«Спартак» бросил вызов «Динамо» и «Зениту». Станковичу важно показать лучший футбол в РПЛ

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сегодня, 10:12

Тренер верит в стандарты качества.

«Спартак» – рекордсмен сезона по «сухарям»

В последние годы РПЛ является результативной лигой. Связано это с падением уровня игры в защите и появлением множества молодых футболистов в разных линиях. Создают неприлично много моментов. В этом туре голкипер «Химок» Кокарев отразил 12 ударов от ЦСКА . Футболисты Николича без проблем создали неприлично много моментов. И не все голкиперы справляются с таким давлением. В текущем сезоне по 11 «сухарей» у вратарей «Краснодара» и «Зенита», но они не рекордсмены года.

Лучшим по количеству матчей без пропущенных мячей является вратарь «Спартака» Максименко. У Александра 12 «сухарей». Теперь не делился местом в воротах с другими голкиперами, как в прошлом сезоне. Забавно, но первая строчка «Спартака» по этой статистике повторилась. Только в прошлом сезоне «красно-белые» собрали 12 рекордных для сезона «сухарей» в 30 матчах. Сейчас имеют ещё 11 попыток в запасе, чтобы улучшить собственный показатель. Оборона стала круче с появлением серба Бабича.

Сильный центральный защитник может навести порядок, даже если нет невероятного опорника. Умяров прибавляет как центральный хавбек, но Наилю удобнее играть с подстраховкой рядом, чем самому в глубокой позиции в стиле Бускетса. А Бабич с напарниками справляется. Максименко тоже можно похвалить. У него не такой безумно высокий процент сейвов, как у Латышонка из «Зенита» и Агкацева из «Краснодара». Зато Александр почти не допускал ошибки. Его прогресс поднял «Спартак» в таблице.

В прошлом сезоне «Факел» пропустил на один гол меньше, чем «Спартак». В тридцати турах москвичи допустили 32 ошибки, в среднем 1.07 за матч. Сейчас тоже пока отстают от «Зенита» (12 пропущенных мячей) и «Краснодара» (13 ляпов в защите), но идут следом. Сегодня команда Станковича сыграет в Казани. Будет сложно не пропустить. А если получится, то останется 14 голов соперников после 20 туров. В среднем только 0.7 гола за игру, показатель на целых 30 % лучше, чем был в прошлом сезоне.

Учитывая проблемы «Зенита» в центре поля, а также отсутствие своего Бабича, можно предположить, что сильные соперники воспользуются ляпами чемпионов без мяча в ближайших турах. На следующей неделе не только кубковые поединки, но и матч «Спартака» и «Зенита» в Москве. Вот где хозяевам нужно показывать надежную игру в обороне и стараться обойти чемпионов с новым голкипером Латышонком в таблице пропущенных мячей. По xG соперников «Спартак» уже оторвался от «Зенита».

«Красно-белые» в голевой погоне за «Динамо»

Станкович ставит на простоту и надежность в защите. Иногда оборона «Спартака» паникует. Но только дважды сорвались, когда пропускали по три гола от «Локомотива» и «Краснодара» на коротком отрезке чемпионата. Нельзя сказать, что «красно-белым» всегда улыбается удача. Сами пашут. Постоянно с мячом, в этом сезоне по владению выше «Краснодара» и рядом с «Зенитом». Пусть «Спартака» не лидирует по количеству ударов, они выше двух главных конкурентов. А уступают другим клубам, вроде московского «Динамо».

Вчера команда Лички напомнила, как именно стала претендентом на чемпионство, забив 4 гола тезкам из Махачкалы. Соперник упрямый и редко позволяет себе так много ошибок в обороне. «Динамо» после 20 туров лидирует по ударам в створ чужих ворот. А забили 42 мяча, и это тоже лучший показатель сезона. Если представить, что столичный клуб сохранит голевой темп, то в конце путь будет иметь 63 гола. В прошлом сезоне самая результативная атака была у ЦСКА , забили 56 мячей. Как говорили выше, в РПЛ злая атака.

Защитники соперников побаиваются не только футболистов «Динамо», но и нападающих «Спартака». «Красно-белые» гоняются за соседями и «Зенитом». У команды Станковича матч в Казани в запасе и 38 забитых мячей. Нужно четыре гола, чтобы сравняться с «Динамо». Учитывая, что именно в линию нападения подписывали новичков, Станкович точно сделал ставку на высокое давление. Тактика опасная. Надо поднимать линии прессинга, с чем успешно справлялись. Зато это весьма благородный и смелый футбольный стиль.

Если у «Зенита» очень много вариантов ведения игры впереди, и далеко не все стабильные, то у «Спартака» есть Барко и Угальде. На них опираются по ходу рекордной для 21 века клубной серии из семи побед подряд в РПЛ . Не сомневаемся, что «Рубин» планирует навредить команде Станковича и прервать прекрасный забег. Но сам факт, что «Спартак» так хорошо рванул, говорит о здоровых футбольных тенденциях. Невзирая на проколы, пока Станкович устанавливал свои порядки, Деян оказался грамотным наставником.

А новички – правый вингер Солари и универсальный форвард Гарсия, нужны «Спартаку», чтобы поддержать результативность. Угальде удивил количеством голов, а Бонгонда, Медина и Маркиньос провели две трети сезона с перепадами. Если по качеству моментов соперников «Спартак» на гордом первом месте в РПЛ с минимальным показателем, то по собственным моментам они уступают «Динамо» и «Краснодару». Хотя разница небольшая, а матч в Казани позволяет создать и реализовать комбинации у ворот Ставера.

Голкипер «Рубина» тащит 72 % ударов, он непростая преграда. Однако у «Спартака» неплохая реализация. Заслужили моментами где-то 34 гола, а забили на четыре больше. Хотя есть один пункт, где можно прибавить. «Спартак» лишь шестой в РПЛ по соотношению голов к ударам в створ. У них реализация 30 % метких ударов, а у «Краснодара» целых 35 %. В этом пункте разница даже в один процент является большой. Весной Станкович попробуют наладить игру не только через Угальде, который туго завязал на себя атаки.