и рано столкнулся с хейтом от родного «Ривер Плейта» за переход к принципиальным соперникам.

Трудности закалили их характер – поэтому они пришлись по душе Гасперини, когда остальные решили от них отказаться. У Ретеги 20 мячей за 22 матча в Серии А, Лукман отметился 10 голами, де Кетеларе забил пять и отдал пять голевых. Теперь это ударное сочетание бергамасков, за каждым из которых следят большие топ-клубы. Пока уходить на повышение может быть рано – но как минимум Адемола и Шарль прошли плей-офф ЛЕ и набрались опыта. Теперь – в ЛЧ – можно окончательно расправить крылья. Себе принести главный контракт в карьере, а бергамаскам – солидный доход от продажи.

Де Рон, Джимсити, Пашалич – тряхнуть стариной

У бергамасков напрашивается второй яркий сезон в Лиге чемпионов. С обоими связано не так много футболистов – ещё меньше что тогда, что сейчас играют важную роль. Гасперини до сих пор доверяет Марио Пашаличу, Берату Джимсити и Мартену де Рону. В сезоне-19/20, когда «Аталанта» пробилась в четвертьфинал ЛЧ и играла с ПСЖ , они были важнейшими игроками старта. В чемпионате все провели больше 30 игр. Настолько же активно из использовали в Лиге чемпионов – тот же Пашалич, например, забивал важнейшие голы «Сити» и «Шахтёру», стал автором единственного гола в ворота «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале.

Эти старожилы были на пике, когда неопытная «Аталанта» Гасперини только выгрызала себе место под солнцем, начинала свой еврокубковый путь. Теперь бергамаски – крепкий опытный сбитый состав, который успел сменить поколение лидеров. А Пашалич, Джимсити, де Рон – связующее звено между этим поколением дерзких работяг и предыдущим.

Толой, Куадрадо – возможность уйти красиво

В списке выше мог бы оказаться и Толой – всё же это капитан бергамасков, который помнил лучшую версию Йосипа Иличича (с покером в плей-офф против «Валенсии») и его приступы депрессии, испепеляющую результативность Сапаты и два элитных сезона от Муриэля. Теперь он опора для де Кетеларе, Ретеги, Лукмана. В то же время объективно Рафаэл не тянет уровень старта бергамасков. Близится время ухода – и защитник старается приносить максимум пользы. Было бы красиво выпустить его на ничего не значащий отрезок в ЛЧ , чтобы тот мог попрощаться с этой атмосферой.

То же самое можно сказать о Хуане Куадрадо – но уже без такой привязки к «Аталанте». У колумбийца в целом была яркая карьера – игры за «Челси» и «Ювентус», титулы в составе этих команд, финал ЛЧ -2017, «Интер» и недавнее чемпионство. «Аталанта» и для него может оказаться финальной остановкой. Жалеть не о чем – на этой остановке латераль оказался в плей-офф ЛЧ .

«Аталанта» – феерическое возвращение феерического клуба

История «Аталанты» – сказка, которая для большинства так и не становится реальностью. Клуб из городка с населением чуть больше сотни тысяч человек выбивает 100 из 10 с главным тренером и начинает самую успешную свою эпоху. Тут же появляется борьба за топ-3 и даже за титул, место в еврокубках, дебют в Лигу чемпионов – и четвертьфинал в том дебютном сезоне!

При том, что затем команда планомерно стагнировала, она оставалась на высочайшем уровне, что для скромного коллектива уже невозможно. Теперь же – победа в Лиге Европы и шанс повторить феерию сезона-19/20. А теперь добавьте к этому мысли, что возможно, это будут прощальные матчи Гасперини, Пашалича, де Рона, Джимсити, Толой. Красивейшая история прощания может развернуться на наших глазах.