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МЮ пришлось ехать на матч с «Тоттенхэмом» на автобусе вместо поезда

вчера, 11:18
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» пришлось ехать на автобусе в Лондон на матч с «Тоттенхэмом» из-за проблем с поездами.

Сбой в системе сигнализации привёл к задержке или отмене рейсов в субботу. Путешествие на поезде из Манчестера в Лондон обычно занимает около 2,5 часов, тогда как на автобусе придётся потратить чуть более четырёх.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:21
может, понравится ?
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:28
...или стать причиной поражения, не на том транспорте ехали и
всё устали,раслабились,понос,золотуха...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:40
в следующий раз на элетросамокатах)))
дорогу красным, дорогу, сегодня МЮ нужно на 15-е место устроится.
п.с.
в госдуме подумать, как надо было вместо ютуба самокаты замедлять!!!
здоровья всем травмированным, терпения нам всем, мозгов руководству и Амориму вдохновления.
zvapwvtbrfx8
zvapwvtbrfx8
вчера в 12:29
Нам бы их проблемы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:08, ред.
За такую игру я б их на кэбах с деревянными колёсами из Манчестера в Лондон отправил. Пока б доехали..., может в голове чего-нибудь и растрясло ... в нужном русле.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:55
Да лаааадно.. сэкономили просто на проезд)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:51
Моур ушел, привычки автобусничать остались)))
k6sq8kn73mn5
k6sq8kn73mn5
вчера в 11:49
Может злее будут и выиграют у шпор
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:22
И по Бирету нет очков, а он сделал хет-трик.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:21
Посмотрим , может автобус фартовым окажется.
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