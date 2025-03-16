Задача «Спартака» на вечер – переписать историю. «Зенит» успешно пресёк все предыдущие попытки

Москвичи бросят вызов чемпионам?
«Спартак» устроит только победа
Фундаментальная разница между «красно-белыми» и «лазурными» в отношении к собственной силе. По меркам РПЛ «Спартак» точно неплохая команда. Лучшие по очкам в домашних матчах, где уступили только «Краснодару». В общей таблице разница с двумя лидерами лишь три пункта после поражения от «Рубина». «Спартак» сильный, но не контролирует свою мощь. А «Зенит» стал слабее, чем был. Но при этом свято верит в непогрешимость. Петербуржцы как диктатор, который не верит, что миллионный протест на улице снесет его с трона?
Поражение от «Рубина» стало неприятным уколом для «Спартака». Станкович увидел, что его команда не готова к резким выпадам соперника. В следующей кубковой игре пропустили дважды от «Акрона». Не вылетели из турнира, зато не показали слаженную игру в защите. Парагваец Дуарте пропустит матч против «Зенита», ведь толкнул форварда Даку в Казани и получил удаление. Связка Литвинова и Бабича может выдать успешную игру, если голкипер Максименко поможет. Вот только фланги с Денисовым и Рябчуком пока не впечатлили.
Угальде и Барко нужно провести лучший матч в сезоне, чтобы «Зенит» сегодня проиграл в Москве. Хотя команда Семака дома уступала «Крыльям Советов» и «Акрону», те поединки не являются показательным учебным материалом для Станковича. «Спартак» не команда, которая будет владеть мячом 20 % времени, но при этом выжмет два гола после двух ударов в створ чужих ворот, как сделал в конце прошлого года «Акрон». Так что надо писать собственный сценарий важнейшей домашней победы над крайне неудобным соперником.
В последний раз «Зенит» в РПЛ обыгрывал со «Спартаком» ещё Каррера. Станкович был близок к положительному результату, когда защитника Эраковича удалили в Санкт-Петербурге. «Спартак» тогда работал жестко и переиграл «Зенит» по многим показателям. Но не по забитым мячам. В первом круге претенденты на титул подписали нулевую ничью. А это значит, что у Семака нет свежего примера легкой и уверенной победы над новым тренером «Спартака». Команда стала интереснее, когда заиграли Бабич, Барко, Угальде и хавбек Мартинс.
Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук – Мартинс, Умяров, Барко – Солари (Гарсия), Угальде, Маркиньос.
«Зенит» может сыграть на ничью
Всегда опасно пытаться увезти домой ничью. Но у Семака невероятно везучая команда. В свежем матче против «Ростова» в Кубке страны у Адамова был шанс пропустить от хозяев поля, но бывшая команда тренера Карпина на себе проверила знаменитую суперсилу «Зенита». Кассьерра вышел на замену и забил, хотя снова у петербуржцев хватало футболистов, выдавших слабый поединок. Речь не только о форварде Соболеве. Не впечатлили молодые вингеры из Бразилии Педро и Луисе Энрике. Самый дорогой новичок зимы без голов.
Главная потеря «Зенита» – Вендел. Маркус извинился за неприличный жест в Воронеже. Хавбек показал трибунам средний палец в ответ на расистские провокации. Поступил глупо, не сыграет против «Спартака». Но разве Вендел в хорошей форме? И теперь его нельзя подменить переводом сильного Клаудиньо в центр поля. Скорее всего, новичок «Зенита» из ЦСКА Зделар выйдет в центре рядом с Барриосом. Пострадает созидательная часть игры «Зенита». Но ещё сильнее страдают из-за плохой игры Глушенкова. Максим не набрал форму.
У «Зенита» многие умеют перевоплощаться. Идеальным примером служит Мостовой. Против «Факела», хотя петербуржцы нанесли 20 ударов по чужим воротам, у Андрея ни одного выстрела. Также создал в три раза меньше моментов для напарников, чем его коллега, правый защитник Мантуан. Но Мостовой много раз впечатлял Семака даже после разногласий с тренером. У «Зенита» есть чемпионский опыт. Поэтому тот же вингер Мантуан перешел в оборону, где играет ярче многих профильных латералей. Класс упал, а воля осталась.
