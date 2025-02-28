«ПСЖ» — «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лилль», который состоится 1 марта 2025 года
«ПСЖ»
Парижане играют очень уверенно и имеют целую серию побед в различных турнирах. Команда лидирует в Лиге 1 и набрала 59 баллов и опережает ближайшего соперника на 13 пунктов. Матч с «Лиллем» будет достаточно сложным, но «ПСЖ» играет на своем поле и болельщики будут ждать только победы, которая может дастся не так легко.
26 февраля «ПСЖ» в кубке Франции обыграл на выезде «Стад Бриошен» (7:0), а 23 числа в чемпионате обыграл «Лион» (3:2).
«Лилль»
«Лилль» неплохо выступает в чемпионате Франции и готовится к матчам Лиги чемпионов. Команда в Лиге 1 занимает четвертое место с 41 баллом и от второго места отстает всего на пять пунктов, но опережает «Монако» на одно очко. Для гостей принципиально как минимум не проиграть у «ПСЖ» в гостях, что даст уверенность перед следующими встречами.
22 февраля «Лилль» на своем поле обыграл «Монако» (2:1), а 16 числа на выезде одолел «Ренн» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 1.4
- Ничья – 5.1
- Победит «Лилль» – 7.1
- Тотал больше 3 мячей – 1.7
- Тотал меньше 3 мячей – 2.15
Статистика
- «Лилль» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл восемь из десяти домашних встреч при двух ничьих
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что хозяева не будут откладывать вопрос о победителе надолго и постараются добиться преимущества уже к середине поединка.