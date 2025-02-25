«Ювентус» — «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Ювентус» — «Эмполи», который состоится 26 февраля 2025 года
«Ювентус»
Туринский клуб в нынешнем сезоне переживает как взлеты, так и падения, но сейчас речь идет о кубке Италии, который «Ювентус» определенно рассчитывает забрать. Вылет из Лиги чемпионов огорчил руководство и болельщиков, но трофей в этом сезон определенно поднял бы им настроение, ведь он является сейчас для «зебр» самым реальным в исполнении.
23 февраля «Ювентус» на выезде обыграл «Кальяри» (1:0), а 19 числа уступил ПСВ в дополнительное время Лиги чемпионов (1:3).
«Эмполи»
«Эмполи» мало кто ожидал увидеть на стадии 1/4 финала, но клуб своей игрой заслужил это место и попробует продвинуться в полуфинал, хотя все эксперты пророчат победу «Ювентусу», особенно учитывая серию матчей без побед у «Эмполи». Тем не мене, в футболе бывает всякое и предстоящий матч не оставит равнодушными болельщиков.
23 февраля «Эмполи» разгромно проиграл на своем поле «Аталанте» (0:5), а 16 числа также крупно уступил уже на выезде «Удинезе» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 1.27
- Ничья – 5.8
- Победит «Эмполи» – 13
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.73
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15
Статистика
- «Эмполи» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Туринский клуб выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Ювентус» выиграл шесть из десяти последних матчей у «Эмполи» во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Ювентуса» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что уже в первой половине встречи хозяева смогут добиться преимущества, которое должны доводить до победы.