Новый рекорд Ямаля. Оставил позади Лукаку и Беллингема

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вчера, 19:01

Обогнал даже Беллингема и Лукаку.

Вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории европейского футбола, достигшим знакового рубежа в 100 профессиональных матчей за клуб и национальную сборную. Но давайте вспомним тех, кого обошел наследник Месси. Приводим список футболистов по версии сайта Transfermarkt.

10. Базиль Боли (18 лет, 11 месяцев)

Венцом славы французского защитника стал победный гол «Марселя» в их исторической победе в финале Лиги чемпионов 1993 года над «Миланом» Фабио Капелло. В то время Базилю было всего 26 лет, но у него впереди была половина футбольной жизни. Боли был воспитанником «Осера», провел 45 матчей за сборную Франции, но завершил карьеру в возрасте 30 лет. Была серия коротких и не слишком эффектных выступлений за «Рейнджерс», «Монако» и «Урава Рэд Даймондс».

9. Джуд Беллингем (18 лет, 10 месяцев)

Иногда в нашем топе появляется игрок, который уже имеет все задатки, чтобы стать великим. Беллингем провел уже десятки матчей за клуб своего детства «Бирмингем», когда ему было всего 16 лет. Руководство клуба получило много критики в свой адрес, когда изъяло номер Беллингема после перехода Джуда в дортмундскую «Боруссию», но спустя время этот шаг уже не выглядит таким уж и опрометчивым.

8. Джанлуиджи Доннарумма (18 лет, 9 месяцев)

Первому номеру сборной Италии было всего 22 года, когда ПСЖ подписал его на правах свободного агента после выступлений за «Милан». На тот момент он уже провел более 200 матчей в Серии А (больше 250 во всех соревнованиях) за россонери и больше 30 за сборную Италии. Да, порой великие вратари уходят бесплатно. Кстати, сегодня Джанлуиджи исполнилось 26 лет. А самое интересное, что сегодня и Матвею Сафонову исполнилось… тоже 26 лет! Поздравляем вратарей и желаем им поменьше пропускать мячей.

7. Норман Уайтсайд (18 лет, 9 месяцев)

Бывший игрок сборной Северной Ирландии Уайтсайд побил рекорд Пеле! Он стал самым молодым футболистом, появлявшимся на чемпионате мира, сделав это через 42 дня после своего 17-летия.

Он также прорвался в состав «Манчестер Юнайтед» в начале 80-х, став самым молодым игроком первой команды «красных дьяволов» со времен Дункана Эдвардса.

К сожалению, постоянные проблемы с травмами не позволили форварду сделать долгую карьеру. В конце концов он повесил бутсы на гвоздь в возрасте 26 лет в 1991 году.

6. Уоррен Заир-Эмери (18 лет, 7 месяцев)

Это жемчужина в академии ПСЖ , Заиру-Эмери не потребовалось много времени, чтобы закрепиться в полузащите многолетних чемпионов Лиги 1. Этот парень является самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим во взрослой команде ПСЖ , на тот момент ему было всего 16 лет, это случилось в августе 2022 года. Важным преимуществом футболиста является его универсальность. Важно, что при такой огромной конкуренции Уоррен продолжает бороться за место в составе.

«Я никогда не видел игрока с таким интеллектом в таком молодом возрасте. Благодаря своему уму он подстраховывает своих партнеров, это мало кто замечает», – говорил главный тренер парижан Луис Энрике.

5. Селестин Бабаяро (18 лет, 7 месяцев)

Нигериец пришел набраться опыта в качестве молодого игрока в «Андерлехте», прежде чем присоединиться к «Челси». Бабаяро боролся с травмами в первые годы на «Стэмфорд Бридж», но в итоге провел 197 матчей за «синих». Позже он три сезона поиграл в «Ньюкасле», но в итоге Селестин ушел на пенсию в возрасте 30 лет, последним клубом в его карьере стал «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он сыграл 45 минут в товарищеском матче.

4. Гави (18 лет, 5 месяцев)

Выпускник Ла Масии считается одним из лидеров нового поколения восходящих звезд «Барселоны». Он дебютировал за каталонский клуб всего через 24 дня после своего 17-летия и быстро стал любимцем болельщиков благодаря своим энергичным и самоотверженным выступлениям в центре полузащиты. К сожалению, его прогресс сильно замедлился, когда он порвал правую переднюю крестообразную связку в ноябре 2023 года, но теперь Гави снова на поле и готов наверстать упущенное.

3. Юри Тилеманс (18 лет, 5 месяцев)

22-летний бельгиец был на радарах многих топ-клубов, когда «Лестер Сити» подписал его в январе 2019 года. На тот момент футболист провел более 200 матчей за «Андерлехт» и «Монако». Сейчас играет за «Астон Виллу», которая продолжает ставить для себя максимальные задачи.

2. Ромелу Лукаку (17 лет, 7 месяцев)

Да, кстати, снова «Андерлехт» в нашем списке после Бабаяро и Тилеманса. Три представителя одного клуба в таком рейтинге – это очень высокий показатель. Во время игры за бельгийскую команду Ромелу выиграл пари у тренера:

Я заключил пари с нашим тренером. На кону были блинчики и мойка машин, а также мое место в основе. Мне нужно было забить 25 голов, что я и сделал к Рождеству. В тот момент мы ели блин, братан! Это была хорошая сделка.

1. Ламин Ямаль (17 лет, 7 месяцев)

Вот мы и подошли к нашему герою, благодаря которому и возник этот рейтинг. Важно отметить, что у «Барселоны» сейчас довольно много молодых футболистов. Если они продолжат прогрессировать, то это будет непобедимая команда. Педри, Гави, Ямаль, Гарсия, Касадо – этот список можно продолжать. Через пять лет это может быть команда супергероев.