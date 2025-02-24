«Арминия» — «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Германии «Арминия» — «Вердер», который состоится 25 февраля 2025 года

«Арминия»

Не так давно «Арминия» боролась за выживание в Бундеслиге, а сейчас она является командой третьей лиги Германии. Тем не менее, клубу удалось дойти до поздней стадии кубка страны, где она будет принимать «Вердер» и попытается создать еще одну сенсацию. «Арминии» особо нечего терять, поэтому матч определенно будет интересным и нести в себе большое количество сюрпризов.

21 февраля «Арминия» на выезде обыграла «Мюнхен 1860» (3:0), а ранее одолела «Эргцебирге» на своем поле (2:1).

«Вердер»

«Вердер» проиграл несколько последний матчей в чемпионате Германии и находится не в лучшем настроении, но на поединок кубка страны футболисты будут настраиваться по-особенному. В случае победы над «Арминией», коллектив из Бремена выйдет в стадию полуфинала, что будет являться уже неплохим результатом и шансом побороться за трофей, который в последние годы у клуба не было.

21 февраля «Вердер» разгромно проиграл «Фрайбургу» (0:5), а 16 числа на своем поле уступил «Хоффенхайму» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арминия» – 4.1

Ничья – 3.65

Победит «Вердер» – 1.92

Тотал больше 2.5 мячей – 1.88

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

«Арминия» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вердер» выиграл только два из восьми последних поединков на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Вердера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что матч будет сложным для обеих команд, но выиграет его более квалифицированная команда.