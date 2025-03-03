«Реал» Мадрид – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnackle

1741008788

вчера, 16:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Атлетико», который состоится 4 марта 2025 года

«Реал» Мадрид

Команда Карло Анчелотти хорошо выступает в последних матчах Лиги чемпионов, но стала часто терять очки в Ла Лиге. Сейчас «Реалу» предстоит сложный матч с соперником из своего же города «Атлетико». Поединки между клубами всегда проходят нервозно с большим количеством желтых карточек. Хозяева постараются извлечь из этой борьбы свои моменты и реализовать их.

1 марта «Реал» проиграл в чемпионате «Бетису» (1:2), ведя в счете, а 23 числа коллектив на своем поле справился с «Жироной» (2:0).

«Атлетико»

На прошлых выходных «Атлетико» воспользовался осечкой «сливочных» в чемпионате и обошел их на два пункта. Примерно такой же вариант «матрасники» хотят провернуть и в Лиге чемпионов, но для этого нужно сначала уверенно сыграть на поле соперника. Поединок будет непростой, но даже ничья сыграет в пользу гостей, ведь ответная встреча пройдет уже при своих фанатах.

1 марта «Атлетико» с большим трудом выиграл у «Атлетик» Бильбао (1:0), а 22 февраля на выезде переиграл «Валенсию» (3:0). Оба матча прошли в рамках Ла Лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.87

Ничья – 3.55

Победит «Атлетико» – 4.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.95

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.85

Статистика

«Реал» проиграл два выездных матча из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» выиграл шесть из десяти матчей при четырех ничьих во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами в основное время завершились ничьими

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. В битве этих двух принципиальных соперников, ни один не хочет уступать даже на минимум. Предполагаем, что первая встрече не определит даже промежуточного победителя в этом противостоянии.