«ПСЖ» — «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Франции « ПСЖ » — «Лилль», который состоится 1 марта 2025 года

« ПСЖ »

Парижане играют очень уверенно и имеют целую серию побед в различных турнирах. Команда лидирует в Лиге 1 и набрала 59 баллов и опережает ближайшего соперника на 13 пунктов. Матч с «Лиллем» будет достаточно сложным, но « ПСЖ » играет на своем поле и болельщики будут ждать только победы, которая может дастся не так легко.

26 февраля « ПСЖ » в кубке Франции обыграл на выезде «Стад Бриошен» (7:0), а 23 числа в чемпионате обыграл «Лион» (3:2).

«Лилль»

«Лилль» неплохо выступает в чемпионате Франции и готовится к матчам Лиги чемпионов. Команда в Лиге 1 занимает четвертое место с 41 баллом и от второго места отстает всего на пять пунктов, но опережает «Монако» на одно очко. Для гостей принципиально как минимум не проиграть у « ПСЖ » в гостях, что даст уверенность перед следующими встречами.

22 февраля «Лилль» на своем поле обыграл «Монако» (2:1), а 16 числа на выезде одолел «Ренн» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 1.4

» – 1.4 Ничья – 5.1

Победит «Лилль» – 7.1

Тотал больше 3 мячей – 1.7

Тотал меньше 3 мячей – 2.15

Статистика

«Лилль» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл восемь из десяти домашних встреч при двух ничьих

» выиграл восемь из десяти домашних встреч при двух ничьих Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз