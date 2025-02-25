«Ювентус» — «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Ювентус» — «Эмполи», который состоится 26 февраля 2025 года

«Ювентус»

Туринский клуб в нынешнем сезоне переживает как взлеты, так и падения, но сейчас речь идет о кубке Италии, который «Ювентус» определенно рассчитывает забрать. Вылет из Лиги чемпионов огорчил руководство и болельщиков, но трофей в этом сезон определенно поднял бы им настроение, ведь он является сейчас для «зебр» самым реальным в исполнении.

23 февраля «Ювентус» на выезде обыграл «Кальяри» (1:0), а 19 числа уступил ПСВ в дополнительное время Лиги чемпионов (1:3).

«Эмполи»

«Эмполи» мало кто ожидал увидеть на стадии 1/4 финала, но клуб своей игрой заслужил это место и попробует продвинуться в полуфинал, хотя все эксперты пророчат победу «Ювентусу», особенно учитывая серию матчей без побед у «Эмполи». Тем не мене, в футболе бывает всякое и предстоящий матч не оставит равнодушными болельщиков.

23 февраля «Эмполи» разгромно проиграл на своем поле «Аталанте» (0:5), а 16 числа также крупно уступил уже на выезде «Удинезе» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.27

Ничья – 5.8

Победит «Эмполи» – 13

Тотал больше 2.5 мячей – 1.73

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

«Эмполи» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Туринский клуб выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» выиграл шесть из десяти последних матчей у «Эмполи» во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что уже в первой половине встречи хозяева смогут добиться преимущества, которое должны доводить до победы.