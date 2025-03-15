«Арсенал» – неудобный соперник «Челси». «Синие» знают, как прервать неудачную серию

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сегодня, 16:05

В дерби преимущество за «канонирами».

Без задач в чемпионате

Долгое время у лондонцев сохранялась хотя бы призрачная надежда, что удастся навязать конкуренцию «Ливерпулю». «Мерсисайдцы», конечно, оторвались в АПЛ – но никто не отменял весенний спад и обострение борьбы. «Канонирам» не хватило опыта и класса, чтобы собирать очки и ждать ошибку соперника.

В феврале и начале марта дела были особенно плохи. «Ливерпуль» давал единичные шансы – «красные» потеряли очки с «Эвертоном» (2:2), сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2). Лондонцы не смогли этим воспользоваться, поскольку сами потерпели поражение от «Вест Хэма» и поделили очки с «Ноттингемом». Если говорить обо всех турнирах, то в последних семи матчах у лондонцев – лишь две победы.

Отставание от «Ливерпуля» в Премьер-лиге – 15 очков. «Арсенал» в нынешней форме просто не сможет нагнать конкурента. При этом Артете нужен трофей, чтобы показать хоть какой-то прогресс команды. Так что почти наверняка коллектив сконцентрируется на Лиге чемпионов. Там «Ливерпуля» уже нет. С другой стороны, уже в четвертьфинале предстоит сыграть с «Реалом».

У «Арсенала» – прежние проблемы

Артете есть над чем подумать. С тех пор, как «Арсенал» подписал Райса и полноценно включился в чемпионские разборки, команда перестала прогрессировать. Отмечаются одни и те же недостатки. Из раза в раз говорится об отсутствии форварда. Селекционеры и сами занимаются поиском – правда, каждый раз клуб упирается в сложно реализуемые варианты. В прошлом году пытались перехватить Айвена Тоуни, хотя «Брентфорд» изначально занял жёсткую позицию. В минувшее трансферное окно облизывались на Александера Исака. Вопросов нет, швед – элитный нападающий, который раскрылся в АПЛ . Но это подразумевает и крупный ценник. Потенциальный трансфер – внутренний, к конкуренту, так что прайс точно бы стал астрономическим. «Канониры» никак не научатся вовремя переключиться.

И всё так же команда подходит к весне в состоянии спада. Это особенно важная проблема. Команды выходят на финишную прямую, тот же «Сити» именно на этом отрезке завоевал себе титул в сезоне-22/23 и взял Лигу чемпионов, выбив «Реал» и «Баварию». «Канониры» в сезоне-22/23 в этот период вылетели из ЛЕ от «Спортинга», в апреле выдали серию из трёх ничьих и сами отдали лидерство «горожанам» (потом уступили им в 33-м туре). Следующий год – поражение от «Виллы» и невзрачный матч с «Сити» в решающий момент, на этом же отрезке – вылет из ЛЧ от кризисной «Баварии». И теперь – очередной спад (одна победа в последних четырёх турах, ничья с МЮ ). «Пушкари» в этом плане продолжают ходить по кругу.

Палмер обезврежен

Молодой полузащитник просто испепелял Премьер-лигу в прошлом сезоне. В составе команды, которая почти весь сезон оставалась вне зоны еврокубков, он отметился 22 голами – это почти треть от того, что забил «Челси» в чемпионате. И текущий сезон хавбек начал почти в том же темпе. В первые же месяцы Коул оформил покер в игре с «Брайтоном», потом выдал неплохую серию в начале декабря (три матча подряд с забитыми мячами).

К слову, куда больше стало отрезков, в которые Палмер «молчит». Англичанин не забивал «Эвертону» и «Ипсвичу» в момент, когда «аристократам» были критически нужны очки. Все ждали его действий в принципиальных матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» – Коул за 90 минут не отметился голевыми действиями, а команды сыграли вничью. После всплеска в начале года (голы «Пэлас» и «Борнмуту») у Палмера началась затяжная голевая засуха. Длится она уже 10 матчей подряд. За это время лондонцы уступили «Сити», «Брайтону», «Вилле».

«Челси» в борьбе за ЛЧ – это уже хорошо

«Аристократам» крайне не хватает опыта и стабильности. У них есть козырь, который мог быть полезен в чемпионской гонке – качественная ротация и длинная скамейка. У Марески был состав едва ли не под каждый турнир, так что у лидеров оставалось больше времени на восстановление между играми чемпионата.

И ведь на текущем этапе этот фактор должен был сработать. В Лиге конференций у команды нет конкурентов, она легко проходит дальше. В чемпионате «Арсенал» продолжает терять высоту, у «Ливерпуля» уже не всегда опасен Салах – и команде некем его заменить. О «Сити» и говорить не приходится. «Аристократов» сильно переклинило в конце прошлого года и начале этого. В пяти турах к ряду они не могли одержать победу. А в промежутке между 20-м и 26-м турами – только две победы в активе.

В любом случае даже текущее положение – хороший результат для «Челси». Команда продолжает прогрессировать и теперь борется за Лигу чемпионов. Причём обходит «Сити», может зацепиться за «Ноттингем». Это лучше, чем шестое-восьмое места.

«Канониры» набили статистику за время кризиса «синих»

Статистика в последних 20 встречах – на стороне «канониров». Всему виной – спад «Челси», который начался в сезоне-22/23. Как раз на этом отрезке – сыграли пять матчей – у «синих» ни одной победы. «Канониры» тем временем трижды обыграли «аристократов», дважды сыграли вничью. Причём две победы из трёх были крупными – 3:1 в мае 2023-го и 5:0 в апреле 2024-го. Весной «Челси» не везёт.