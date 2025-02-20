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«Ливерпуль» и «Барселона» мечтают избежать встречи с ПСЖ. В пятницу жеребьёвка Лиги чемпионов

вчера, 22:31
«Фейеноорд»

Определят сетку до конца турнира.

Путь ПСЖ

Сразу начинаем с десерта. «Ливерпуль» или «Барселона» проверят на себе силу атаки с Дембеле, Баркола и Кварацхелией. Команда Луиса Энрике прошла дальше благодаря двумя разгромам «Бреста». Шансы скромных «пиратов» на успех против чемпиона Франции быстро стали смехотворными. В «Бресте» корят себя за нереализованные шансы в двух матчах, но в Париже лишь подтвердили закономерность результата в дуэли. ПСЖ одержал неприличную победу, ждёт жеребьевку. В случае, если парижане пройдут «Ливерпуль» или «Барселону», им играть против одного из троих потенциальных соперников: «Брюгге», «Лилля» или «Астон Виллы». Четвертьфинал по именам оппонентов будет проще, чем следующая стадия плей-офф.

Путь «Брюгге»

Как понятно по предыдущему абзацу, бельгийцы сыграют или против французов, которые воспитали Азара – «Лилля», или против англичан – для них плей-офф Лиги чемпионов первый в жизни. «Астон Вилла» прошла в первую восьмерку благодаря успехам против серьезных клубов, вроде «Баварии» и «Ювентуса». Эмери знает толк в подготовке к европейским соперникам. Если клуб АПЛ сможет показать максимум, то будет фаворитом против «Брюгге». Хотя это не единственный вариант для «Астон Виллы». А вот бельгийцы, если пройдут следующего соперника после сенсационного успеха с «Аталантой», сыграют в четвертьфинале против одного из фаворитов всей сетки. На выбор ПСЖ, «Ливерпуль» или «Барселона». Интересный путь.

Путь «Реала»

После встреч Гвардиолы и Анчелотти турнир потерял одного из фаворитов и победителя соревнования. Теперь у триумфатора по сумме двух матчей на выбор или «Атлетико», или «Байер». Неприятные соперники. Автор хет-трика Мбаппе говорит, что предпочтет соседей, чтобы не было перелета в Леверкузен. Посмотрим, как сложится жеребьевка. Чудесные тренеры Симеоне и Алонсо хорошо знают «Реал». У смелых и волевых команд будет плохой жребий в любом случае. На другом конце сетки вторую команду из пары ждёт «Бавария». А вот если настраиваться в этой стороне пути, то сразу пора изучать манеру игры «Интера», «Арсенала» и ПСВ. Встретят одного из этой тройки, если Анчелотти не вылетит быстрее от команд Алонсо или Симеоне.

Путь ПСВ

Голландцы среди сенсаций турнира. В стыковом раунде им достался «Ювентус». Этой команде проигрывали на основном этапе. Уступили в Турине, но не сдавались. Сумели забить больше дома и перешли в овертайм. Там одна удачная атака с ударом крайнего защитника с запоминающейся фамилией Фламинго позволила коллективу Петера Боша пройти дальше. Тренер «Ювентуса» Мотта высокомерно настаивает, что всё сделал верно, кивает на вынужденные замены. А вот боссы туринского клуба не в восторге от работы молодого специалиста. Мотту могут уволить. А вот у ПСВ праздник и тревожность. Их ждёт выбор между «Интером» и «Арсеналом». Оба оппонента плохие. А «Реал», который маячит дальше – ещё хуже.«Ливерпуль» и «Барселона» мечтают избежать встречи с ПСЖ. В пятницу жеребьёвка Лиги чемпионов

Путь «Фейеноорда»

Здесь мог быть «Милан», но итальянцы сглупили. Тео Эрнандес получил красную карточку. «Фейеноорд» после минимальной домашней победы умудрился реализовать единственный удар в створ ворот на «Сан-Сиро». Команда, пропустившая на первых секундах матча от бывшего форварда Хименеса, прошла фаворита без опытного главного тренера. Ведь поменяли наставника совсем недавно. Теперь голландцы ждут на выбор «Интер» или «Арсенал». Вряд ли соперники с такой организацией игры, как у Индзаги и Артеты, повторят ошибки команды Консейсау. Впрочем, португалец недавно обыгрывал «Интер», а год назад с «Порту» дал бой «Арсеналу». «Фейеноорд» тоже опасен. Громили дома «Баварию», обожают кусаться.

Путь «Баварии»

Немцы едва не вылетели от «Селтика». В овертайме всякое могло случиться, но латераль Дэвис спас на последних секундах. Компани радуется, но сдержанно. Кейн пропустит ближайший матч из-за травмы. Харри должен вернуться, когда встретят «Байер» или «Атлетико». С клубом из Леверкузена сыграли на выходных, была нулевая ничья. А вот «Атлетико» Симеоне команда из Мюнхена не видела в гостях более четырех лет. И почти десять лет назад играли между собой в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда Симеоне прошел «Баварию» за счет выездного гола. Сейчас правило отменили. Кого предпочтет в соперники Компани? Наверное, команду Хаби Алонсо. Хотя в последнее время не обыгрывали Вирца, соседей знают лучше.

