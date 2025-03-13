«Фиорентина» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Фиорентина» – «Панатинаикос», который состоится 13 марта 2025 года
«Фиорентина»
Команда из Флоренции переживает очень сложный отрезок сезона и к 21й минуте первой встречи в Греции проигрывала (0:2). «Фиорентина» смогла сравнять счет буквально за пять минут, но все же уступила в первой игре в один мяч и теперь на своем поле попробует собраться с силами и пробиться в следующий раунд, поближе к очередному финалу Лиги Конференций.
9 марта «Фиорентина» на выезде проиграла «Наполи» в чемпионате (1:2), а шестого числа уступила в Лиге конференций «Панатинаикосу» (2:3).
«Панатинаикос»
«Панатинаикос» может и хотел выиграть крупнее в домашней игре с непростым соперником в лице «Фиорентины», но вполне удовлетворен своим преимуществом и уверен, что сможет забить в Италии. Тем не мене, матч не будет простым не для одной из команд, и вполне может считаться одним из двух центральных в этот игровой день, где один коллектив точно покинет Лигу конференций.
9 марта «Панатинаикос» сыграл вничью на выезде с «Атромитосом» (1:1), а шестого числа обыграл «Фиорентину» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фиорентина» – 1.55
- Ничья – 4.15
- Победит «Панатинаикос» – 6.65
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.97
Статистика
- «Панатинаикос» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фиорентина» проиграла четыре из десяти домашних встреч на своем поле
- Пять из восьми последних матчей «Панатинаикоса» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на х2 «Панатинаикоса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что гости смогут справиться с нервозностью и как минимум не проиграть во Флоренции, обеспечив себе место в четвертьфинале.