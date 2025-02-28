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«ПСЖ» — «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:13
«ПСЖ» — «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лилль», который состоится 1 марта 2025 года

«ПСЖ»

Парижане играют очень уверенно и имеют целую серию побед в различных турнирах. Команда лидирует в Лиге 1 и набрала 59 баллов и опережает ближайшего соперника на 13 пунктов. Матч с «Лиллем» будет достаточно сложным, но «ПСЖ» играет на своем поле и болельщики будут ждать только победы, которая может дастся не так легко.

26 февраля «ПСЖ» в кубке Франции обыграл на выезде «Стад Бриошен» (7:0), а 23 числа в чемпионате обыграл «Лион» (3:2).

«Лилль»

«Лилль» неплохо выступает в чемпионате Франции и готовится к матчам Лиги чемпионов. Команда в Лиге 1 занимает четвертое место с 41 баллом и от второго места отстает всего на пять пунктов, но опережает «Монако» на одно очко. Для гостей принципиально как минимум не проиграть у «ПСЖ» в гостях, что даст уверенность перед следующими встречами.

22 февраля «Лилль» на своем поле обыграл «Монако» (2:1), а 16 числа на выезде одолел «Ренн» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «ПСЖ» – 1.4
  • Ничья – 5.1
  • Победит «Лилль» – 7.1
  • Тотал больше 3 мячей – 1.7
  • Тотал меньше 3 мячей – 2.15

Статистика

  • «Лилль» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «ПСЖ» выиграл восемь из десяти домашних встреч при двух ничьих
  • Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «ПСЖ» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что хозяева не будут откладывать вопрос о победителе надолго и постараются добиться преимущества уже к середине поединка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
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