В Серии А и Ла Лиге расцвела интрига, а в АПЛ гонка умерла. Готовимся к параду новых чемпионов

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сегодня, 14:06

В большинстве лиг агрессивная борьба за трофеи.

Англия

В самой богатой лиге мира жаркой гонки не будет. Подвели «Арсенал» и «Манчестер Сити». У «Ливерпуля» сейчас 15 пунктов перевеса после ничьей Артеты и Аморима в Манчестере. Гвардиола тоже проиграл на выходных, но выбыл из чемпионской гонки намного раньше. Даже если «Арсенал» выиграет перенесенный матч, то 12 очков – комфортный перевес для «Ливерпуля». Слот проиграл только один раз за весь чемпионат. «Красные» допускают ошибки, как в Париже, они устали. Зато есть воля к победам. Так что осталось не глупить и выиграть АПЛ всего во второй раз в истории клуба.

Италия

Провели важный матч в Турине. «Ювентус» влетел «Аталанте», пропустив четыре мяча. Поскольку у лидера Серии А и действующего чемпиона «Интера» три осечки в последних шести турах, то теперь в борьбе за Скудетто «Наполи» – команда Конте недавно сыграла вничью с Индзаги, и «Аталанта». Ретеги и Лукман огорчали оборону Мотты, а ещё сильнее огорчили форварды «Ювентуса». Два удара в створ ворот клуба из Бергамо в домашнем матче – ужасный результат. «Ювентус» вылетает из чемпионской гонки, но тройка претендентов крутая. «Интер» здесь фаворит с оговорками.

Испания

Вчера клуб из пригорода Мадрида сделал подарок «Реалу». «Хетафе» дома обыграл «Атлетико». Форвард Корреа под занавес договорился до красной карточки, обзывая арбитра. Середняк забил два мяча в концовке. Поскольку «Реал» одержал победу над «Райо Вальекано», теперь именно команда Анчелотти на вершине таблицы вместе с «Барселоной». Но ещё могут опуститься ниже, ведь матч каталонцев перенесли. Скоропостижно скончался врач команды Карлес Гарсия. Посмотрим, как этот моральный удар скажется на «Барселоне», ведь речь о молодой и открытой команде.

Германия

Вот здесь всё скучно по вине «Байера». На прошлой неделе Алонсо уступил «Баварии» в матче Лиги чемпионов 3:0. А дальше коллектив Компани сделала конкуренту подарок, которым тот не воспользовался. В свежем туре Бундеслиги только одна команда из первых восьми в таблице победила. Причем это «Майнц», который забрался на третью строчку. На чемпионство провинциальный клуб не претендует. А «Бавария» на восемь пунктов выше «Байера». Немцы шутят, что Кейн снова не выиграет кубок, ведь за победу в Бундеслиге выдают «салатницу», а не нарядный горшочек.

Франция

Никакой борьбы нет, Сафонов станет чемпионом Франции с первой попытки, в отличие от Головина. Капитан «Монако» не выиграет престижный внутренний трофей, а вот ПСЖ снова чемпион. У них ни одного поражения в Лиге 1. Даже если не повезет отыграться против «Ливерпуля», команда с Дембеле, который забил 20 голов с начала года, останется лидером во Франции. У подопечных Луиса Энрике шесть побед в чемпионате подряд. Разнесли «Ренн» в гостях 1:4 с голкипером Сафоновым в основе. Причем играли резервом, поскольку берегут силы на поединок на «Энфилд Роуд».

Португалия

А вот здесь интересно. У «Бенфики» есть матч в запасе, «орлы» могут сравняться по очкам со «Спортингом». Хотя «львы» без тренера Аморима работают не так четко, они после серии ничьих вернулись к победам. «Порту» отстает от лидера на девять пунктов. Уход Консейсау не пошел на пользу. Но даже гонка с двумя фаворитами останется интересной до последнего тура. В прошлом сезоне Аморим выиграл титул со «Спортингом». Но в матче с «Барселоной» их конкурент «Бенфика» снова доказала высокий класс. Хотя обидно проиграли в большинстве, в гостях будут рисковать и атаковать.

Нидерланды

Год назад ПСВ на семь пунктов опередил «Фейеноорд» Слота. Сейчас «Аякс» юного тренера Фариоли на восемь очков выше действующих чемпионов из Эйндховена. Клуб из Амстердама в последние годы переживал кризис и получал скандальные удары из-за поведения руководства. Уходили ветераны, искали новых игроков. «Аякс» вернулся, ведь поставили на правильного тренера. Хотя пока не спешим отдавать им чемпионский титул. В Лиге Европы разные соперники показывают нестабильному ПСВ , что со столичным голландским клубом можно играть иначе и чаще побеждать «Аякс».

Турция

Скандальная лига с Моуриньо. Португалец тренирует «Фенербахче». Хотя в Стамбуле влетели 1:3 «Рейнджерс» в Лиге Европы, дома проиграли только в двух поединках. «Фенербахче» имеет матч в запасе, может подобраться к «Галатасараю» на расстояние в четыре пункта. Между собой команды сыграли 0:0, а после схватки Моуриньо обвинили в расизме. Жозе парировал нападки тем, что занимается благотворительностью в Африке, и подаст в суд на соседей. Эмоций много, а вот стабильности не хватает. «Галатасарай» с Осимхеном не проигрывает, зато собрал парочку ничьих.

Россия

Второй год подряд интересная борьба. «Спартак» в своем репертуаре – проиграли в Казани накануне матча с «Зенитом». «Краснодар» прервал неудачную серию против «Пари НН». Победа над командой Ганчаренко значит, что «горожанам» надо серьезно настраиваться на поединок против «Ростова». Если выиграют, а «Спартак» с «Зенитом» подпишут мировую, то Мусаев снова будет первым в таблице без равенства по очкам с командой Семака. Будет интересная борьба, ведь «Зенит» перестраивается, «Спартак» закупился нападающими, а «Краснодар» ждёт из лазарета Сперцяна.