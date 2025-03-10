ПСЖ и «Реал» могут покинуть Лигу чемпионов на этой неделе. У грандов сложные ответные поединки

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вчера, 22:34

Крутые команды мечтают о камбэках.

«Ливерпуль» – ПСЖ

В циничном мире продажных людей говорят, что справедливости не существует. Ошибочное мнение. Да, справедливость редко стучит в двери тем, кто её заслужил. Но она бывает в жизни и футболе. ПСЖ дома нанес 27 ударов по воротам соперника против 2 выстрелов «Ливерпуля». Парижане вчистую переиграли лидера АПЛ . Слот увидел худший матч своей команды. Однако из 10 ударов в створ ни один не завершился голом. Алиссон провел выдающийся поединок. А вот единственный меткий удар Эллиотта заставил Доннарумму пропустить. ПСЖ на «Энфилд Роуд» надо совершить один из главных камбэков года. Во вторник решится судьба одной из великолепных команд. «Ливерпуль» попробует сыграть намного качественнее.

«Астон Вилла» – «Брюгге»

Бельгийцы подарили сенсацию на прошлой стадии, когда выбили одного из лидеров Серии А «Аталанту». Но опытный тренер «Астон Виллы» Эмери много раз выигрывал еврокубки. Знает, как готовиться к соперникам в плей-офф. У англичан появились сильные новички Рэшфорд и Асенсио, которые забивали в Лиге чемпионов. В гостях «Астон Вилле» повезло с автоголом и пенальти во втором тайме. «Брюгге» уступил 1:3, им будет сложно отыграться в гостях. С другой стороны, важно учесть контекст. «Астон Вилла» недавно пропустила четыре гола от «Кристал Пэлас». Вот только чаще ошибки в выездных матчах. Дома Эмери обыграл «Баварию» и «Манчестер Сити». Если пройдут «Брюгге», впереди ждёт лучший в схватке Слота и Энрике.

«Атлетико» – «Реал»

На таком этапе вряд ли стоит полагаться на цифровые оценки компьютерных алгоритмов. Понятно, почему бездушная машина оставила всего 26% шансов «Атлетико». Проиграли в гостях 1:2, а «Реал» опытный участник плей-офф Лиги чемпионов. Вот только Симеоне знает соперника. Надо отыграть всего один мяч. Поражение от «Хетафе» разозлило «Атлетико». «Реал» свой поединок чемпионата выиграл и поберег некоторых игроков. Команда Анчелотти точно фаворит в противостоянии. У них крутые форварды и многоопытный голкипер Куртуа. Вот только Облак в воротах «Атлетико» не первый год, а Гризманн, Альварес и Серлот – нападающие мирового уровня. Будет заруба, по ходу которой один разворот сюжета может перечеркнуть все усилия «Реала». Фанаты «Атлетико» будут гнать любимую команду вперед. Теперь подопечным Симеоне проще раскрываться, чем раньше. В какой-то момент дерби им придется рискнуть.

«Арсенал» — ПСВ

«Канониры» на выходных не сумели обыграть «Манчестер Юнайтед». Высокую результативность оставили в Нидерландах, где забили 7 раз в ворота ПСВ . Соперник допустил дикие ошибки. Нельзя даже сказать, что «Арсенал» провел выдающийся матч, хотя были заметно сильнее соперника. Иначе при счете 7:1 не бывает. Ответный поединок стал формальностью. Даже если «Арсенал» дома проиграет 0:5, то пойдет дальше. Артете светит матч против лучшего в мадридском дерби. Жребий не был добрым к «Арсеналу» на поздних стадиях турнира. Если англичане каким-то чудом пройдут «Реал» или «Атлетико», то позже надо обыграть лучшего в четверке с ПСЖ и «Ливерпулем». Путь в финал Лиги чемпионов полон опасностей.

«Байер» – «Бавария»

Верите в камбэк Алонсо? Теоретически отыгрыш возможен. Клубы с характером отвечали себе после ужасных выездных матчей. Но в Леверкузен едет «Бавария». Знают «Байер». Алонсо умудрялся не проигрывать главному клубу страны, а теперь Хаби везёт реже, чем в прошлом сезоне. Поединок в Мюнхене напомнил поражение «Байера» от «Аталанты» в финале Лиги Европы. Тренер Компани увидел, как Кейн, Олисе и другие ключевые футболисты «Баварии» четко выполнили установку. Даже травма голкипера Нойера не позволяет свято верить в камбэк. Однако Алонсо – смелый тренер, а «Байер» злой, ведь на выходных проиграли «Вердеру». Не сумели сократить отставание от «Баварии», которая тоже уступила в игре с «Бохумом».

«Интер» – «Фейеноорд»

Новым подопечным тренера ван Перси обидно. «Фейеноорд» дома бил по воротам голкипера «Интера», но у соперника очередной «сухарь». У Янна Зоммера и Хосепа Мартинеса на двоих один пропущенный мяч в текущей Лиге чемпионов. Теперь в Милане голландцам нужно отыграть два гола. Скорее всего, в этой паре Индзаги не повторит ошибки «Милана», где недооценили «Фейеноорд». Голландцы сумели выбить «россонери» после единственного удара в створ Меньяна в ответной игре. «Интер» в гостях поставил на голы Тюрама и Лаутаро Мартинеса. Теперь фаворит должен деловито отработать полтора часа и не пустить «Фейеноорд» к камбэку. Дальше по сетке лучшего в паре ждет победитель пары «Баварии» и «Байера».

«Лилль» – «Боруссия» Д

Алгоритмы, которые симулируют матчи тысячу раз, а потом выдают вероятность прохода дальше, считают пару интригующей. При этом после ничьей 1:1 отводят «Лиллю» 61%, а финалисту Лиги чемпионов лишь 39%. Команда тренера Ковача сильная по составу, но жутко нестабильная. На выходных «Боруссия» уступила «Аугсбургу», пока «Лилль» дома обыграл «Монпелье». Теперь «доги» будут атаковать ворота Кобеля. В первом поединке не понравилась игра обеих команд. За полтора часа было два выстрела в створ. Французы и немцы умеют играть острее. Впрочем, победитель в схватке точно не будет фаворитом по пути в полуфинал. «Лилль» или «Боруссия» сыграют против лучшей команды в дуэте с «Барселоной».

«Бенфика» – «Барселона»