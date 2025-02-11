«Зенит» и «Спартак» устроили «гонку вооружений». Первые новички в команде, подъезжает топ-усиление

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вчера, 09:21

Проверят свои силы в Зимнем кубке РПЛ .

«Спартак» и «Зенит» развернули полномасштабную кампанию по усилению. Команды настроены рубиться за титул до последнего тура – отсюда и такая активность на рынке. Сейчас она напоминает размен тяжёлыми ударами.

Саласар – очередная игра на перехват

Держим в уме закупку «Спартака» летом 2023 года. Тогда москвичи включились в переговоры с «Црвеной Звездой» по Эраковичу – но в последний момент вмешался «Зенит» и перехватил центрального защитника у «красно-белых», хотя им на эту позицию требовался футболист другого профиля. Это далеко не единственный пример, когда «сине-бело-голубые» шли на перехват, чтобы ослабить конкурента.

Зимой появился ещё один пример. «Спартак» стал присматриваться к Саласару из «Браги». Хавбек считался приоритетным вариантом для «красно-белых» – и опять на горизонте появился «Зенит». Петербуржцы продвинулись в переговорах гораздо быстрее – по сообщениям СМИ , клуб выплатит «Браге» 22 млн евро.

Правда, в этом случае петербуржцев настигла карма. Сообщается, что о сделке до сих пор не объявили официально потому, что португальцы всё ещё не получили гарантий оплаты компенсации, которые бы их устроили. При этом футболиста уже видели на тренировке «Зенита».

Илич – ответная пощёчина

Перехват футболиста указывает на разницу во влиятельности. Для «Спартака» серия таких «поражений» – звонкая пощёчина. К этому моменту москвичи, кажется, нашли, чем ответить. Минувшим летом появилась информация, что к переходу в «Зенит» крайне близок Иван Илич. Это было бы топ-приобретение в РПЛ – и сообщалось, что сумма трансфера составит 25-27 млн евро. Серба уговорили с огромным трудом – по слухам, ему давали контракт на пять млн евро за сезон с учётом бонусов, виллу в Санкт-Петербурге, оплачиваемые билеты из России в Сербию и обратно. Даже так трансфер в итоге не удалось оформить.

После такого новые попытки заманить полузащитника казались гиблым делом. А «Спартак» продвинулся. Компенсация – 22 млн евро, с игроком согласовывали контракт до лета 2029 года. Правда, теперь сделка под угрозой срыва – на этот раз медлит «Спартак». «Красно-белые» показали, что футболист, который не достался «Зениту», доступен им. В то же время есть сомнения в состоянии здоровья хавбека. Плюс сообщается о сложностях в согласовании условий контракта. Альтернатива – Жедсон Фернандеш из «Бешикташа». Кстати, тоже футболист из сферы интересов «Зенита».

У «Зенита» – Луис Энрике

Петербуржцы искали замену Малкому с тех пор, как отпустили своего лидера в «Аль-Хиляль». За полтора года эту задачу так и не решили, но спустя три трансферных окна появился Луис Энрике. К 24 годам вингер успел съездить в «Бетис», где у него не срослось. Вернулся в родной чемпионат Бразилии – и стал лидером «Ботафого», за который в 35 матчах турнира забил семь мячей и сделал три голевые.

У Семака сильнейшая головная боль – как разместить всех этих лидеров на поле. Нужно расставить приоритеты среди: Педро, Мостового, Энрике, Глушенкова, Гонду, Кассьерры, Соболева.

У «Спартака» – Леви Гарсия

Москвичи, судя по всему, решили сыграть на опережение. К Манфреду Угальде после феерической первой части сезона проснулся серьёзный интерес из топ-чемпионатов. Удерживать перспективного форварда в чемпионате без еврокубков нет смысла, так что замену лучше искать сразу. Вдобавок «красно-белые» расстались с Шамаром Николсоном, а других форвардов под основной состав у москвичей нет. Этим трансфером решили сразу и вопрос ротации, и вопрос с преемником.

В поисках правого защитника

Ни для тех, ни для других трансферная кампания не закончена. У «Зенита», например, осталась необходимость подписать правого защитника (слабое звено в команде). «Сине-бело-голубые» уже просматривали российский рынок – тогда Тикнизян запросил астрономические цифры по контракту, а «Динамо» – баснословную компенсацию за Скопинцева. На этот раз рассматривали Ланговича и Сильянова. Петербуржцы предпочли искать топ-легионера – даже сообщалось, что за Уэсли предлагали 38 млн евро. И, судя по последним данным, бразильцы ответили отказом. Альтернативой также выступал Коштинья – «Олимпиакос» требует 20 миллионов. Как и с Саласаром, что-то у «Зенита» не клеится.

Усиление флангов атаки

И в этом компоненте «Спартак» выглядит увереннее. К усилению проблемной позиции клуб ближе, чем «сине-бело-голубые». Москвичи решили укомплектовать фланги атаки. У Станковича уже есть Маркиньос и Бонгонда, которые выходят на пик формы – возможно, стоило бы довериться им. С другой стороны, в шорт-листе такие фамилии, что грех не попробовать. Заговорили о возможности вернуть Квинси Промеса (судя по комментарию «Дубай Юнайтед», она чисто теоретическая), который вплоть до отъезда в ОАЭ был лидером москвичей.

В качестве приоритетного варианта рассматривается Пабло Солари. Он уже играл с Барко за «Ривер Плейт», так что наверняка найдёт химию с ним и Угальде, что «Спартаку» пойдёт только на пользу. По последним данным, аргентинец находится в ОАЭ , где у «красно-белых» проходит сбор, и тренируется индивидуально. Сделка близка к завершению.

И если москвичи смогут усилить центральную ось и фланги атаки, как и рассчитывали, то этот раунд гонки вооружений выиграют с запасом. Главное – перенести это на поле.