Гвардиола не верит в успех «Манчестер Сити» в ЛЧ. Стартовая задача – напугать грозный «Реал»

1739955363

сегодня, 11:56

Один из больших клубов покинет турнир.

Анчелотти не верит оценкам Хосепа

Гвардиола сказал, что его шанс пройти дальше после домашнего поражения 2:3 равен одному проценту. С математикой у Хосепа не очень. Даже самые злые критики не считают, будто «Манчестер Сити» настолько слабее нынешнего «Реала». Анчелотти уверен, что Гвардиола обманул и думает иначе. Какой один процент, если надо отыграть один мяч? «Горожане» не слабее «Лилля» и «Милана», которые одерживали победы над «Реалом» на общем этапе. А итальянцы победили в Мадриде с разницей 1:3.

Оборона «сливочных» ждет усиления. Рюдигер и Васкес включены в заявку. Хотя это может быть уловкой Анчелотти. Высок риск потерять ветеранов снова. Лишь если тренерский штаб расстроен действиями Асенсио на тренировках, Рюдигер заменит испанца в основе. Куртуа ждёт давления со стороны команды Холанда и Мармуша. Особенно с учетом, как новый нападающий англичан Омар сыграл против «Ньюкасла». У Мармуша первый хет-трик в карьере, выдернул перья у «сорок» и порадовал напарников.

«Реал» может повторить основной состав. Вальверде по-прежнему готов сыграть справа в обороне, пока набирает ход Васкес. Можно поменять позиции Беллингема и Родриго, всем нужно помогать хавбекам Себальосу и Камавинга в центре поля. «Манчестер Сити» будет давить и атаковать. Вряд ли «Реал» сможет легко забрать мяч и перекатывать его полтора часа без опасных моментов у ворот Куртуа. Если «Осасуна» в большинстве забила фавориту, то Холанд захочет добавить к домашнему дублю новые удары.

Мбаппе в хорошей форме. Забил одиннадцать мячей в новом календарном году. Понятно, что в Манчестере ему повезло, как Анчелотти с удачным выходом Диаса на замену. Однако Килиан грамотнее оттягивается назад. Открывает путь Родриго и Винисиусу к чужим воротам. Также форвард спокойнее работает с моментами. Француз набрал форму. Чего не скажешь о Винисиусе. Хотя игроки «Манчестер Сити» подарили вингеру участие в решающих голевых атаках, в Ла Лиге бразилец три месяца без новых голов.

Ориентировочный состав «Реала» (4-2-3-1): Куртуа – Вальверде, Тчуамени, Асенсио, Менди – Камавинга, Себальос – Родриго, Беллингем, Винисиус – Мбаппе.

Гости прекрасно выучили игру «Реала»

Без грубых ошибок в защите «Манчестер Сити» мог выиграть дома 2:1. «Реал» неплохо включился, но без подарков «горожан» не наиграли на уверенную гостевую победу. Голы свалились с небес при помощи Ковачича. Хорват в Манчестере неудачно вышел на замену. Теперь обсуждают кандидатуру Нико. Воспитанник «Барселоны» может сыграть против «Реала». Новичок из «Порту» неплохо смотрелся против «Ньюкасла». А кого выбрать в напарники? Или опытного Гюндогана, или бывшего игрока «Реала» Ковачича.

Де Брюйне рискует начать матч против «Реала» на скамейке. Савиньо, Фоден и Мармуш сыграют в группе поддержки Холанда. Пока защитники «Реала» будут бегать за Эрлингом, ведь норвежец опасен, невзирая на привычку растворяться на поле в решающих матчах, у Мармуша возникнут зоны для подходов. Фодену тоже пора напомнить о разящих дальних ударах. Фил охотно врывается в штрафную площадь. А если мелкое повреждение оставит Холанда на лавке, то пригодится глубина состава «Манчестер Сити».

Гвардиола вынужден рисковать. Травмы защитников Диаша и Аканджи ведут к выходу юного новичка Хусанова в центре обороны. Молодой человек из Узбекистана не разговаривает на языках, знакомых Гвардиоле. Зато понимает язык футбола, ведь против «Ньюкасла» сыграл без грубых ошибок. Разок упустил оппонента, но догнал и помешал выжать максимум из подхода к воротам Эдерсона. А бразильский голкипер после ошибки с «Реалом» выдал очередной голевой пас в АПЛ . Де Мораес – гений выносов мяча.

Все понимают, что существует сильный «Манчестер Сити». Его видели с «Фейеноордом», когда накидали крепкому сопернику три гола. Затем пропустили трижды, одна из особенностей команды Гвардиолы во время кризиса. С «Реалом» ведь не смотрелись ужасно весь поединок. Но не выиграли, как у «Ноттингем Форест» или «Челси». Усложнили себе жизнь в Мадриде. Гостей теперь устроит только победа с разницей в два мяча для прямого прохода дальше. Или успех в один мяч для дополнительного времени.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-1-4-1): Эдерсон – Льюис, Хусанов, Стоунз, Гвардиол – Нико Гонсалес, Ковачич – Савиньо, Фоден, Мармуш – Холанд.

Лига чемпионов часто полна сюрпризов

Вчера «Милан» дома пропустил от «Фейеноорда» после удаления Тео Эрнандеса и покинул турнир. «Аталанта» дома сгорела «Брюгге». Скромный соперник настрелял три мяча за тайм в Бергамо. Поставил на колени оборону Гасперини после неудачного гостевого поражения. Гвардиола в раздевалке великого стадиона напомнит своим футболистам о бельгийцах. Если команда без побед в Лиге чемпионов не сдавались в гостях, то почему должен боятся «Манчестер Сити»? Рано или поздно команда с таким составом вернется к удачному футболу.

Не завидуем сегодня Анчелотти. Ему неоткуда вытащить тактического кролика, чтобы обезопасить «Реал» от фактора страха. У хозяев травмы защитников и отсутствие альтернативы в атаке для звездного квартета. При этом у «Манчестер Сити» будут варианты в разных линиях, хотя тоже есть травмы. Гвардиола не рад слабой физической форме Бернарду, Гюндогана и Де Брюйне. Скорее всего, медлительные опытные хавбеки останутся за бортом основы. Рискнут, но это благородный подход для настоящих мужчин. Задача – напугать и выбить «Реал».