«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1740213981

сегодня, 11:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 22 февраля 2025 года

«Эвертон»

«Эвертон» уже давно не радовал болельщиков участием в еврокубках, а чаще боролся за выживание в АПЛ . Сейчас в активе «ирисок» 30 баллов и текущее 14 место, что позволяет обходить нынешнего соперника на один пункт. В случае победы над «красными дьяволами» отрыв увеличится до комфортных четырех пунктов.

15 февраля «Эвертон» обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (2:1), а 12 числа сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» все никак не наладит свои выступления в чемпионате Англии и довольствуются 15 местом. Коллектив набрал 29 пунктов и от зоны еврокубков отстает на 14 очков. В выездной игре с «Эвертоном» гостям важно хорошо подготовиться к сопернику и исключить его недооценку.

16 февраля «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1), а в кубке ФА выиграл у «Лестера» (2:1)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 2.55

Ничья – 3.2

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.95

Тотал больше 2 мячей – 1.68

Тотал меньше 2 мячей – 2.18

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Эвертона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» проиграл четыре из десяти последних выездных матчей

Шесть последних матчей между клубами завершились победами «Манчестер Юнайтед»

Прогноз

Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что «ириски» смогут на своем поле прервать серию поражений от «Манчестер Юнайтед» и наберут важные три очка.