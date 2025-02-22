«Сити» принимает «Ливерпуль» после вылета из Лиги чемпионов. У лидера АПЛ тяжелейший календарь

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сегодня, 13:20

Для обоих игра – контрольная точка.

Против «Реала» смотрелись удручающе

Не всегда силы удаётся распределить правильно. «Горожанам» это было особенно важно – в текущем сезоне команда ощутимо слабее, чем годом ранее. В чемпионате не могут надеяться на чемпионство, в ЛЧ запрыгнули в плей-офф в последний момент – причём сразу попали на «Реал». Тут хочешь, не хочешь, а дозировать нагрузку придётся. Пепу это не удалось. Февраль для «горожан» начался с 1:5 от «Арсенала» и трудовой победы над «Лейтоном».

Против «Реала» на «Этихаде» были шансы. «Сити» первым повёл в счёте, а в концовке при 1:1 снова вырвался вперёд. Опять подвела концентрация и надёжность – пропустили дважды (на 86-й и второй добавленной минутах). По-хорошему перед выездом в Мадрид стоило экономить силы, вместо этого «горожане» выместили всю злость на «Ньюкасле» (4:0). И в ответном матче со «сливочными» не смогли ничего противопоставить – 1:3. Ужасный итог, который иллюстрирует состояние «небесно-голубых».

Пеп идёт по пути Клоппа

Ничто не вечно – это наглядно показал «Ливерпуль» Клоппа. Команда явно недобрала трофеев. В сезоне-21/22, например, могла оформить требл, но на выходе взяла только Кубок. После энергозатратного сезона мерсисайдцы рассыпались. «Сити» же свой требл оформил – спустя год после попытки «красных». Гвардиола, как и Клопп, доверяет своим лидерам до последнего и не торопится освежать костяк. И там, и там ключевые игроки находились в возрасте – уже не все тянули прежние нагрузки.

«Сити» продержался даже дольше, чем «Ливерпуль». Но теперь тоже столкнулся с необходимостью перестройки. Клопп тогда дотянул команду до межсезонья и обновил центральную ось. Пепу новичков привезли уже зимой. Пока испанец полностью повторяет путь Юргена. Столкнулся с кризисом, взялся выправлять положение. И, скорее всего, тоже покинет клуб, как только решит проблему.

Больше осечек

Видимо, постепенно в «Ливерпуле» копится усталость. Начали мерсисайдцы с места в карьер – 11 побед за 12 матчей, две осечки за почти четыре месяца. «Красных» было просто не остановить. С кризисными «Арсеналом» и «Сити» как раз «Ливерпуль» вырвался в лидеры Премьер-лиги, в Лиге чемпионов стал считаться фаворитом – и красиво переиграл «Реал» на «Энфилде», подтвердив свои претензии.

Только с нового года проблем стало больше, в особенности в феврале. Команда завершила общий этап поражением от ПСВ . Вроде нестрашно – Слот тогда выпустил неосновной состав. Да и поражение от «Плимута» в Кубке можно объяснить так же – но в трёх последних турах «красные» дважды потеряли очки (2:2 с «Эвертоном» и «Виллой»). Такие мелочи имеют свойство накапливаться, а «канониры» только этого и ждут.

Серьёзное испытание проекта Слота

Те две ничьи настораживают. «Красные» действительно могли устать от такого высокого темпа. И ведь дальше – только хуже. Мерсисайдцам вслед за выездом на «Этихад» предстоит игра с «Ньюкаслом» – на отдых будет всего пара дней. В марте начинаются матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, где Ливерпуль» попал на «Пари Сен-Жермен». Двухматчевое противостояние с перерывом на игру с «Саутгемптоном» сменится финалом Кубка Лиги – опять против «Ньюкасла».

До этого Слот получал множество комплиментов касаемо работы, но объективно голландскому менеджеру сильно помог Клопп, он подготовил команду и передал её в лучшем виде. А вот то, как она себя проявит в критические моменты, – индикатор эффективности нового наставника.

Салах не железный

Отдельный вопрос – распределение нагрузки в группе атаки. Сейчас Мохамед Салах – главный бомбардир в «Ливерпуле» и во всей АПЛ . Египтянин поразительно стабилен на топ-уровне и постоянно забивает в ключевых для команды матчах – когда игра не складывается, вмешивается тоже Мо. Вингер в среднем забивает чуть меньше гола за игру в АПЛ , идёт на личный рекорд результативности, а если «Ливерпуль» возьмёт хотя бы пару трофеев, будет фаворитом «Золотого мяча». Но Мохамеду уже 32 года. Как бы пристально он ни следил за режимом, возраст будет сказываться. Сохранять стабильность на таком уровне весь сезон почти невозможно.

Когда наступит спад, оголится главная проблема: у «красных» нет другого топ-бомбардира. Никто в команде в текущем сезоне АПЛ не выбил и 10 голов, у ближайшего «преследователя» Салаха Луиса Диаса – девять мячей. Это ещё не говоря об отсутствии топ-нападающего и проблемах с Дарвином Нуньесом. Мерсисайдцы в затруднительном положении – эта проблема может стоить команде трофеев.

Золотая классика АПЛ

Клопп и Пеп сделали это противостояние главным событием чемпионата. Сейчас команды имеют мало общего с теми временами – одни в состоянии спада, другие уже прошли перестройку. Но трепет от матча будет тот же. В 20 предыдущих играх небольшое преимущество было на стороне «Ливерпуля». «Красные» восемь раз одерживали победу, у «Сити» их шесть. При этом «горожане» уже в трёх играх кряду не могут обыграть мерсисайдцев – на «Этихаде» мотивация будет запредельная.

Прогноз Soccer.ru: «Сити» по-прежнему в ужасной форме, а «Ливерпуль» не хочет терять отрыв от «Арсенала». Запредельная мотивация лидеров позволит увезти с «Этихада» три очка. И наверняка своё слово скажет Салах.