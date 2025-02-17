Гвардиола близок к вылету из Лиги чемпионов. В плей-офф шесть стойких интриг и две надежды

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сегодня, 09:33

Впереди неделя камбэков?

В шести парах перевес в один мяч

Многие жаловались, что новый формат Лиги чемпионов якобы ещё один шаг в сторону маргинализации турнира. Раньше играли стометровые футболисты с вот такими бутсами. Сейчас куры несут мелкие яйца, а фавориты делают омлеты из аутсайдеров. В итоге лишь «Брест» и «Спортинг» не справились в домашних матчах против фаворитов – ПСЖ и «Боруссии» Дортмунд соответственно. Знаете, что общего у команд Энрике и Ковача? Год назад играли между собой в полуфинале Лиги чемпионов. Опыт сработал, хотя «Брест» и «Спортинг» создали моменты.

Стало бы ещё веселее без двух разгромов. Но вторник и среда не будут скучными, ведь у шести клубов реальные надежны на камбэк. На подобном уровне один гол можно и нужно отыгрывать. Разумеется, Гвардиоле тяжелее будет переиграть Анчелотти в Мадриде, чем «Милану» дома справиться с защитой упрямого и грамотного «Фейеноорда». Однако даже в центральной игре недели в Мадриде добавились новые слои на коллаж интриги. «Манчестер Сити» четко разгромил «Ньюкасл», а новенький нападающий Мармуш отметился хет-триком.

Теперь аналитики интересуются, почему Омар не сыграл в основе против «Реала». Гвардиола выпустил египтянина в Мадриде в среду. Омар сделал первый хет-трик в жизни. А один из ассистов последовал от Эдерсона. У «Манчестер Сити» все на поле могут создать голевой момент, «Реалу» на заметку. Команда Анчелотти, что тоже важно для будущего поединка, потеряла очки в трех турах Ла Лиги подряд. Зато сумели воспользоваться подарками «горожан» в Манчестере. А пока англичане не чудили, то вели после дубля викинга Холанда.

Диас и Беллингем забили в концовке. Будь «Манчестер Сити» привычно грамотным, могли довести дело до победы 2:1, невзирая на давление «Реала» и количество ударов гостей. Вместо этого уступили победу – 2:3. Гвардиола прижат к стенке. Отыграться в гостях против «Реала» крайне тяжело. Однако глупо не показать нынешний максимум. Особенно с учетом кадровых потерь «сливочных». Основные защитники в лазарете. Оборона без Рюдигера и Карвахаля совершает нелепые ошибки. Холанду и Мармушу важно раскрыть потенциал в Мадриде.

Два фаворита проиграли на выезде

Для «Аталанты» и «Милана» прошлая неделя ознаменовалась поражениями в Европе. Гасперини обидно, поскольку клуб из Бергамо сам вручил «Брюгге» три очка и преимущество накануне ответного поединка. На последних минутах итальянцы, которые давили и атаковали, нарушили правила в своей штрафной площади. Защитник отмахнулся от соперника, а пострадавший реализовал пенальти. У «Милана» тоже неудача, только в соседних Нидерландах. И решающий гол случился на третьей минуте матча в Роттердаме. «Фейеноорд» сразу забил.

Консейсау поставил в основу мексиканского новичка Хименеса, раньше Сантьяго играл за голландский клуб. Не спас. Пулишич, Леау и Феликс тоже не порадовали строгого португальского тренера. После таких поражений Консейсау и директор «Милана» Ибрагимович не сдерживаются. Игроки «Милана» едва не отправились в Италию пешком. Два поражения фаворитов на выезде – сюрприз. И сразу шесть команд получили всего по одному мячу перевеса. «Милан» и «Аталанта» хотят в следующую стадию, теперь надо уверенно побеждать дома.

«Фейеноорд» и «Брюгге» умеют настраиваться на поединки Лиги чемпионов. Для главных талантов из их составов речь о кастинге в большие клубы. Де Кетеларе раньше играл за «Брюгге», потом за «Милан», а теперь за «Аталанту». О перемещениях Хименеса сказано выше. Фаворитам надо раскрыться в атаке. В Милане и Бергамо, двух соседних городах, будут надеяться на быстрые голы и разящие выпады. Важно не провозить моменты после контратак. Итальянский форвард Ретеги из «Аталанты» должен разбить оборону «Брюгге» со второй попытки.

Грандам точно рано расслабляться

«Ювентус» переиграл ПСВ с разницей в один мяч. Голландцы в Лиге чемпионов уже проигрывали этим итальянцам в гостях. И тогда пропустили три мяча. Сейчас надо отыграть один точный удар, а выездные голы не дают преимущества. Дома голландцы переигрывали «Жирону» и второй состав «Ливерпуля». У Мотты нет опытного коллектива с финалами Лиги чемпионов, чтобы мысленно вернуться в старые времена. Вылет «Ювентуса» будет сюрпризом, но не станет сенсацией. Хотя команда Мотты набирает, ведь накануне обыграли мощный «Интер».

«Баварии» проще, хотя у немцев тоже молодой новый тренер. Венсан Компани не проиграл на выходных «Байеру» Хаби Алонсо. Но если испанец прошел в основной раунд плей-офф и пропускает стыки, то «Баварии» надо удержать преимущество против «Селтика». В Шотландии забили два мяча, а во втором тайме позволили один гол отыграть. Разумеется, в паре есть однозначный фаворит, чья победа не станет сюрпризом. «Бавария» должна после нулевого для атаки матча против «Байера» отыграться на линии защиты скромного «Селтика».

И здесь Компани подставляет опыт соперника. Шотландцы проигрывали на основном этапе 1:7 в Дортмунде. Битый тренер Роджерс сделал выводы. Попробует настроить своих подопечных на борьбу. Учитывая открытый характер игры «Баварии», у гостей будут шансы у ворот Нойера. Кейн получил по лицу с «Байером», зато избежал травмы. Должен сыграть и увеличить голевые показатели в Лиге чемпионов. Неделя в еврокубках может сложиться по одному из трёх основных сценариев. Первый скучный – все условные фавориты пройдут в итоге дальше.

В таком случае Гвардиола покинет Лигу чемпионов в первом раунде плей-офф. «Брюгге» упустит преимущество против «Аталанты», а «Фейеноорд» против «Милана». Смешанный путь подарит часть предсказуемых проходов дальше и парочку ярких сценариев. А безумный вариант ближайшего будущего – серия сенсаций. Тогда за два дня вылетят «Реал», «Бавария», «Милан», «Ювентус» и «Аталанта». Также не забывайте о Головине. «Монако» уступил дома «Бенфике». На выходных накидали семь мячей «Нанту», попробуют отыграться в Лиссабоне.