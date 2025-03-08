МЮ хочет «пережить» игру с «Арсеналом». Есть нюанс, который может стать козырем

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сегодня, 13:17

Манкунианцы умеют удивлять в таких матчах.

«Пережить» игру с «Арсеналом» – здоровая оценка МЮ

Рубен Аморим перед игрой с «Арсеналом» предельно честен:

Нам нужно пережить воскресенье [матч с «Арсеналом»], команда была очень уставшей в последние 20 минут [c «Сосьедадом»]. Все могут выйти на поле, если они тренируются [сегодня].

Это самая объективная оценка «красных дьяволов» – сейчас они не выдерживают никакого сравнения со второй командой Премьер-Лиги, между ними классовая пропасть. Манкунианцы ожили лишь на короткий отрезок в январе, когда выиграли четыре из пяти матчей во всех турнирах. Но сразу после этого свалились обратно. В феврале «Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (0:2), «Тоттенхэму» (0:1), поделили очки с «Эвертоном», с трудом переиграли «Лестер» и «Ипсвич».

«Красные дьяволы» потеряли неуступчивый характер и теперь сами мучаются от постоянной нестабильности. Сухие факты: МЮ затерялся в середине таблицы среди «Тоттенхэма», «Вест Хэма» «Эвертона» и пр., до зоны вылета 16 очков, но и зона еврокубков в стратосфере – 13 пунктов до «Челси» в топ-5. В чемпионате манкунианцам не на что претендовать, остаётся лишь Лига Европы – хотя, судя по игре с «Сосьедадом», и то не факт.

Проблемы с разных сторон

Бросается в глаза тотальная экономия боссов. В клубе перестали платить зарплату Фергюсону, на церемонию вручения «Золотого мяча» подбросить Гарначо и Майну просили «Сити», решили вести учёт коробок с гвоздями, запретили сотрудникам заказывать скотч, урезали порции еды в клубной столовой. И это на фоне огромных вложений в трансферы каждое лето. «Красные дьяволы» ещё недавно легко выкладывали чуть ли не 100 млн евро за сверкнувшего игрока, а теперь стремятся считать каждую копейку.

Параллельно с этим в клуб назначили Рубена Аморима, хотя отставка тен Хага влекла за собой большую компенсацию для голландца. Да и сам приход Рубена означал неизбежную перестройку. Это уже на пересечении финансовой и кадровой составляющей. «Юнайтед» очень невовремя решились на рокировку. У португальца не было времени заняться перенастройкой, не было трансферного окна для подписаний и денег на это.

И теперь в команде ещё более неустойчивая ситуация. Тренер не может интегрировать свою систему эффективно, идут осечка за осечкой, а команда под давлением результатов всё меньше верит новому тренеру. Это неизбежно ведёт руководство к вопросу – а не было ли назначение Аморима ошибкой?

«Канониры» не готовы стать праймовым «Ман Сити»

Сезон-22/23, неопытный «Арсенал» в феврале сенсационно лидирует в таблице Премьер-Лиги, «Ман Сити» отстаёт на пять очков. «Горожане» забирают свои баллы и ждут, пока у «канониров» кончится выносливость. В итоге это и происходит – а «небесно-голубые» забирают титул.

Сезон-24/25, обновлённый «Ливерпуль» врывается на вершину АПЛ и стремится нарастить отрыв, опытный «Арсенал» идёт в преследователях и ждёт ошибки конкурента. «Сити» считается идеальной командой для дистанции чемпионата потому, что Пеп отлаживает все процессы до идеала, коллектив хладнокровен и стабилен, отлично понимает свои силы. «Канонирам» этих качеств не хватало. Казалось, они должны были прийти с опытом. На деле даже в текущем сезоне лондонцы не приблизились – только отдалились от титула. Всё потому, что, когда ошибается «Ливерпуль», вскоре сам «Арсенал» теряет очки и возвращает фору мерсисайдцев. Нынешние «канониры» просто не готовы к трофею.

Еврокубки важнее – но и там большие проблемы

Логичнее было бы переключиться на Лигу чемпионов, только не в случае «Арсенала». У команды действительно не клеится в АПЛ – а трофей Артете нужен. Тут и непроходимый «Ливерпуль» на вершине, и отставание в 13 очков. Даже с матчем в запасе лондонцы могут потерять очки с «Ноттингемом», уступить «Вест Хэму», «Ньюкаслу». Это менее чем за месяц.

Загвоздка в том, что и в Лиге чемпионов шансы у «канониров» мизерные, поскольку немало гораздо более опытных соперников. Тот же «Ливерпуль» и «Барса» – основные фавориты, плюс остаётся «Пари Сен-Жермен», набравший форму. Вдобавок к ним – грозная «Бавария», прагматичный «Интер», непредсказуемый «Атлетико» и королевский «Реал». Куда ни пойди – везде топ-клубы, которые лучше готовы к такой борьбе.

Сила МЮ – давать топ-результат, когда все ждут провал

В прошлом сезоне МЮ был таким же проблемным, а «Ливерпуль» – чуть менее убедительным топом. Расстановка сил была та же, что у «Юнайтед» с «Арсеналом» сейчас. И когда к этому не было абсолютно никаких предпосылок, манкунианцы вырвали победу. Так ещё и заработали ничью во втором круге. И в текущем сезоне – ничьи с «Ливерпулем» и «Арсеналом» подряд, хотя «красные дьяволы» в яме. Настрой всё ещё сказывается, так что МЮ может этим воспользоваться.

Другое дело, что в чемпионате пошёл третий год, когда «Юнайтед» не может переиграть лондонцев. Последняя их победа приходится на сентябрь 2022-го.