В шаге от мечты. Клуб Рейнольдса может сотворить историю

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сегодня, 00:43

«Рексхэм» последовательно идет к очередному повышению в классе.

Пока мы переживаем одну из самых закрученных чемпионских интриг в РПЛ , параллельно коронуем «Ливерпуль» в АПЛ , там же в Англии парой турнирных этажей ниже происходят исторические события. Валлийский «Рексхэм», о котором еще несколько лет назад никто не слышал, рвется на всех парах в Чемпионшип, чтобы оказаться на виду не только из-за своих владельцев, но и благодаря игровым результатам. Уникальность рывка в том, что оттолкнулась команда от пятого дивизиона и год за годом неизменно добивалась повышения в классе. Теоретически уже в 2026 году «Рексхэм» может оказаться в Премьер-Лиге.

Сценарий мечты? Идеальная история для Голливуда? Или огромный вызов для владельцев «Рексхэма», которые и сделали его знаменитым. Если кто еще не в курсе, то скромный клуб принадлежит голливудским знаменитостям Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни. Кажется, что все складывается для их команды сказочным образом. Но последний рывок потребует беспрецедентных затрат.

Близость к мечте

Последняя победа «Рексхэма» над «Уикомбом» (1:0) сделала третье подряд повышение в классе для валлийской команды весьма вероятным. Коллектив Фила Паркинсона поднялся на второе место в Лиге Один, опережает тот самый «Уикомб» на три балла. Напрямую в Чемпионшип из третьей лиги поднимаются две команды, а еще четыре клуба разыгрывают плей-офф. Если за девять матчей до конца чемпионата «Рексхэм» проявит выдержку и устоит на второй позиции (отставание от лидирующего «Бирмингема» достигло 12 очков), то следующий сезон он начнет во втором по силе дивизионе Англии впервые с 1982 года. И ровно через год «Рексхэм» сможет побороться уже за место в Премьер-Лиге.

Однако все не так просто. Спорт изобилует историями о личностях и командах, которые, казалось, были обречены на величие, но так и не добивались его. Хотя мы уже можем говорить, что Рейнольдс и МакЭлхенни вдохнули новую жизнь в клуб и его болельщиков, приобретя «Рексхэм» в 2020 году всего за 2 миллиона фунтов стерлингов. Тогда это казалось невинной забавой, игрушкой на год-другой. Сейчас воспринимается совсем иначе.

Еще ни одной команде не удавалось проложить прямой безостановочный путь из Национальной лиги в Премьер-Лигу. «Лутон» пока имеет самую короткую дорогу: он проделал ее за девять лет, выбравшись в АПЛ в 2023 году после победы в Национальной лиге в 2014-м. Если «Рексхэм» пройдет идеально оставшийся маршрут, то сделает невозможное, выйдя в Премьер-Лигу всего через три года после повышения из Национальной лиги.

Прыжок на вершину

Итак, мы увидели, что такой длинный и прямой маршрут еще никто не прокладывал. Но если оттолкнемся от Лиги 1, где сейчас находится «Рексхэм» — есть ли примеры прямого попадания в АПЛ через Чемпионшип оттуда? Да, причем совсем недавние. Например, «Ипсвич» в нынешнем сезоне играет в Премьер-Лиге, куда попал из Лиги 1 через Чемпионшип всего за пару лет. Ранее этого добивались «Уотфорд» (1997-1999), «Манчестер Сити» (1998-2000), «Норвич» (2009-2011) и «Саутгемптон» (2010-2012).

