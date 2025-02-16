МЮ пришлось ехать на матч с «Тоттенхэмом» на автобусе вместо поезда

«Манчестер Юнайтед» пришлось ехать на автобусе в Лондон на матч с «Тоттенхэмом» из-за проблем с поездами.
Сбой в системе сигнализации привёл к задержке или отмене рейсов в субботу. Путешествие на поезде из Манчестера в Лондон обычно занимает около 2,5 часов, тогда как на автобусе придётся потратить чуть более четырёх.
всё устали,раслабились,понос,золотуха...!!!
всё устали,раслабились,понос,золотуха...!!!
дорогу красным, дорогу, сегодня МЮ нужно на 15-е место устроится.
п.с.
в госдуме подумать, как надо было вместо ютуба самокаты замедлять!!!
здоровья всем травмированным, терпения нам всем, мозгов руководству и Амориму вдохновления.
дорогу красным, дорогу, сегодня МЮ нужно на 15-е место устроится.
п.с.
в госдуме подумать, как надо было вместо ютуба самокаты замедлять!!!
здоровья всем травмированным, терпения нам всем, мозгов руководству и Амориму вдохновления.