Путь «Боруссии»

После выездного разгрома «Спортинга» клуб из Дортмунда должен был не допустить грандиозную глупость на глазах родной публики. Задачу выполнили, португальцы покинули Лигу чемпионов. Уход тренера Аморима в МЮ навредил «львам». Против «желто-черных» не показали себя. Немцы в прошлый раз были в финале Лиги чемпионов. А теперь у них будет удобный первый соперник. Хотя «Лилль» обыгрывал «Реал», а у «Астон Виллы» успех против «Баварии», для кризисной в Бундеслиге «Боруссии» это неплохие оппоненты. Особенно с учетом, кто ждёт в случае прохода в четвертьфинал. Там светит «Барселона» или «Ливерпуль». Но чтобы встретить одного из главных фаворитов Лиги чемпионов, важно уважать французов или англичан.

Путь «Бенфики»

Головин вылетел, а «орлам» не повезло с сеткой. У них на выбор Слот или Флик. Два ужасных варианта, речь о лидерах АПЛ и Ла Лиги. «Ливерпуль» и «Барселона» выиграли общий раунд и не встретятся до финала. Но даже для них есть разница между попаданием на ПСЖ или «Бенфику». Португальцы прошли «Монако» после выездной победы и домашней перестрелки. «Орлы» смело сыграли с «Барселоной». Могли победить каталонцев, но в концовке Рафинья выиграл 4:5. «Бенфика» опаснее, чем многим грандам кажется. Впрочем, уверенная победа Слота или Флика над «орлами» по сумме двух матчей не станет сюрпризом. Жеребьёвка важна, ведь одна часть сетки может оказаться заметно скромнее по именам соперников, чем вторая.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:26, ред.
"Ливерпуль" - вполне вероятно, но только не "Барселона", которая может укатать своей нудной, но сверх техничной игрой кого угодно, в том числе и "ПСЖ" во главе с Кварацхелия.
derrik2000
derrik2000 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:47
Понял, Благодарю. Впредь буду знать, что и как... )
alexgurzan
alexgurzan ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:44
"Затуманенное", это как раз и есть скрытое модератором. Так что да, в целом верно, но ещё раз повторюсь, ставить именно игноры кому-то от кого-то нет возможности.
Сообщения в игноре выглядят по другому.

Убрал ЖК.
derrik2000
derrik2000 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:36
"Кнопка игнор нужна для того, что бы игнорировать комментарии других пользователей (комментарии пользователя скрываются от вас). И никто, кроме вас, не может поставить игнор комментариев от других пользователей. "

Я правильно понял, что если вижу чьё-то сообщение по теме, но оно какое-то "затуманенное" и ПОД НИМ имеется только ОДНА кнопка "игнор", а остальные отсутствуют, то ЭТОТ "игнор" поставил модератор???

Что же касается "компромисса"... ))) Согласен. Пусть ТАК и будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:35
не поклонник ПСЖ, но думаю, шороху они наведут.
и пусть случится мадридское дерби.
завтра жеребьевка. узнаем, случится или нет))
alexgurzan
alexgurzan ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:09
Добрый вечер.
Подозреваю, что имеет место быть недопониманию.
Кнопка игнор нужна для того, что бы игнорировать комментарии других пользователей (комментарии пользователя скрываются от вас). И никто, кроме вас, не может поставить игнор комментариев от других пользователей. Можете попробовать скрыть подобным образом комментарии любого пользователя и посмотреть, как это выглядит.
Отменить это действие можно нажав "игнор" ещё раз, либо на странице подписок вашего профиля:
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Некоторые комменты, содержащие троллинг, "скрываются" модератором и на них ответить уже нет возможности, но выглядит это иначе, предлагаю сравнить лично. Отсюда и жёлтая карточка, как обсуждение действий модератора.

Т.к. не было плохого умысла, предлагаю компромисс, комментарий останется удалённым, а жёлтую карточку я отменю.
69Haya96
69Haya96
вчера в 23:06, ред.
«Барселона» и «ПСЖ» несколько раз играли в Лиге чемпионов, но противостояние «Ливерпуля» и «ПСЖ» в плей-офф мы не видели (команды играли на групповом этапе).

Конечно, некоторым было бы интересно посмотреть, как Луис Энрике выставит свою команду против команды, которую он тренировал раньше, а Дембеле мог бы сыграть против «Барселоны». Дело в том, что если «Барселона» окажется на правой ветке, то «Эль Класико» в финале теоретически возможно, а если окажется на левой, тогда все испанские клубы окажутся на одной ветке (или нет?).

В любом случае повезет либо «Барселоне», либо «Ливерпулю». И мне интересно, где в итоге окажутся Интер и Арсенал. В целом будут интересные пары, но дальше будет интереснее.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:49, ред.
Я всё таки так и не понял, ЗА ЧТО мне жёлтую карточку???
Написано, что за обсуждение действий модератора сайта.
Помилуйте, у меня даже мысли не было обсуждать действия модератора!
ХДЕ я их (действия) обсуждал???
Когда Capral у написал, что кто-то поставил его в игнор и это кто-то из посетителей сайта???
Да я именно ТАК и подумал, поскольку кнопка "игнорировать" тоже под каждым постом посетителя сайта имеется.
Я же НЕ ЗНАЛ, что ЭТО сделал модератор!
Было бы написано, что "игнор" поставил модератор сайта, то я бы даже ни слова-ни полслова что-то против НЕ написал.
А мне ни с того ни с сего - ЖЁЛТАЯ КАРТОЧКА. ((
Прошу отменить её, как необоснованно выданную.
Гость
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