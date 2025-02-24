РПЛ возвращается в ближайшую пятницу. Сразу встреча «Зенита» и ЦСКА, а затем кастинг для Карпина

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сегодня, 12:11

Насыщенные событиями туры.

Девятнадцатый тур, 28 февраля – 2 марта

В пятницу «Динамо» из Махачкалы примет «Локомотив». Учитывая, как молодые подопечные Галактионова стартовали в сезоне – перестрелкой с «Акроном» 3:2, можно ожидать повторение того опыта. Или «Локомотив» станет скучнее? В любом случае у «Динамо» есть причина сыграть со всех сил. Махачкалинцы уступили в первом круге 2:0, хотя больше владели мячом и пять раз заставили Лантратова вступить в игру. После пятничного матча серия игр в субботу. Центральная игра – «Зенит» против ЦСКА . Для фанатов и футболистов клубов это принципиальное противостояние. ЦСКА плохо сыграл дома против фаворита, надо исправляться. Тем более, может дебютировать новый форвард Алеррандро. Также должны дебютировать новички «Зенита». У команды другой правый фланг – серб Мимович и бразилец Энрике. У «Краснодара» зимой не было новичков, что не мешает команде Мусаева претендовать на титул. Первый домашний матч нового года проведут против грешников осени из Самары. «Крылья Советов» выступили ниже возможностей. Тренера Осинькина просили уйти, но опытный наставник отказался. Зимой самарцы взяли в аренду Зиньковского и Гагнидзе. Ещё есть форвард Сергеев, вернувшийся из «Зенита». Также непростой поединок у «Спартака». Дома сыграют против «Оренбурга». Станкович начал путь в РПЛ с поражения от Деограсии. Сейчас аутсайдера тренирует бывший тренер «Спартака» Слишкович. Босниец не остался в штабе Деяна, хочет быть самостоятельным. Интересный поединок, где по уму «Спартак» должен спокойно брать три очка. Но москвичи не всегда подключают футбольные мозги во время матчей. А вот в паре «Ростова» и «Динамо» хитрые команды. Интриги матчу добавляет несколько фактов. Первый – капитан «Ростова» Глебов сыграет за «Динамо», один из самых громких трансферов зимы в РПЛ . А тренер Карпин мог возглавить москвичей вместо Лички. Но в «Ростове» не нашли адекватную замену. А если ростовчане обыграют «Динамо» в гостях, то Валерий Георгиевич останется фаворитом в глазах директора москвичей Бувача.

Двадцатый тур, 7-9 марта

По вывескам второй тур года не такой яркий, как первый. Команды будут входить в сезон. Если повезёт с погодой, то состояние полей не испортит футбольный праздник. Многие болельщики смогут впервые после длительной паузы увидеть живой футбол. На двадцатый тур давят результаты стартовых игровых дней. Например, если у «Краснодара» случится ничья против «Крыльев Советов», то вырастет давление против «Пари НН» в гостях. А если «горожане» наберут шесть пунктов, а «Зенит» потеряет очки с ЦСКА в девятнадцатом туре, то «Краснодар» может встретить международный женский день лидером РПЛ . Приятный бонус фанаткам клуба, Кордобы и Сперцяна. А у «Зенита» непростой выезд в Воронеж. Непростой потому, что «Факел» трижды подряд проиграл фавориту в сезоне. Важно взять реванш за неудачи в Кубке и в первом круге РПЛ . ЦСКА после матча с командой Семака дома примет «Химки». Ещё одна интрига первых туров – психологическое состояние этого середняка. Тренер и футболисты «Химок» без зарплаты. Спонсор клуба под домашним арестом, судят за предполагаемое мошенничество. «Химкам» будет сложно, хотя это опасная для фаворитов команда. У «Динамо» из Махачкалы тоже колючий подход. Станут опасным соперникам для тёзок из Москвы. А вот в заключительном матче двадцатого тура в Казани проверят состояние «Спартака». Фаворит в первом круге в меньшинстве дожал «Рубин». Станкович понимает, что сложно развить успешную серию конца года – шесть побед в РПЛ подряд, после паузы и с такими соперниками, как «Оренбург» и «Рубин». Плохие преграды для старта фаворита, умеют сыграть жёстко и контратаковать. Оборона у оппонентов не лучшая, зато вратари их выручали. Форварду «Спартака» Угальде важно не сбавить после зимней паузы.

Двадцать первый тур, 15-16 марта

К середине марта команды покажут себя. Появятся первые намёки на определяющие серии. Например, если «Зенит» стартует с побед над ЦСКА и «Факелом», то поединок в Москве против «Спартака» станет ключевым для всего сезона. Станковичу для реальной борьбы за титул нужно дома обыграть петербуржцев. Задача крайне сложная. В РПЛ «красно-белые» не побеждали «Зенит» в 13 матчах подряд. Семак ни разу не проиграл «Спартаку» как тренер петербуржцев в чемпионате. У «красно-белых» с учётом Кубка одна победа за много лет. Разумеется, если Станкович хочет переписать историю, то должен выходить только за победой. Ничья будет в пользу «Краснодара», «Динамо» и «Локомотива». В двадцать первом туре Личка сыграет против Галактионова. В прошлом году московское дерби завершилось успехом «Динамо». «Локомотиву» нужен реванш. А «Краснодар» сыграет в гостях против Карпина. В Ростове-на-Дону «горожанам» будет непросто. А ещё будут ждать, чтобы в матче «Спартака» и «Зенита» случился результат в их пользу. Кроме матчей лидеров, в 21-м туре встреча Дзюбы против ЦСКА , а также важный бой «Химок» против «Ахмата». Клуб из Грозного предпоследний в таблице РПЛ . У них сложный стартовый календарь. «Рубин», «Локомотив», а затем кубковый матч против «Краснодара». Игра с «Химками» будет невероятно важной. Осталась не только борьба за титул, но заплыв за выживание в РПЛ .