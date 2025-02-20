«Ливерпуль» и «Барселона» мечтают избежать встречи с ПСЖ. В пятницу жеребьёвка Лиги чемпионов

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вчера, 22:31

Определят сетку до конца турнира.

Путь ПСЖ

Сразу начинаем с десерта. «Ливерпуль» или «Барселона» проверят на себе силу атаки с Дембеле, Баркола и Кварацхелией. Команда Луиса Энрике прошла дальше благодаря двумя разгромам «Бреста». Шансы скромных «пиратов» на успех против чемпиона Франции быстро стали смехотворными. В «Бресте» корят себя за нереализованные шансы в двух матчах, но в Париже лишь подтвердили закономерность результата в дуэли. ПСЖ одержал неприличную победу, ждёт жеребьевку. В случае, если парижане пройдут «Ливерпуль» или «Барселону», им играть против одного из троих потенциальных соперников: «Брюгге», «Лилля» или «Астон Виллы». Четвертьфинал по именам оппонентов будет проще, чем следующая стадия плей-офф.

Путь «Брюгге»

Как понятно по предыдущему абзацу, бельгийцы сыграют или против французов, которые воспитали Азара – «Лилля», или против англичан – для них плей-офф Лиги чемпионов первый в жизни. «Астон Вилла» прошла в первую восьмерку благодаря успехам против серьезных клубов, вроде «Баварии» и «Ювентуса». Эмери знает толк в подготовке к европейским соперникам. Если клуб АПЛ сможет показать максимум, то будет фаворитом против «Брюгге». Хотя это не единственный вариант для «Астон Виллы». А вот бельгийцы, если пройдут следующего соперника после сенсационного успеха с «Аталантой», сыграют в четвертьфинале против одного из фаворитов всей сетки. На выбор ПСЖ , «Ливерпуль» или «Барселона». Интересный путь.

Путь «Реала»

После встреч Гвардиолы и Анчелотти турнир потерял одного из фаворитов и победителя соревнования. Теперь у триумфатора по сумме двух матчей на выбор или «Атлетико», или «Байер». Неприятные соперники. Автор хет-трика Мбаппе говорит, что предпочтет соседей, чтобы не было перелета в Леверкузен. Посмотрим, как сложится жеребьевка. Чудесные тренеры Симеоне и Алонсо хорошо знают «Реал». У смелых и волевых команд будет плохой жребий в любом случае. На другом конце сетки вторую команду из пары ждёт «Бавария». А вот если настраиваться в этой стороне пути, то сразу пора изучать манеру игры «Интера», «Арсенала» и ПСВ . Встретят одного из этой тройки, если Анчелотти не вылетит быстрее от команд Алонсо или Симеоне.

Путь ПСВ

Голландцы среди сенсаций турнира. В стыковом раунде им достался «Ювентус». Этой команде проигрывали на основном этапе. Уступили в Турине, но не сдавались. Сумели забить больше дома и перешли в овертайм. Там одна удачная атака с ударом крайнего защитника с запоминающейся фамилией Фламинго позволила коллективу Петера Боша пройти дальше. Тренер «Ювентуса» Мотта высокомерно настаивает, что всё сделал верно, кивает на вынужденные замены. А вот боссы туринского клуба не в восторге от работы молодого специалиста. Мотту могут уволить. А вот у ПСВ праздник и тревожность. Их ждёт выбор между «Интером» и «Арсеналом». Оба оппонента плохие. А «Реал», который маячит дальше – ещё хуже.

Путь «Фейеноорда»

Здесь мог быть «Милан», но итальянцы сглупили. Тео Эрнандес получил красную карточку. «Фейеноорд» после минимальной домашней победы умудрился реализовать единственный удар в створ ворот на «Сан-Сиро». Команда, пропустившая на первых секундах матча от бывшего форварда Хименеса, прошла фаворита без опытного главного тренера. Ведь поменяли наставника совсем недавно. Теперь голландцы ждут на выбор «Интер» или «Арсенал». Вряд ли соперники с такой организацией игры, как у Индзаги и Артеты, повторят ошибки команды Консейсау. Впрочем, португалец недавно обыгрывал «Интер», а год назад с «Порту» дал бой «Арсеналу». «Фейеноорд» тоже опасен. Громили дома «Баварию», обожают кусаться.

Путь «Баварии»

Немцы едва не вылетели от «Селтика». В овертайме всякое могло случиться, но латераль Дэвис спас на последних секундах. Компани радуется, но сдержанно. Кейн пропустит ближайший матч из-за травмы. Харри должен вернуться, когда встретят «Байер» или «Атлетико». С клубом из Леверкузена сыграли на выходных, была нулевая ничья. А вот «Атлетико» Симеоне команда из Мюнхена не видела в гостях более четырех лет. И почти десять лет назад играли между собой в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда Симеоне прошел «Баварию» за счет выездного гола. Сейчас правило отменили. Кого предпочтет в соперники Компани? Наверное, команду Хаби Алонсо. Хотя в последнее время не обыгрывали Вирца, соседей знают лучше.

Путь «Боруссии»

После выездного разгрома «Спортинга» клуб из Дортмунда должен был не допустить грандиозную глупость на глазах родной публики. Задачу выполнили, португальцы покинули Лигу чемпионов. Уход тренера Аморима в МЮ навредил «львам». Против «желто-черных» не показали себя. Немцы в прошлый раз были в финале Лиги чемпионов. А теперь у них будет удобный первый соперник. Хотя «Лилль» обыгрывал «Реал», а у «Астон Виллы» успех против «Баварии», для кризисной в Бундеслиге «Боруссии» это неплохие оппоненты. Особенно с учетом, кто ждёт в случае прохода в четвертьфинал. Там светит «Барселона» или «Ливерпуль». Но чтобы встретить одного из главных фаворитов Лиги чемпионов, важно уважать французов или англичан.

Путь «Бенфики»