Впрочем, есть разница между названными выше клубами и «Рексхэмом». Все-таки он начал с более низкой точки и имеет изначально менее основательную болельщицкую базу, финансовую и статусную основу. Им было проще, чем валлийскому клубу. Вот что на этот счет говорит Стюарт Уэббер, который добивался повышения в АПЛ в качестве спортивного директора «Норвича» и «Хаддерсфилда»:

Это огромный шаг вперед. Думаю, люди уже запомнят «Рексхэм», который творит удивительную историю. Ведь некоторые его футболисты выступали еще в Национальной лиге. А теперь рвутся в Чемпионшип. Люди не осознают, насколько велик разрыв между Лигой 1 и Чемпионшипом. «Норвич» там идет в середине таблицы, а в его составе 75 процентов – футболисты сборных. Конечно, многие смотрят на пример «Ипсвича». Но он потратил много денег в Лиге 1 и привлек игроков высокого класса. А «Рексхэм» этого не сделал. Да, он вложил большие деньги, чтобы выбраться из Национальной лиги, потом – из Лиги 2. Но теперь двигается за счет собственной динамики.

Давайте сравним последние траты, чтобы проверить слова Уэббера. Тот же «Ипсвич» потратил 8 миллионов фунтов, когда проводил сезон в Лиге 1, откуда стартовал выше. А «Бирмингем», который сейчас возглавляет Лигу 1, потратил 29,7 миллиона фунтов. Он частично принадлежит легенде НФЛ Тому Брэди. Один только Джей Стэнсфилд из «Фулхэма» прошлым летом обошелся «Бирмингему» в 15 миллионов фунтов.

Что же касается «Рексхэма», то он потратил с прошлого лета всего 5 миллионов фунтов. Рекордным в истории приобретением стал форвард «Рединга» Сэм Смит, который стоит 2 миллиона фунтов.

Скромное обновление

При этом команда ощутимо и планомерно обновляется. Герои первых двух повышений в классе постепенно сходят со сцены. Нападающий Пол Маллин забил 47 мячей в кампании по продвижению «Рексхэма» из Национальной лиги в сезоне-2022/23. Еще 26 мячей он забил уже в Лиге 2. А в этом сезоне 30-летний форвард забил всего пять голов в 32 матчах и больше не является игроком основного состава.

Нападающий Олли Палмер и полузащитник Эллиот Ли, сыгравшие ключевые роли в предыдущих повышениях в классе, тоже потеряли позиции в стартовом составе. Но даже несмотря на эти изменения, «Рексхэм» и близко не подошел к уровню формирования состава «Бирмингема» в этом сезоне или «Ипсвича» двумя сезонами ранее.

«Рексхэм» по-прежнему может рассчитывать на всестороннюю поддержку Рейнольдса и МакЭлхенни, что является одной из главных фишек команды, привлекающих к ней внимание. Но у клуба все еще нет собственной тренировочной базы, а стадион нуждается в серьезных доработках. Он вмещает 13 300 зрителей, тогда как у «Ипсвича» и «Бирмингема» арены допускают более 29 тысяч посетителей.

Даже в таких ограниченных условиях «Рексхэм» продолжает экономический рывок. Он удвоил свой доход до 10,5 миллиона фунтов в прошлом году. Ожидается и дальнейший рост. Впрочем, он быстро упрется в потолок и надо будет что-то придумывать с инфраструктурной точки зрения. Тогда-то и станет ясно, что такое «Рексхэм» для его голливудских владельцев: успешная игрушка или серьезный долгоиграющий проект. Пока можно признать, что заход получился сказочный и более чем удачный. Но он приближается к лимиту в данных условиях.

Тут можно вспомнить слова МакЭлхенни, сказанные им в 2023 году, когда клуб был еще в пятом дивизионе и готовился сыграть товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед»:

Наша главная цель — это выход в АПЛ , многие люди сперва смеялись, но сейчас многие смотрят на это иначе. Сама система это предполагает, почему бы это не сделать именно нам? Надеемся, что однажды встретимся с «Манчестер Юнайтед» в Премьер-Лиге. Мы и не думаем, что это может случиться через 3 года, и, хоть это и товарищеский матч, парни, мы еще сыграем с вами через 8 — 10 лет в одном турнире.