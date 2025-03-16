Задача «Спартака» на вечер – переписать историю. «Зенит» успешно пресёк все предыдущие попытки

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сегодня, 09:17

Москвичи бросят вызов чемпионам?

«Спартак» устроит только победа

Фундаментальная разница между «красно-белыми» и «лазурными» в отношении к собственной силе. По меркам РПЛ «Спартак» точно неплохая команда. Лучшие по очкам в домашних матчах, где уступили только «Краснодару». В общей таблице разница с двумя лидерами лишь три пункта после поражения от «Рубина». «Спартак» сильный, но не контролирует свою мощь. А «Зенит» стал слабее, чем был. Но при этом свято верит в непогрешимость. Петербуржцы как диктатор, который не верит, что миллионный протест на улице снесет его с трона?

Поражение от «Рубина» стало неприятным уколом для «Спартака». Станкович увидел, что его команда не готова к резким выпадам соперника. В следующей кубковой игре пропустили дважды от «Акрона». Не вылетели из турнира, зато не показали слаженную игру в защите. Парагваец Дуарте пропустит матч против «Зенита», ведь толкнул форварда Даку в Казани и получил удаление. Связка Литвинова и Бабича может выдать успешную игру, если голкипер Максименко поможет. Вот только фланги с Денисовым и Рябчуком пока не впечатлили.

Угальде и Барко нужно провести лучший матч в сезоне, чтобы «Зенит» сегодня проиграл в Москве. Хотя команда Семака дома уступала «Крыльям Советов» и «Акрону», те поединки не являются показательным учебным материалом для Станковича. «Спартак» не команда, которая будет владеть мячом 20 % времени, но при этом выжмет два гола после двух ударов в створ чужих ворот, как сделал в конце прошлого года «Акрон». Так что надо писать собственный сценарий важнейшей домашней победы над крайне неудобным соперником.

В последний раз «Зенит» в РПЛ обыгрывал со «Спартаком» ещё Каррера. Станкович был близок к положительному результату, когда защитника Эраковича удалили в Санкт-Петербурге. «Спартак» тогда работал жестко и переиграл «Зенит» по многим показателям. Но не по забитым мячам. В первом круге претенденты на титул подписали нулевую ничью. А это значит, что у Семака нет свежего примера легкой и уверенной победы над новым тренером «Спартака». Команда стала интереснее, когда заиграли Бабич, Барко, Угальде и хавбек Мартинс.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук – Мартинс, Умяров, Барко – Солари (Гарсия), Угальде, Маркиньос.

«Зенит» может сыграть на ничью

Всегда опасно пытаться увезти домой ничью. Но у Семака невероятно везучая команда. В свежем матче против «Ростова» в Кубке страны у Адамова был шанс пропустить от хозяев поля, но бывшая команда тренера Карпина на себе проверила знаменитую суперсилу «Зенита». Кассьерра вышел на замену и забил, хотя снова у петербуржцев хватало футболистов, выдавших слабый поединок. Речь не только о форварде Соболеве. Не впечатлили молодые вингеры из Бразилии Педро и Луисе Энрике. Самый дорогой новичок зимы без голов.

Главная потеря «Зенита» – Вендел. Маркус извинился за неприличный жест в Воронеже. Хавбек показал трибунам средний палец в ответ на расистские провокации. Поступил глупо, не сыграет против «Спартака». Но разве Вендел в хорошей форме? И теперь его нельзя подменить переводом сильного Клаудиньо в центр поля. Скорее всего, новичок «Зенита» из ЦСКА Зделар выйдет в центре рядом с Барриосом. Пострадает созидательная часть игры «Зенита». Но ещё сильнее страдают из-за плохой игры Глушенкова. Максим не набрал форму.

У «Зенита» многие умеют перевоплощаться. Идеальным примером служит Мостовой. Против «Факела», хотя петербуржцы нанесли 20 ударов по чужим воротам, у Андрея ни одного выстрела. Также создал в три раза меньше моментов для напарников, чем его коллега, правый защитник Мантуан. Но Мостовой много раз впечатлял Семака даже после разногласий с тренером. У «Зенита» есть чемпионский опыт. Поэтому тот же вингер Мантуан перешел в оборону, где играет ярче многих профильных латералей. Класс упал, а воля осталась.

Ещё одна идеальная иллюстрация предыдущего вывода о классе и характере – Гонду. Аргентинский форвард Лусиано умеет найти правильную позицию в атаке. Пока у «Спартака» не заиграл самый дорогой футболист в истории клуба Ливай Гарсия, у «Зенита» на фоне перепадов в форме Соболева, Кассьерры и Глушенкова появился нападающий, которого можно сравнить с Томасом Мюллером в молодости. Гонду вроде бы немножко корявый игрок. Но и забить умеет, и передачу умную отдаст. «Зенит» не играет с запасом, зато побеждает.

Ориентировочный состав «Зенит» (4-2-3-1): Латышонок – Мантуан, Эракович, Нино, Сантос – Барриос, Зделар – Энрике, Глушенков (Гонду), Мостовой – Гонду (Кассьерра).

Физика и мораль определят результат

Станкович уже понял, что существуют разные версии «Спартака». Одна проиграет дома «Краснодару» 0:3. А другая через полтора месяца обыграет «горожан» в гостях с идентичной разницей мячей. Форвард Угальде может сделать покер в ворота «Локомотива» и отдать в том дерби голевой пас. А может в матче первого круга против команды Галактионова не попасть ни разу в створ ворот. «Спартак» — команда, которая в прошлом году допустила 1 удар «Рубина» в створ и выиграла в меньшинстве. А теперь уступила Даку и Безрукову в Казани.

Никто не знает, какую версию «Спартака» увидят вечером фанаты РПЛ . Зато примерно знаем, каким будет «Зенит». Если оборона Максименко позволит им развернуться в атаке, то компенсируют проблемы в опорной зоне, в отделе доставки мяча без Вендела, а также в обороне, где есть перестановки и не хватает живого класса. Даже левый латераль Дуглас Сантос пока недостаточно хорош, хотя это самый стабильный футболист клуба последних лет. А вот если «Спартак» подставится, то гости заберут подарок. Даже Глушенков проснется.

Москвичи порадовали Станковича в схеме «4-3-3» с активными переходами Мартинса и Барко в атаку. А рядом была неоднозначная игра Бонгонда справа. Зато у аргентинца Солари есть сегодня шанс выйти в основе. Новичок не сыгрался с командой, но индивидуально демонстрировал неплохую скорость. Вот где важный момент. Если физически «Спартак» сейчас лучше, чем «Зенит», то это скажется. Но важна также мораль. Начали с ключевой разницы – веры в себя. «Спартак» обычно не выгрызает титулы, а «Зенит» умеет вырывать победы.