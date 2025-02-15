«Ювентус» нашёл решение своих проблем. Новичок вернул результативность, теперь это угроза для «Интера»

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вчера, 16:05

В матче нет однозначного фаворита.

Разбираются со стилистическими проблемами

Никто в Серии А не играл вничью чаще, чем «Ювентус». В 13 матчах «старая синьора» делила с соперниками очки. Это отлично показывает, что сейчас происходит с командой. Перестройка на стиль Мотты проходит тяжело, команда показывает серый нерезультативный футбол. Или показывала до недавнего момента.

В январе «бьянконери» одержали лишь одну победу в семи матчах. При этом в двух играх не смогли забить, а в четырёх отличились лишь раз. «Старая синьора» не показывала вариативности в атаке, активности перемещений, что привыкли видеть в командах Мотты. Как будто снова Аллегри у руля.

В феврале пока что ситуация принципиально иная. Туринцы сильно прибавили и идут с тремя победами кряду. С «Эмполи» оформили разгром – 4:1. Против «Комо» и ПСВ результаты более скромные – 2:1 в обоих случаях. В любом случае, в плане результата это ощутимый сдвиг.

Нашли своего бомбардира

Во многом проблемы «Юве» можно объяснить не подходящим тренеру подбором игроков. Нет лидеров с тем функционалом, который обеспечил бы вариативность в игре. Показательно, что Мотта до сих пор был вынужден выпускать в старте Душана Влаховича – добротного, но слишком прямолинейного форварда. К требованиям менеджера серб так и не смог адаптироваться, при этом и качественной альтернативы не было.

В январе «Юве» удалось снять этот вопрос. С трудом, но туринцы всё же привезли Рандаля Коло Муани. Француз не заиграл в ПСЖ и был игроком запаса, поэтому о его аренде договорились быстро. Успели решить возникшие проблемы – и форвард влился в новую команду. Причём как! За три матча в чемпионате нападающий забил пять мячей (по дублю – в ворота «Комо» и «Эмполи», один гол в игре с «Наполи»). Рандаль – уже третий бомбардир клуба.

Кажется, «Юве» нашёл, кем сможет закрыть позицию форварда. И ПСЖ вряд ли будет против, Энрике футболист не нужен. Туринцы планируют продлить аренду ещё на год, на этот раз включив в соглашение опцию выкупа за 40-45 млн евро.

Топ-3 совсем близко

Появление Коло Муани очень помогло «Ювентусу». В последних четырёх турах команда одержала три победы, дело сдвинулось с мёртвой точки – туринцы наконец вернулись в топ-5, обойдя «Фиорентину». Следующая цель – «Лацио», опережающий «Юве» на два очка.

Ситуация в погоне за конкурентами из тройки изменилась несильно. Если к 21-му туру «Аталанта» опережала «Юве» на девять баллов, теперь разница сократилась до семи. Но тут важно понимать разницу в форме команд. «Старая синьора» набирает ход и готова взвинтить темп, а бергамаски ещё недавно были лидерами чемпионата. К концу года начался спад – и с 18-го по 23-й тур подопечные Гасперини забрали только одну победу. Если так продолжится, у туринцев вполне реальные шансы и вернуться в ЛЧ , и в топ-3 ворваться.

Осечки «нерадзурри» настораживают

Тройка конкурентов за титул шла на полном ходу всю первую часть чемпионата – «Наполи» потерял лидерство, как только чуть сбавил ход, потом то же случилось с «Аталантой». «Интер» пока был в тени, но всегда где-то неподалёку. Всегда была уверенность, что это опасный противник – своё миланцы ещё доберут на классе, за счёт стабильности.

Последние матчи заставляют задуматься. В трёх последних встречах чемпионата у действующего чемпиона – только одна победа (2:1 с «Фиорентиной»). Перед этим с теми же флорентийцами в гостях получили 0:3, а в миланском дерби на последних минутах смогли спасти ничью.

Понятно, что отрезок слишком короткий, о глобальном спаде говорить не приходится, но двух ошибок достаточно, чтобы оставить неаполитанцев лидерами Серии А. Теперь у «Наполи» минимальное преимущество, которое ещё можно развить. Добавьте к этому отсутствие еврокубков и больше времени на отдых.

Проблемы с группой атаки

Стоит копнуть глубже – «нерадзурри» не просто так забуксовали в последних играх. У команды возникают огромные проблемы с завершением – не в форме лидеры атаки. Лаутаро Мартинес в целом весь сезон проводит на уровень ниже, чем предыдущие (только девять голов за 22 матча чемпионата), но его спад хотя бы частично маскировал Маркус Тюрам.

Теперь захандрил и француз. За 10 матчей в 2025 году форвард отметился лишь одним голом (против «Эмполи» – 3:1). После была шестиматчевая голевая засуха и травма в игре с «Фиорентиной». Маркуса пришлось заменить на 27-й минуте матча. Отсюда ноль голов в отложенном матче с «фиалками» и натужные другие игры. В 24-м туре с флорентийцами спас автогол Понграчича и выстрел Арнаутовича, в дерби пришлось включаться центральному защитнику де Врею.

Теперь Индзаги надо ломать голову, кем заменить нападающего. Конечно, остаётся выбор между Мехди Тареми и Марко Арнаутовичем, но они не дадут то же качество в финальной трети.

Команды предпочитают прагматичность

Но то было в прошлом, когда туринцев ещё тренировал Аллегри. Что Массимилиано, что Симоне предпочитают прагматичный стиль и ждут ошибок соперника, не летят бездумно в атаку: с 2021 года (летом оба возглавили свои клубы) лишь в трёх матчах команды забивали более трёх мячей. При этом сыграли между собой 11 раз.

Прогноз Soccer.ru: в первом круге «Юве» и «Интер», вопреки ожиданиям, выдали результативный поединок (4:4), но такое вряд ли повторится. У «нерадзурри» Лаутаро не в форме, а Маркус на травме, поэтому Индзаги сыграет построже в обороне, надеясь на пару опасных моментов и реализацию. Туринцы же, кажется, нашли свою игру и возвращают уверенность, а новичок Коло Муани на ходу. Плюс игра пройдёт на их территории. Поставим на неожиданную победу «Юве».