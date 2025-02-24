«Челси» — «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1740421844

сегодня, 21:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Саутгемптон», который состоится 25 февраля 2025 года

«Челси»

«Аристократы» в последнее время сильно сдали в результатах и теперь находятся в роли догоняющих. «Челси» на данный момент располагается уже на седьмом месте с 43 баллами, но от зоны Лиги чемпионов отстает всего на один пункт. В случае победы над главным аутсайдером АПЛ , хозяева наверняка смогут подняться выше по таблице.

22 февраля «Челси» проиграл на выезде «Астон Вилле» (1:2), а 14 числа крупно проиграл «Брайтону» (0:3).

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» закономерно является самой слабой командой в нынешнем сезоне АПЛ и шансов исправить ситуацию у команды очень мало. Команда набрала девять очков и от двух соперников отстает на восемь очков. В игре на выезде с «Челси» у «святых» не будет много шансов, поэтому придется демонстрировать высокую реализацию.

22 февраля «Саутгемптон» разгромно проиграл «Брайтону» (0:4), а 15 числа уступил на своем поле «Борнмуту» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.19

Ничья – 8

Победит «Саутгемптон – 13

Тотал больше 3.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.15

Статистика

„Челси“ проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей „Саутгемптона“ завершились исходом „обе забьют“

„Саутгемптон“ проиграл четыре из десяти последних матчей с „Челси“ при трех победах

Прогноз

Поставить на победу „Челси“ в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.47. Хозяева наверняка бодро начнут поединок и обзаведутся преимуществом уже к середине матча.