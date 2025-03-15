Битвы в центре и на фланге, дуэль лучших. На «Уэмбли» разыграют Кубок Лиги

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сегодня, 21:46

Противостояние «Ливерпуля» и «Ньюкасла» будет жарким.

Первый весенний предвестник конца большого футбольного сезона – предстоящий финал Кубка Английской Лиги, в котором «Ливерпуль» и «Ньюкасл» разыграют на «Уэмбли» трофей. «Красные» кажутся безоговорочными фаворитами, однако в последнее время команда Арне Слота не выглядит непобедимой машиной, следовательно, у «сорок» будет шанс. И судьбу противостояния могут решить несколько ключевых аспектов. Давайте посмотрим на них подробнее.

«Ньюкасл» потерял фланг

В финале обеим командам будет не хватать ключевых футболистов на флангах, но проблемы «Ньюкасла» слева выглядят более значительными. Эдди Хау остался без Энтони Гордона, который дисквалифицирован, и без Льюиса Холла, выбывшего после операции. Оба игрока почти всегда оказывались в составе в этом сезоне, то есть имеют важную роль для команды. Более того, по подсчетам Opta, левый фланг «Ньюкасла» был одной из самых безопасных зон – соперники реже всего создавали оттуда угрозу.

В контексте противостояния с «Ливерпулем» это имеет особый смысл, потому что у «красных» оттуда как раз исходит главная угроза – на этом фланге орудует обладатель награды Мохамед Салах. Вероятно, теперь ему противостоять будет Тино Ливраменто, который в основном действовал справа в нынешнем сезоне. Впрочем, у Салаха не будет поддержки в лице Трента Александера-Арнольда или Конора Брэдли – они оба пропустят игру. И все же потери «сорок» кажутся более существенными.

Разрушение «Ньюкасла»

Интересно, что «сороки» под руководством Эдди Хау хорошо освоили мастерство управления темпом игры. Они могут сводить матчи к паузам, единоборствам, стыкам, связывать соперника, не давать ему работать чисто с мячом. Особенно это очевидно в битвах с сильными противниками. Аналитики посчитали, что в матчах АПЛ с участием «Ньюкасла» мяч непосредственно в игре находится 56 процентов времени. Это один из самых низких показателей в лиге. А в матчах с участием «Ливерпуля» показатель равен 58 процентам – это одно из самых высоких значений, несмотря на кажущуюся близость чисел.

Например, в домашнем матче «Ньюкасла» с «Ливерпулем» мяч был в игре 54,9 процента времени, а когда «сороки» одолели «Арсенал» (1:0) в ноябре, показатель падал до 53,4 %. Так что команда Хау умеет превращать игру в серию дуэлей и схваток с паузами.

Противостояние Исака и ван Дейка

Возможно, это будет дуэль лучшего нападающего Англии и лучшего защитника страны прямо сейчас. Безусловно, от исхода этого противостояния во многом будет зависеть результат матча. Александер Исак в этом сезоне забил 22 гола во всех турнирах, в том числе 15 в последних 14 матчах чемпионата. Эта серия началась с его гола в ворота «Ливерпуля» в начале декабря. У него в целом впечатляющий послужной список против «красных»: он приложил руку к четырем голам в пяти предыдущих играх с ними (3 гола, 1 ассист).

Исак не сыграл на «Энфилде» в прошлом месяце, что сказалось на остроте «Ньюкасла», который нанес всего три удара за весь поединок без единого попадания в створ. Без шведа «сороки» в атаке выглядят совсем не так, как с ним.

Но ему будет противостоять Вирджил ван Дейк, набравший свою лучшую форму, несмотря на неопределенность с будущим. В этом сезоне в АПЛ только три человека больше выиграли верховых единоборств, чем голландец, и только двое имеют лучший показатель успешности дуэлей, чем его 69,4 процента.

При этом игра сведется не только к попыткам ван Дейка сдержать Исака. Это справедливо и в обратную сторону. Дело в том, что голландец часто начинает атаки «красных» своими длинными переводами, в том числе на того же Салаха. У Исака будет задача накрывать прессингом ван Дейка, чтобы не позволять ему этого делать.

Битва в центре поля

Обе команды могут претендовать на самую сильную полузащиту в Премьер-Лиге. Основное трио «Ливерпуля» в этом сезоне представлено Райаном Гравенберхом, Алексисом МакАллистером и Домиником Собослаи, а у «Ньюкасла» это Жоэлинтон, Бруно Гимарайнс и Сандро Тонали. Интересно, что столкнутся две эти троицы с первых минут в составах своих команд впервые. Раньше так или иначе складывались обстоятельства, что не получалось устроить столкновение лучших.

При этом в обеих командах хорошие сменщики в средней линии. У «Ливерпуля» это Кертис Джонс, Ватару Эндо и Харви Эллиотт, а у «Ньюкасла» – Джо Уиллок, Шон Лонгстафф и Льюис Майли.

Статистика говорит, что все основные полузащитники «красных» и «сорок» вносят решающий вклад в структуру игры команд, в разрушение и в созидание – в то, как футбол коллектива воспринимается и какова его острота. Например, по участию в атакующих действиях у «Ливерпуля» только Салах и Трент находятся выше, чем Собослаи и МакАллистер. А у «Ньюкасла» лишь Гордон больше задействован в атаке, чем Гимарайнс, тогда как Жоэлинтон занимает четвертое место в списке. В финалах часто мелкие детали становятся решающими. Возможно, тому, кто выиграет битву в полузащите, удастся взять и трофей.

История финалов

Это будет первая встреча «Ливерпуля» и «Ньюкасла» в кубковом финале, начиная с 1974 года, когда «красные» победили в решающем матче Кубка Англии со счетом 3:0. Статистика не удивляет, если вспомнить затяжную серию «сорок» без кубковых трофеев. Последней крупной победой «Ньюкасла» стал выигранный в 1955 году Кубок Англии – тогда в финале был побеждён «Манчестер Сити» (3:1). С тех пор «сороки» проиграли пять финалов национальных кубков (2 раза в Кубке Лиги, 3 – в Кубке Англии). Только у «Челси» в свое время была более длительная серия поражений – шесть.

А вот у «Ливерпуля» 18 побед в национальных кубках (10 Кубков Лиги и 8 Кубков Англии). Он может сравняться с рекордом «Манчестер Юнайтед», у которого их 19 (6 Кубков Лиги и 13 Кубков Англии).

Если же говорить только о Кубке Лиги, то для «Ньюкасла» это будет третий финал после проигранных встреч с «Манчестер Сити» в 1976 году и «Манчестер Юнайтед» в 2023-м. Для «Ливерпуля» финал турнира станет 15-м, что на пять больше, чем у любой другой команды.

Нужно упомянуть и статистику очных встреч. В последнее время она не в пользу «Ньюкасла», который не знает побед над «Ливерпулем» на протяжении 17 матчей (5 ничьих, 12 поражений). Последняя победа «сорок» над «красными» случилась в декабре 2015 года. Есть только одна команда, у которой в свое время «Ньюкасл» не мог выиграть дольше. Это «Манчестер Юнайтед» (19 матчей с 2002 по 2011 год).