Ещё одна идеальная иллюстрация предыдущего вывода о классе и характере – Гонду. Аргентинский форвард Лусиано умеет найти правильную позицию в атаке. Пока у «Спартака» не заиграл самый дорогой футболист в истории клуба Ливай Гарсия, у «Зенита» на фоне перепадов в форме Соболева, Кассьерры и Глушенкова появился нападающий, которого можно сравнить с Томасом Мюллером в молодости. Гонду вроде бы немножко корявый игрок. Но и забить умеет, и передачу умную отдаст. «Зенит» не играет с запасом, зато побеждает.
Ориентировочный состав «Зенит» (4-2-3-1): Латышонок – Мантуан, Эракович, Нино, Сантос – Барриос, Зделар – Энрике, Глушенков (Гонду), Мостовой – Гонду (Кассьерра).
Физика и мораль определят результат
Станкович уже понял, что существуют разные версии «Спартака». Одна проиграет дома «Краснодару» 0:3. А другая через полтора месяца обыграет «горожан» в гостях с идентичной разницей мячей. Форвард Угальде может сделать покер в ворота «Локомотива» и отдать в том дерби голевой пас. А может в матче первого круга против команды Галактионова не попасть ни разу в створ ворот. «Спартак» — команда, которая в прошлом году допустила 1 удар «Рубина» в створ и выиграла в меньшинстве. А теперь уступила Даку и Безрукову в Казани.
Никто не знает, какую версию «Спартака» увидят вечером фанаты РПЛ. Зато примерно знаем, каким будет «Зенит». Если оборона Максименко позволит им развернуться в атаке, то компенсируют проблемы в опорной зоне, в отделе доставки мяча без Вендела, а также в обороне, где есть перестановки и не хватает живого класса. Даже левый латераль Дуглас Сантос пока недостаточно хорош, хотя это самый стабильный футболист клуба последних лет. А вот если «Спартак» подставится, то гости заберут подарок. Даже Глушенков проснется.
Москвичи порадовали Станковича в схеме «4-3-3» с активными переходами Мартинса и Барко в атаку. А рядом была неоднозначная игра Бонгонда справа. Зато у аргентинца Солари есть сегодня шанс выйти в основе. Новичок не сыгрался с командой, но индивидуально демонстрировал неплохую скорость. Вот где важный момент. Если физически «Спартак» сейчас лучше, чем «Зенит», то это скажется. Но важна также мораль. Начали с ключевой разницы – веры в себя. «Спартак» обычно не выгрызает титулы, а «Зенит» умеет вырывать победы.
А то что Станкович что то там уже понял это слишком громкое заявление, после 6 побед в конце прошлого года начало может быть так казаться, но в новом году он заскучал по старым граблям и начал повторять свои же глупые ошибки осени. Так что там мышлением не пахнет особо, пахнет беспощадным рандомом и стрельбой без наведения. Знаете детский способ исследовать реальность - пробовать и совать в рот всё подряд, вот на это больше походит манера работы серба, а не на взвешенные продуманные решения, особенно его замены и перестановки по ходу игры, просто на шару делаются каждый раз.
Ну и ещё нынешний Зенит с приличной долей вероятности может сам себе проиграть, но на самом деле тут как раз Спартаку не на пользу что он Спартак, вот был бы он Акроном например или Рубином каким шансов на такой расклад было бы больше.
А то что Станкович что то там уже понял это слишком громкое заявление, после 6 побед в конце прошлого года начало может быть так казаться, но в новом году он заскучал по старым граблям и начал повторять свои же глупые ошибки осени. Так что там мышлением не пахнет особо, пахнет беспощадным рандомом и стрельбой без наведения. Знаете детский способ исследовать реальность - пробовать и совать в рот всё подряд, вот на это больше походит манера работы серба, а не на взвешенные продуманные решения, особенно его замены и перестановки по ходу игры, просто на шару делаются каждый раз.
Ну и ещё нынешний Зенит с приличной долей вероятности может сам себе проиграть, но на самом деле тут как раз Спартаку не на пользу что он Спартак, вот был бы он Акроном например или Рубином каким шансов на такой расклад было бы больше.