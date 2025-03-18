Чемпионы Европы стали ещё сильнее. «Красная фурия» выйдет на пик к ЧМ-2026

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сегодня, 16:14

Плей-офф Лиги наций – контрольная точка.

Сплав молодости и опыта

Сборная Испании предстала в необычном облике на Евро-2024. Это был баланс между молодыми талантами и уже сложившимися возрастными лидерами. В линии обороны вторую молодость переживал Дани Карвахаль. 32-летний защитник наладил дела с режимом и питанием, выдал свой пик и взял ЛЧ , а после этого продолжил феерить со сборной. Помимо него в обороне хватало опытных игроков: Начо мог подстраховать в любой момент, Эмерик Ляпорт не растерял свой уровень в Саудовской Аравии, Ле Нормана и Кукурелью тоже молодыми не назовёшь – это уже сложившиеся футболисты.

И хорошо, что такая концентрация опытных игроков – именно в обороне. В атаке помимо старожилов Хоселу, Мораты играли тинейджер Ламин Ямаль и просто молодой Нико Уильямс. И ведь такое смешение сработало! Итог – победа над сборными Германии, Франции и Англии в плей-офф чемпионата Европы. Текущий состав по уровню баланса почти такой же.

Сильная вратарская бригада

У Давида Райи и Унаи Симона сложилась тяжёлая конкуренция. Первый играет в европейском гранде – «Арсенал» в двух сезонах кряду конкурировал с «Ман Сити» за титул в АПЛ , вернулся в Лигу чемпионов и теперь там тоже пытается завоевать статус фаворита. В четвертьфинале лондонцам предстоит сыграть с «Реалом». Высокое давление в каждом турнире закаляет Давида, он отлично играет ногами даже под прессингом, это стопроцентный первый номер для «канониров». Однако несмотря на всё вышеперечисленное, в сборной он сидит на скамейке.

А предпочтение де ла Фуэнте отдаёт Унаи Симону. Воспитанник «Атлетика» не сталкивался с теми условиями, в которых Райя играет постоянно, при этом даёт всё те же качества и успел заслужить доверие главного тренера. Для «красной фурии» только в плюс, что никому из них нет и 30.

Ямаль летит в космос

На момент, когда испанцы только собирались на Евро-2024, Ламин был просто перспективным вингером из «Барселоны». Он успел удивить, но ещё не закрепился в качестве лидера, считался просто молодым и перспективным. К этому моменту вингер вырос в разы. Он закрепился в костяке «Барселоны» – теперь вокруг него выстраивается игра «блауграны», на него надеются, когда что-то не клеится.

И этот переход как физически, так и психологически Ямаль переживает отлично. В 24 матчах текущего сезона Ла Лиги он отметился шестью голами и 11 ассистами, забивал в принципиальных играх с «Жироной», «Реалом», «Атлетико». В Лиге чемпионов хоть и не так заметен, но смог отличиться против «Монако», «Баварии», «Боруссии», «Аталанты» с «Бенфикой».

Ламин обжился на взрослом уровне, побывал в диких по накалу матчах (те же разборки с «Бенфикой» в общем этапе, кубковая игра против «матрасников»).

Высочайший средний уровень в центре поля – возможность компенсировать «кресты» Родри и травму Касадо

В центре поля всё не так гладко – Испания осталась сразу и без элитного плеймейкера Родри, и без молодого дарования Касадо. Первый – системообразующий опорник «Сити», с «крестами» он выбыл до конца сезона. Показательно, что без Родри «горожане» просто разваливаются, слишком велико влияние опорника на игру. Понятно, что в его отсутствие травма Марка Касадо становится дополнительным ударом по всё той же позиции. Полузащитник недавно вышел на топ-уровень и получает много времени в «Барселоне», так что у де ла Фуэнте был резон наигрывать 21-летнего хавбека.

Но даже такие удары «красная фурия» в состоянии выдержать – хотя бы частично заменить травмированных получится. В команде будет Мартин Субименди, именно он считался приоритетной целью «Сити» после травмы Родри. Мерино и Педри в состоянии снять с опорника большую часть нагрузки и оставить на нём только разгон атак.

Ольмо идёт на пользу возвращение в «Барсу», Нико Уильямсу нужен рывок

Если бы всё сложилось, как задумывал Лапорта, мы бы, возможно, не увидели становление Рафиньи – зато сборная Испании получила бы ударную связку. Летом каталонцы хотели воссоздать связку «красной фурии» в своей команде. Клуб претендовал на Дани Ольмо и Нико Уильямса – оба считались лидерами своих команд. При этом ввиду финансовых проблем оформить удалось только один переход, Дани сменил «Лейпциг» на «Барсу».

На Ольмо переход сказался положительно. Он узнал, что такое Эль Класико, столкнулся с тяжелейшей конкуренцией с «Реалом» и «Атлетико», которая не снимает задачи взять титул (в «Лейпциге» такого не было). Вдобавок хавбек часто играет с теми, кто будет его партнёром и в сборной – Педри, Ямаль, Кубарси тоже вызваны, в оптимальной форме в команду проходят и Гави, Касадо.

Уильямс после срыва сделки выдаёт не лучший сезон: вингер просел по сравнению с прошлой кампанией. Может, по исполнителю стали играть плотнее, возможно, Нико захандрил – в любом случае футболисту пора бы сменить обстановку и уйти на повышение.

Пик сборной придётся на большой турнир