Соперник по полуфиналу Кубка Испании умеет вскрывать слабости «Барселоны». «Атлетико» не раз останавливал грандов

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вчера, 10:12

Неудобный противник для каталонцев.

Отыграли отставание – плюс мораль

У каталонцев был тяжёлый период, в который задумались – а стоило ли менять Хави на Флика, если результат тот же. «Барселона» ярко начала сезон – особенно на фоне проблемных мадридских клубов. Но начиная с ноября, «сине-гранатовые» растеряли преимущество в чемпионате – и даже потеряли лидерство в турнирной таблице. На том отрезке команда выиграла лишь раз за семь туров. Разочарование было объяснимо. К моменту отъезда на Суперкубок Испании в Ла Лиге отыграли 18 туров – и «блауграна» оказалась на третьем месте, отставая от лидирующего «Реала» на восемь очков. Предпосылок к камбэку было маловато.

Но в феврале наступил переломный момент. Конкуренты сами начали сдавать. «Сливочные» сначала уступили «Эспаньолу», потом поделили очки с «Осасуной» и в дерби с «Атлетико». «Матрасники» ошибались и того чаще – поражение от «Леганеса», ничьи с «Вильярреалом», в дерби и против «Сельты». «Барселона» не очень вкатилась в чемпионат (1:1 с «Хетафе») – зато после выдала ударную серию. К каталонцам вернулась результативность – и с 21-го по 25-й тур они забили 15 мячей. Сейчас банда Флика снова на первом месте (после победы над «Лас-Пальмасом») – и делит лидерство с «Реалом» (по 54 очка). После взрывного отрезка молодой коллектив на огромной мотивации ждёт кубковый поединок и 1/8 финала ЛЧ .

Есть сомнения

Всё же нет уверенности что немецко-испанская машина снова не заглохнет. Тот спад был объясним – но он и корень очередного потенциального пике. Прежде всего проблема в травмах. «Барселона» в определённый момент осталась без важных игроков основы – Марка-Андре Тер Штегена, Рональда Араухо, Андреаса Кристенсена, Марка Берналя, также выбыли Гарсия, Фати, Торрес. Скамейка просела – и это должно было сказаться на результатах. Тем более в случае с вратарской позицией есть дополнительные осложнения – у Флика не сложились отношения с Пеньей, который хорошо подходил по стилю. А Щесны часто ошибается – эта точка для «сине-гранатовых» до сих пор взрывоопасна.

Помимо этого, большая ответственность легла на 17-летнего Ламина Ямаля. Вингер отлично справляется с ролью главного открытия планеты и показывает не по годам зрелый футбол. У этого есть побочный эффект – от юниора многого ждут, это огромная ответственность для школьника. Плюс игра в атаке завязана на его качествах. И любое повреждение сказывается на уровне футбола. Ламин выбыл в ноябре на несколько матчей – «Барселона» уступила «Реал Сосьедаду» и «Лас-Пальмасу», плюс сыграла вничью с «Сельтой».

То есть нет спора, что «сине-гранатовые» хороши, что в оптимальной форме это тяжелейший соперник. Только травмы и зависимость от Ямаля выводят команду из баланса.

Тяжёлый этап для Симеоне

Селекционеры «Атлетико» хорошо поработали – настолько, что даже с усилившимся «Реалом» и возродившейся «Барселоной» «матрасники» на короткий отрезок вырвались в лидеры. Только теперь всё возвращается в привычное русло: вечное «Эль-Класико» в гонке за титул и «Атлетико» на третьем месте.

Команда сама сбила себя с дистанции необязательными потерями, так что винить в этом некого. Вдобавок предстоящий отрезок – крайне важный и тяжёлый для коллектива. Кубковый поединок с «Барселоной» задаст настроение на весенний этап – тем более наступают решающие стадии (полуфиналы), «матрасники» близки к трофею. Сразу после – принципиальная игра с «Атлетиком». Эрнесто Вальверде оправился после работы в «Барселоне» и снова показывает уровень с басками. Скромная команда добралась до зоны ЛЧ и даже на пять очков отстаёт от мадридцев. Подпускать их ближе никто не хочет. И всё это – в преддверии 1/8 финала Лиги чемпионов, где у «Атлетико» будет дерби с «Реалом». В начале марта нет права на ошибку.

Грандам тяжело с «Атлетико»

Это достаточно крепкая команда, чтобы не бояться таких проверок. «Матрасники» с середняками и аутсайдерами играют скверно – но для грандов становятся очень неудобным соперником. Вспомнить прошлогоднее столкновение с «Интером» – «нерадзурри» сломали все зубы о неуступчивую жёсткую оборону испанцев. И в итоге мадридцы прошли финалиста ЛЧ -22/23. В дерби с «Реалом» ситуация аналогичная – «сливочные» в предыдущих семи играх только раз одержали победу. У «матрасников» их две – 3:1 в чемпионате и 4:1 в Кубке в прошлом сезоне. Недавний поединок завершился ничьей.

«Барселона» справляется – но и для каталонцев это испытание. Мадридцы садятся в оборону, которую кому угодно скрыть очень сложно. Особенно тем, кто хорош на свободном пространстве (Симеоне его просто выжигает).

Каталонцы нашли противоядие

В 10 из последних 20 матчей «сине-гранатовые» не смогли обыграть «Атлетико» – и хоть проблемы остаются, в последнее время ситуация выправилась. Каталонцы обыграли мадридцев в пяти из шести встреч, начиная с 2022 года. В то же время трижды это были минимальные победы.