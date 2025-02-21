Мадридское дерби, битва лидеров Бундеслиги. 1/8 Лиги чемпионов порадует топовыми противостояниями

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сегодня, 16:09

Также ждём Сафонова и Кварацхелию.

«Пари Сен-Жермен» – «Ливерпуль»

Кому-то должен был достаться этот жребий. В 1/16 «Реалу» и «Ман Сити» не повезло пересечься. Теперь весь свой арсенал придётся показывать «Ливерпулю» и «Пари Сен-Жермен». На самом деле, предельно равная пара. Парижане показывали слабый результат на фоне соперников своего уровня на общем этапе, но на старте плей-офф смотрятся угрожающе. Увидим ли на поле Сафонова?

По другую сторону – «Ливерпуль», который вообще называют главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Идеально сработавшая рокировка Клопп-Слот, праймовый Салах, омоложённый костяк и ещё не сдавшие старожилы. В этом сезоне у «красных» идеальный сплав, чтобы бороться за все трофеи.

Прогноз Soccer.ru: мерсисайдцы выглядят более сбалансированно – они выбьют ПСЖ .

«Брюгге» – «Астон Вилла»

Никто не ждал «Брюгге» в 1/8 финала. У «Аталанты» начался спад, но этого мало, чтобы шансы хотя бы выровнялись. Бергамаски провалили это двухматчевое противостояние, что, на самом деле, можно объяснить: под энергозатратный стиль Гасперини не хватило глубины скамейки и качества ротации.

Теперь кто-то из этой пары станет четвертьфиналистом. Кто бы ни победил – будет открытие сезона. «Брюгге» вообще на этой высоте быть не должно, их место в четвертьфинале – надругательство над логикой. И это будет прекрасно. Проход «Виллы» – полное признание гения Эмери. Можно проваливаться в топ-клубах, но если из просто средних команд рулевой делает монстров – это элитный специалист.

Прогноз Soccer.ru: в АПЛ дела не так хороши. «Львы» предпочтут ярчайший сезон в ЛЧ , чем вылет и борьбу за ЛЕ .

«Реал» – «Атлетико»

«Реал», «Ман Сити» и «Атлетико» – по отдельности они все метили бы минимум в четвертьфиналы, где устроили бы адские разборки. Но свести эти машины решили на первых же стадиях. «Сливочные» уже сошлись с «Сити» в стыковом раунде. И показали, что Килиан Мбаппе – не трансферный провал, а новый лидер. Прошло время, француз адаптировался – и «горожан» просто убрали.

На очереди – мадридское дерби. Не самое интересное по содержанию, поскольку Симеоне никогда не забывает привезти с собой автобус. Но накалённое до предела по количеству борьбы, столкновению характеров.

Прогноз Soccer.ru: кажется, «Реал» опять пишет свою любимую историю. Клуб, который даже при слабой игре вызывает страх. Были слабы на старте – преобразились к весне. Потеряли статус фаворита – прошлись по «Сити», «Атлетико», «Арсеналу» (в теории), в полуфинале унизили «Ливерпуль» (классика), а в финале – главное Эль Класико. Это слишком красиво, чтобы стать реальностью, но минимум в четвертьфинал «Реал» зайдёт.

ПСВ – «Арсенал»

Итальянцы синхронно забили на главный еврокубок. Мы прогнозировали «Аталанту» и Милан» в 1/8 – ошиблись. Но вот в ПСВ верили изначально. «Юве» оказался слишком сырой, а голландцы набрались уверенности в гонке с «Аяксом».

Только вот «Арсенал» – не «Аякс» и не «Ювентус». Есть свои проблемы (травма Сака и Жезуса, отсутствие топ-форварда), куда без них. Интересно другое. При том, что это не лучший сезон «канониров», они остаются неподалёку от «Ливерпуля» в АПЛ , да и в ЛЧ способны сверкнуть. Может Артета научился этому фокусу – оставаться в тени и неожиданно наносить удар в решающий момент? Если это так, то лондонцы приобретают черты чемпиона. Но это только догадки.

Прогноз Soccer.ru: будем реалистами. «Арсенал» – фаворит по статусу. Но если углубляться, ПСВ может зацепиться. В лазарете Лондона – Жезус, Хаверц, Мартинелли, Сака. Буквально все лидеры атаки. Артете приходится играть стареющим Стерлингом, Троссардом и юниором Нванери. Снова поверим в голландскую сенсацию.

«Фейеноорд» – «Интер»

Итальянцы, видимо, что-то сделали голландским клубам, раз те синхронно убрали и «Юве», и «Милан». С другой стороны, «россонери» противоречиво играют при Консейсау, так что шансы «Фейеноорда» всё же повышались.

Можно снова поверить в истребление итальянских клубов в сетке ЛЧ – разница в том, что «Интер» может за себя постоять. Тем более на фоне скромного соперника. Индзаги не усложняет футбол, вторым номером ему играть даже комфортнее, а класс «Фейеноорда» не позволяет доминировать на мяче и сохранять при этом надёжность сзади.

Прогноз Soccer.ru: «нерадзурри» хотят повторить успех сезона-22/23. Им легче противостоять играющим соперникам – так что с «Фейеноордом» разберутся.

«Бавария» – «Байер»

Последняя встреча этих команд завершилась нулевой ничьей, но на тот опыт вообще не стоит ориентироваться при оценке соперников. «Фармацевты» – сильнейший раздражитель мюнхенцев. Такой была и «Боруссия», но дортмундцы у гегемона титул не отбирали, а только угрожали. «Байер» же разрушил гегемонию «Баварии» при меньших затратах, а теперь начинает показывать в этом стабильность.

Прогноз Soccer.ru: соперникам явно мало разборок в чемпионской гонке, недавние 0:0 – затишье перед бурей. И ведь Хаби Алонсо опытнее Компани, а лидеры «Байера» стали только сильнее. У «фармацевтов» есть шансы, поверим снова в их магию.

«Боруссия» – «Лилль»

Третий немецкий клуб где-то в тени, хотя ещё в прошлом сезоне именно дортмундцы играли в финале. У «чёрно-жёлтых» неплохая сетка ровно до четвертьфинала – там их, скорее всего, будет ждать «Барса». Так что красивая история вряд ли получится. Дело ещё и в том, что «Боруссия» слабо смотрится в текущем сезоне, недавно поменяла тренера, а «Лилль» нет-нет, да и укусит.

Прогноз Soccer.ru: «Боруссия» будет в четвертьфинале.

«Бенфика» – «Барселона»

Издевательство над «орлами» или возможность отомстить? На общем этапе команды уже встречались и выдали ярчайший поединок стадии. Португальцы уступили «сине-гранатовым», ведя 3:1 и 4:2 по ходу встречи.

«Барса» Флика в этом сезоне пишет красивую историю. Попали в пике после крутого старта в Ла Лиге, но нагнали отставание от мадридцев и вернулись в лидеры. А в Лиге чемпионов рассчитывают побороться за трофей. Это при вратаре-меме вместо тер Штегена (немец восстанавливается после травмы) и 17-летнем юниоре в качестве лидера.

Прогноз Soccer.ru: «блауграна» должна забраться как можно дальше. Они выйдут в следующий раунд.