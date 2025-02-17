Впервые за много лет «Бавария» пала так низко. Компани важно впечатлить в плей-офф Лиги чемпионов

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сегодня, 21:50

А на выходных снова не обыграли «Байер».

У «Баварии» ни одного удара в створ ворот «Леверкузена»

Подобную статистику ведут два десятилетия, лишь второй раз «Бавария» провела матч в Бундеслиге без единого удара в створ соперника. Возможно, это второй случай в 21 веке, ведь немецкий клуб давно на первых ролях в Германии. «Бавария» сохранила отрыв от «Байера», а Вирц хватался за голову, когда не попал в открытый угол ворот Нойера. Мануэль за секунду до этого потащил сложнейший удар. Ветеран, подписавший новый контракт с клубом, спас от поражения.

Алонсо не обыграл Компани. Но счет 15:2 по ударам показывает, что у «Баварии» достаточно проблем. Просто другие немецкие соперники не могут вскрыть слабые места агрессивной и атакующей команды. Компани ставит смелый футбол. Однако слишком часто у «Баварии» случаются матчи, где фавориты контролируют только мяч. Тренер бессилен, не может внести коррективы и спасти. Безнадежность приходит неожиданно, немецкий фаворит оказывается скован страхом.

Первый пример – выезд в Бирмингем. Там «Астон Вилла» сыграла без мяча, реализовала один из двух моментов и победила. Второй похожий случай – выезд в Барселону. Команда Флика накидала четыре мяча после четырех ударов в створ ворот Нойера. Вылет от «Байера» из Кубка Германии и поражение от «Майнца» в Бундеслиге подходят для списка. Да и против «Фейеноорда» получили неожиданный разгром 3:0. Из-за таких матчей «Баварию» ждут стыки в еврокубках.

Повезло с жеребьевкой. Вместо «Манчестер Сити» достался «Селтик». Команда Компани могла встретиться с бывшим клубом бельгийского наставника. Сомневаемся, что «Бавария» легко бы справилась с Гвардиолой. Даже шотландцы в Глазго сумели забить в концовке поединка. «Бавария» сыграла первым номером, создавала моменты. Им повезло, что Олисе и Кейн быстро забили по мячу. В случае ничьей ждали неприятности в Мюнхене. А теперь хотят уверенно разобрать «Селтик».

Контракты Дэвиса и Мусиалы – хороший знак для Компани

Были сомнения, что Венсан сработается с коллективом. В раздевалке «Баварии» случались конфликты. Футболисты ссорились с Анчелотти. Не всегда понимали Тухеля. Были конфликты с Ковачем. Непростая команда. Именно поэтому целая плеяда звезд – Дэвис, Киммих и Мусиала, могла уйти. Гнабри и Сане тоже, но в их случае причина в отсутствии игровой практики. А Компани убедил ключевых футболистов, что с ним можно иметь дело. Бельгиец включил капитанский опыт из АПЛ .

Венсан был вожаком «Манчестер Сити», играющим тренером в последних сезонах. Мечтал стать наставником, допускал ошибки в «Бернли». А в Мюнхене, где его могут подстраховать патриархи клуба с острыми языками и влиянием, вроде Хенесса, Венсан смотрится лучше, чем ожидали. Но судить будут по количеству трофеев. Могут выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов. А пока побеждают на переговорах со звездами. Альфонсо Дэвис неожиданно согласился продлить контракт с клубом.

Канадец отказал «Реалу». А клубы из Англии рады будут увидеть в составе Мусиалу. Но и Джамал на днях продлил соглашение с «Баварией» до 2030-го. Это не говорит о твердом решении остаться надолго. Просто теперь «Бавария» получит внушительную компенсацию, если Гвардиола сможет заменить Де Брюйне именно на Мусиалу следующим летом. Джамал отталкивается от желания выступать за команду, которая каждый год борется за трофеи. Молодой игрок упрочил позиции Компани.

Мусиала уже лидер «Баварии» и надежда сборной Германии. А рядом выступает футболист, которого зовут в Мюнхен. Вирц является одним из лучших разрушителей чужих линий в мире. Флориан словно выключает мозг и включает инстинкты на поле. Оставляет феноменальное впечатление. Атакующий хавбек «Байера» интересен многим клубам. Трансфер Вирца как мечта боссов «Баварии», а контракты с Дэвисом и Мусиалой – приятная реальность.

Немцы готовятся к потере некоторых ветеранов команды

Мюллер и Нойер близки к уходу. Кроме запасного форварда и основного голкипера, есть дилемма Киммиха. Йозуа открыто говорит, что обсуждал новый футбольный вызов. При этом немец получил приз лучшему футболисту «Баварии» в январе. Полезный и одновременно на грани ухода. Летом Киммих сможет выбрать новый клуб. Хотя футболисту 30 лет и никогда не играл за пределами Бундеслиги, немецкий универсал давно интересует ведущие команды из Испании и Англии.

А теперь Киммих выслушает предложение президента «Баварии». Герберт Хайнер сдержанно оптимистичен, ведь Компани оздоровил коллектив. Осенью после серии непростых матчей посмеивались над бельгийцем и его помощниками, а теперь оптимизма стало чуть больше. «Бавария» попала на «Селтик» в Лиге чемпионов. В случае прохода шотландцев их ждёт или «Атлетико», или «Байер». Непростые соперники, но их нужно пройти, ведь задача – финал Лиги чемпионов.

Его проведут именно в Мюнхене. И «Бавария» пока не до конца готова к матчам плей-офф. Даже с учетом легкости, с которой чаще всего создают моменты, есть вопросы к сочетаемости стиля Кейна и тренерских подходов Компани. Харри – голевая машина, но Венсан может запросить молодого и легкого нападающего. А пока Кейн не планирует активировать опцию в контракте, которая позволяет ему вернуться в Англии следующим летом. В атаке есть квартет, но тревожит полузащита.

Разыгрался Горецка, которого недавно пытались продать. Успех немца напоминает о славных днях европейских побед. И является отсылкой к слабостям в опорной зоне. У «Баварии» не заиграл Гравенберх, а сейчас голландец ключевой игрок «Ливерпуля». Палинью не смогли подписать на год раньше, забрали летом. Теперь у бедняги то травмы, то болезни. А молодой центральный хавбек Павлович ломал ключицу. Компани рад, что опытные Киммих и Горецка их подстраховали.

Как показали действия «Байера», который находил путь к воротам Нойера, а также гол Маеды из «Селтика», у «Баварии» остались явные слабые места. Без мяча это не команда для победы в Лиге чемпионов. Зато любопытно следить за эволюцией молодого тренера Компани. Венсан держится достойно, но самые сложные матчи впереди. После «Селтика» сыграют против ослабевшего, но опасного «Айнтрахта». А дальше жеребьевка Лиги чемпионов – Алонсо или Симеоне на выбор.