МЮ пришлось ехать на матч с «Тоттенхэмом» на автобусе вместо поезда

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вчера, 11:18

«Манчестер Юнайтед» пришлось ехать на автобусе в Лондон на матч с «Тоттенхэмом» из-за проблем с поездами.

Сбой в системе сигнализации привёл к задержке или отмене рейсов в субботу. Путешествие на поезде из Манчестера в Лондон обычно занимает около 2,5 часов, тогда как на автобусе придётся потратить чуть более четырёх.