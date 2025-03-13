«Фиорентина» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Фиорентина» – «Панатинаикос», который состоится 13 марта 2025 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции переживает очень сложный отрезок сезона и к 21й минуте первой встречи в Греции проигрывала (0:2). «Фиорентина» смогла сравнять счет буквально за пять минут, но все же уступила в первой игре в один мяч и теперь на своем поле попробует собраться с силами и пробиться в следующий раунд, поближе к очередному финалу Лиги Конференций.

9 марта «Фиорентина» на выезде проиграла «Наполи» в чемпионате (1:2), а шестого числа уступила в Лиге конференций «Панатинаикосу» (2:3).

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» может и хотел выиграть крупнее в домашней игре с непростым соперником в лице «Фиорентины», но вполне удовлетворен своим преимуществом и уверен, что сможет забить в Италии. Тем не мене, матч не будет простым не для одной из команд, и вполне может считаться одним из двух центральных в этот игровой день, где один коллектив точно покинет Лигу конференций.

9 марта «Панатинаикос» сыграл вничью на выезде с «Атромитосом» (1:1), а шестого числа обыграл «Фиорентину» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.55

Ничья – 4.15

Победит «Панатинаикос» – 6.65

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.97

Статистика

«Панатинаикос» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» проиграла четыре из десяти домашних встреч на своем поле

Пять из восьми последних матчей «Панатинаикоса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на х2 «Панатинаикоса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что гости смогут справиться с нервозностью и как минимум не проиграть во Флоренции, обеспечив себе место в четвертьфинале.