Матч года для «Пари Сен-Жермен». Едут на «Энфилд», сохранив козырь, чтобы остановить «Ливерпуль»

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сегодня, 10:11

Развязка эпичного столкновения.

Конкуренты слетают

Пока более благоприятного хода сезона для «Ливерпуля» не придумаешь. Команда отлично стартовала и воспользовалась просадкой «Арсенала» с «Ман Сити». Пока привычные участники гонки буксовали на фоне травм лидеров, мерсисайдцы вырвались вперёд. В дальнейшем тенденция развилась. Монолитный «Ман Сити» развалился по кусочкам и стал середняком. У лондонцев дела чуть лучше, команда идёт на втором месте – правда, погоню только обозначает. Банда Артеты не может обыгрывать соперников на классе и слишком часто для потенциального чемпиона отдаёт очки. Ещё среди конкурентов были «Челси» и «Ноттингем», но это неопытные команды, они просто не могут обозначить конкуренцию достаточно жёстко.

Так получается, что заложенного Клоппом фундамента хватило на чемпионскую гонку в следующем сезоне, опытные конкуренты пошли на спад, а другие команды не имеют достаточно опыта и мощного состава, чтобы бороться с «красными» на равных. На выходе «Ливерпуль» сформировал отрыв уже в 15 очков (даже при форе «Арсенала» в один матч это слишком много). Это позволяет более экономно расходовать силы лидеров и сконцентрироваться на Лиге чемпионов, где для команды Слота тоже началась тяжёлая проверка. Моменты, когда надо переключать внимание с одного чемпионата на другой, попадаются даже слишком удачно.

В пользу ПСЖ – форма команды, за «Ливерпуль» – опыт, фарт и домашняя площадка

Преимущество у мерсисайдцев минимальное – рано отправлять клуб в четвертьфинал. Расклады слишком неоднозначны. У «Ливерпуля» и правда достаточно яркие козыри. Прежде всего опыт. Юрген Клопп отлично поработал над обновлением состава и собрал подходящий новый костяк, так что команда сразу же включилась в борьбу за требл. Тогда не повезло, не хватило опыта. Зато сейчас всё складывается куда лучше. Новые лидеры уже знают, что такое кризисные моменты, а старожилы открыли второе дыхание и выдают свои лучшие сезоны (Салах – точно). Не обходится и без элемента удачи.

Слоту подворачиваются моменты, когда он может сбавить обороты и дать игрокам отдых. Так было в заключительном туре общего этапа ЛЧ – и похожий момент наступает сейчас. В чемпионате «Арсенал» самоустраняется из гонки после ничьей с МЮ , «Сити» давно на обочине, а «Ноттингем» и «Челси» не могут достичь тех же оборотов, что «красные». В конце концов, фактор домашнего поля говорит в пользу «Ливерпуля» – на «Энфилде» ноги задрожали даже у «Барселоны» Месси.

При всём этом у «Пари Сен-Жермен» есть неочевидный козырь – форма, которую набрала команда. «Ливерпуль» сейчас показывает не такие яркие результаты, как на старте. Это тогда они рвали всех вокруг. К этому моменту наступила необходимость беречь силы. Где-то накопилась усталость – в общем, пик, вероятнее всего, прошёл. Парижане, наоборот, осенью мучились. Смотрелись скверно, теряли очки с конкурентами по ЛЧ . Но теперь ведущие футболисты сыгрались – и французы нашли свой рисунок.

Драма игрока может смениться драмой тренера

Понятно, что постоянные вылеты ПСЖ из Лиги чемпионов – это проблема всей команды и клуба. Деньги не играют в футбол, и результаты парижан – жёсткое, но яркое тому подтверждение. Обидно за отдельных футболистов, которые этот триумф заслужили, но оказались в заложниках ситуации. Особенно это касалось Килиана Мбаппе. Француз быстро перенял менталитет чемпионов, в финале ЧМ -2022 показал ярчайший перформанс, при этом в ПСЖ не получил возможность реализовать свой потенциал.

А теперь может развернуться тренерская драма. Луис Энрике – опытнейший специалист с выверенной системой. Он брал ЛЧ с «Барсой», доминировал в чемпионате Испании, возглавлял сборную, потом взялся за невозможное – решил привить чемпионские традиции ПСЖ . Теперь столкнулся с молодым и неопытным «Ливерпулем» под руководством такого же молодого тренера и оказался в шаге от вылета. Каково это – понимать, что, несмотря на все труды, твою команду обходит молодой и наглый коллектив?

Парижан испытывают их же слабостью

Команда оказалась в самом некомфортном для неё положении. Клуб помнит, как упускал преимущество в ответных матчах – это происходило в битве с «Челси» в сезоне-13/14 и против «Барселоны» спустя три года. Тогда ПСЖ праздновал домашнюю победу 4:0, а на «Камп Ноу» был просто уничтожен – 1:6. И ведь в сезоне-18/19 случился не менее яркий провал! Столкновение с разобранным после Моуриньо МЮ , Сульшер экстренно собирал по кусочкам тот коллектив. Манкунианцы проиграли 0:2 дома – и вдруг разобрали ПСЖ на выезде (3:1). Спустя год парижане остановились в шаге от победы, в финале уступив «Баварии».

И теперь команда, над которой издевались камбэками, сама должна сотворить что-то подобное – получили несправедливые -1 дома и надо обыгрывать сильнейший «Ливерпуль» на «Энфилде». Звучит как издевательство и одновременно главная проверка для парижан.